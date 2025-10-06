Se han filtrado más especificaciones y fotos del OnePlus 15 antes del lanzamiento oficial del teléfono insignia

Han salido a la luz más detalles sobre el OnePlus 15.

También tenemos algunas imágenes filtradas del teléfono.

Es posible que el dispositivo se lance a finales de este mes.

¿Eres de los que espera con emoción el lanzamiento de OnePlus 15? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues podría llegar este mismo mes, incluso ya tenemos un adelanto oficial de su diseño.

Por si fuera poco, una nueva filtración nos da más detalles sobre las especificaciones y nos muestra imágenes del teléfono insignia.

La filtración proviene del informante @TechKard (a través de GSMArena), y se detectó originalmente en la plataforma de redes sociales china Weibo. Aunque no podemos verificar la exactitud de estos detalles, coinciden con lo que ya habíamos oído.

Según la filtración, tendremos una pantalla OLED de 6,78 pulgadas, con una frecuencia de actualización de hasta 165 Hz y niveles de brillo de hasta 1800 nits. Al parecer, todo funcionará con el chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 de gama alta, algo que OnePlus ya ha confirmado.

La lista de especificaciones también menciona una batería con una capacidad de 7300 mAh (con velocidades de carga por cable de 120 W y sin cable de 50 W), una cámara trasera con triple lente de 50 MP + 50 MP + 50 MP y protección IP69 completa contra el agua y el polvo.

El modelo actual

En otras palabras, parece una mejora bastante sustancial con respecto al OnePlus 13, el teléfono al que va a sustituir el OnePlus 15 y que nos gusta mucho, ya que le hemos dado 4,5 estrellas de 5 en nuestra reseña detallada del OnePlus 13.

El teléfono actual (lanzado en octubre de 2024) tiene una pantalla de 6,82 pulgadas, con una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, y funciona con el Snapdragon 8 Elite. También ofrece una clasificación IP69, con una batería de 6000 mAh y velocidades de carga con cable/inalámbrica de 100 W/50 W respectivamente.

El OnePlus 13 también cuenta con una cámara trasera de triple lente de 50 MP + 50 MP + 50 MP, lo que coincide con los rumores sobre el OnePlus 15, pero es posible que OnePlus renueve los sensores utilizados, aunque no aumente el número total de megapíxeles.

Además de estas especificaciones, también tenemos algunas fotos nuevas del dispositivo en una variedad de situaciones cotidianas, y el dispositivo se muestra en el mismo color Sand Storm que hemos visto en las imágenes de los canales oficiales de OnePlus en las redes sociales.

