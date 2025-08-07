Apple acaba de lanzar la actualización iOS 26 beta 5.

Contiene numerosos ajustes al sistema operativo del iPhone.

También podría haber filtrado la resolución de pantalla del Apple Watch Ultra 3.

Como te compartimos anteriormente, Apple habilitó la beta 5 de iOS 26, la cual incluye muchas nuevas funciones, sin embargo, entre los ajustes y modificaciones, encontramos una inesperada filtración de lo que podríamos ver en el nuevo Apple Watch Ultra 3 que llegaría a finales de año.

Según el investigador y analista de iOS Aaron Perris (vía MacRumors), la actualización iOS 26 beta 5 parece contener referencias a la resolución de pantalla del próximo reloj inteligente Ultra 3 de Apple. Según Perris, tendrá una resolución de 422 x 514 píxeles.

Se trata de un ligero aumento con respecto a los 410 x 502 píxeles del Apple Watch Ultra 2. Aunque no es un gran avance, cualquier aumento en la resolución será bienvenido, sobre todo porque Apple presenta la línea Ultra de relojes inteligentes como diseñada para atletas y exploradores que necesitan la mayor claridad posible en la pantalla.

MacRumors señala que no ha habido rumores que indiquen que el Apple Watch Ultra 3 pueda tener una pantalla más grande que su predecesor, lo que sugiere que Apple podría optar por reducir los biseles de la pantalla y utilizar el mismo chasis que antes. Eso seguiría el patrón que Apple ha seguido con sus modelos habituales de Apple Watch, en los que los biseles de la pantalla se han reducido significativamente a lo largo de los años.

Muchos cambios

La nueva resolución del Apple Watch no es la única novedad que se incluye en la actualización iOS 26 beta 5. Por otra parte, Apple ha añadido una opción a la aplicación Ajustes que restaura la antigua forma de cambiar entre los modos foto y vídeo en la aplicación Cámara. También verás que el botón Seleccionar ha vuelto a la esquina superior izquierda de la aplicación Correo.

Además, Apple ha añadido nuevos íconos y animaciones. Entre ellos se incluye un ícono de AirDrop con estilo Liquid Glass, además de animaciones mucho más dinámicas al deslizar el dedo y navegar por el teléfono. También hay nuevas pantallas de inicio para aplicaciones como Apple Music, Diario, Notas y otras.

A diferencia de las versiones beta anteriores de iOS 26, esta actualización no modifica el aspecto del rediseño Liquid Glass. Los ajustes anteriores aumentaban o reducían el efecto cristalino en una serie de elementos del sistema operativo, pero la ausencia de cambios en esta ocasión sugiere que Apple podría haberse decidido por algo con lo que está satisfecha.

Se espera que la versión completa de iOS 26 se lance en septiembre, justo cuando Apple presente la gama iPhone 17. Y dado que se espera que el Apple Watch Ultra 3 esté entre los nuevos productos, pronto podríamos saber si la resolución de pantalla filtrada es correcta.