El OnePlus 15 ya está aquí: estas son las 5 novedades más importantes

¡La espera terminó! El OnePlus 15 llegó oficialmente, al menos a China, donde se acaba de revelar todo sobre este dispositivo.

Decimos «en su totalidad» porque muchos de los detalles ya se habían revelado antes del evento de lanzamiento, por lo que ya teníamos una idea de lo que podíamos esperar. Ahora, sin embargo, tenemos una visión completa.

Por ahora, no se puede comprar el OnePlus 15 a menos que se esté en China. Sin embargo, esperamos que en los próximos meses se produzca su presentación mundial. Una filtración sugiere que podría tener lugar el 13 de noviembre, y ahora al menos puedes decidir si vale la pena esperar.

Para ayudarte a tomar esa decisión, aquí tienes cinco de las principales novedades, mejoras y cambios que encontrarás en el OnePlus 15.

1. Una mejora sustancial de la potencia

Una cosa que no le faltará al OnePlus 15 es potencia. Cuenta con el chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, sucesor del chipset que incorporan el OnePlus 13, el Samsung Galaxy S25 Ultra y muchos otros teléfonos Android de gama alta. Todavía no hay muchos dispositivos que lo tengan, por lo que el OnePlus 15 debería superar en rendimiento a la mayoría de los smartphones actuales.

También contará con hasta 16 GB de RAM (aunque también hay modelos de 12 GB) y un sistema de refrigeración «Glacier VC», que incluye una gran cámara de vapor y debería ayudar al OnePlus 15 a mantener altos niveles de rendimiento durante más tiempo.

2. Una batería enorme

Mientras que la mayoría de los teléfonos Android se conforman con una batería de alrededor de 5000 mAh, el OnePlus 15 tiene una batería de 7300 mAh que debería durar mucho más que la mayoría de la competencia, al menos en teoría.

Quizás le preocupe que una batería de tan alta capacidad tarde una eternidad en cargarse, pero no tiene por qué, ya que el OnePlus 15 también admite una carga por cable de 120 W y una carga inalámbrica de 50 W.

A modo de comparación, el OnePlus 13 tiene una batería de 6000 mAh con carga por cable de 100 W y carga inalámbrica de 50 W. Como referencia, el Samsung Galaxy S25 Ultra solo tiene una batería de 5000 mAh con una carga por cable de apenas 45 W y una carga inalámbrica de 15 W.

3. Una pantalla extraña

La pantalla del OnePlus 15 es, en cierto modo, una mejora con respecto a la del OnePlus 13 y, en otros aspectos, una empeoramiento, por lo que resulta un poco extraña.

En cuanto a las mejoras, tiene una frecuencia de actualización de 165 Hz, muy fluida, frente a los 120 Hz del OnePlus 13 y la mayoría de los demás teléfonos. Sin embargo, tiene una resolución más baja, de 1272 x 2772, con unos 450 píxeles por pulgada.

Sigue siendo bastante nítida, pero el OnePlus 13 la supera con 1440 x 3168 píxeles y unos 510 píxeles por pulgada. Según OnePlus, esto se debe a que una pantalla QHD+ no admitiría una frecuencia de actualización de 165 Hz, pero aún no podemos decir si esta fue la decisión correcta.

El OnePlus 15 también tiene una pantalla ligeramente más pequeña que su predecesor, de 6.78 pulgadas, pero aún así se encuentra entre los teléfonos más grandes del mercado.

4. Una cámara sin Hasselblad

Otro cambio interesante que podría no ser una mejora es la cámara, ya que por primera vez en mucho tiempo carece de la marca Hasselblad.

También se está cambiando a un nuevo motor de imagen, pero las lentes y los sensores parecen similares a los del año pasado, ya que el OnePlus 15 tiene una cámara gran angular de 50 MP f/1,8, una ultra gran angular de 50 MP f/2,0 y un teleobjetivo de 50 MP f/2,8, que ofrece un zoom óptico de 3,5x. También hay una cámara frontal de 32 MP f/2,4.

Esta configuración no es idéntica a la del OnePlus 13, pero sobre el papel parece muy similar. Por lo tanto, será interesante ver si hay mucha diferencia en el rendimiento de la cámara.

5. Una nueva imagen

El último gran cambio de este año se refiere al diseño del teléfono, ya que el OnePlus 15 abandona el bloque circular de la cámara de su predecesor por uno más cuadrado.

El teléfono se comercializará en los colores Sand Dune, Misty Purple y Absolute Black, y es ligeramente más corto, ancho y delgado que el OnePlus 13, con unas dimensiones de 161,4 x 76,7 x 8,1 mm.

Al igual que su predecesor, el OnePlus 15 también tiene una gran resistencia al agua, con clasificaciones IP68 e IP69K, lo que significa que puede sobrevivir tanto a una inmersión a 1,5 metros de profundidad como a chorros de agua a alta presión.

