Motorola acaba de presentar un nuevo dispositivo plegable que competirá con el Samsung Galaxy Z Fold 7

El próximo año está a la vuelta de la esquina y con él llega el CES, la feria tecnológica anual más grande del mundo, donde muchas marcas importantes darán a conocer lo que creen que será la próxima gran novedad. A veces no pueden evitar desvelar sus propios anuncios. Un ejemplo de ello es la elaborada invitación de Motorola al CES, que sugiere que lanzará un teléfono Motorola Fold.

Motorola ya fabrica teléfonos plegables, la línea Motorola Razr de estilo flip, pero aún no nos ha ofrecido un teléfono plegable tipo libro. Eso parece que va a cambiar, a juzgar por dos pistas clave de su invitación (vía Android Central).

La primera es una nota que dice: «Nos estamos preparando para desplegar nuevas perspectivas». Esto sugiere que Motorola está trabajando en algún tipo de nuevo estilo plegable.

Un plegable tipo libro tendría mucho sentido, dado que es el otro diseño común de teléfono plegable que hemos visto en los rivales de Motorola, pero a la especulación se suma una lámpara incluida en la invitación que se abre como un libro, con páginas brillantes que se despliegan para remachar el diseño.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Como con todos los avances, debemos tomar las especulaciones con cautela, ya que es muy fácil malinterpretar las pistas de Motorola, pero un nuevo teléfono plegable que compita con el Samsung Galaxy Z Fold 7 tiene demasiado sentido para la marca tecnológica como para que no nos emocionemos un poco ante la posibilidad de que sea una realidad.

Sobre todo porque Motorola se especializa en plegables más económicos en comparación con sus rivales, aunque también fabrica algunos plegables de gama alta.

Los teléfonos plegables siempre han sido bastante caros (el Z Fold 7 cuesta 1999,99 dólares/1799 libras/2899 dólares australianos), pero Motorola podría ofrecer una opción sólida a un precio más bajo. Seguimos esperando que un Motorola Fold cueste más de 1000 $ / 1000 £ / 2000 AU$, pero esperamos que se sitúe entre ese precio y el del Z Fold 7, perfecto para quienes no quieren arruinar su cuenta bancaria, pero les gustaría tener una pantalla del tamaño de una tableta que se pueda plegar y guardar en el bolsillo.

Me encantan los plegables como el Z Fold 7, pero admito que son muy caros.

Asistiremos al CES para cubrir todas las últimas noticias sobre el terreno a medida que se produzcan, así que no dejes de visitarnos a principios de enero para seguir las grandes noticias tecnológicas con las que daremos inicio al 2026.

