Realme presenta el GT 8 Pro con Snapdragon 8 Elite Gen 5 y promete ser revolucionario

La marca realme acaba de anunciar su próximo smartphone premium, el GT 8 Pro, uno de los primeros dispositivos en integrar el potente chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Este lanzamiento marca un paso adelante en la carrera por ofrecer lo último en tecnología móvil para gamers y usuarios exigentes.

El Snapdragon 8 Elite Gen 5, fabricado con tecnología de proceso de 3 nm de TSMC, combina una arquitectura octa-core 2+6 y velocidades de reloj de hasta 4.61 GHz, ofreciendo un equilibrio excepcional entre potencia y eficiencia energética. Este procesador apunta a brindar una experiencia de juego fluida, multitarea sin fisuras y un desempeño general de alto nivel.

realme quiere aprovechar la potencia del nuevo Snapdragon

Imagen del que podría ser el nuevo realme GT 8 Pro (Image credit: realme)

El realme GT 8 Pro luce un rendimiento impresionante, con una puntuación en benchmark Antutu que supera los 395 millones, situándolo como un contendiente de peso entre los smartphones flagship actuales. Además, cuenta con el Hyper Vision+ AI Chip y la tecnología exclusiva realme GT BOOST 3.0 para optimizar el rendimiento energético, permitiendo jugar títulos exigentes como PUBG y Genshin Impact simultáneamente a altas tasas de cuadros por segundo durante largos períodos.

Este smartphone promete cambiar las expectativas de rendimiento para dispositivos de alta gama, posicionando a realme como un competidor serio en el segmento premium.