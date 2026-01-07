El Motorola Razr Fold podría abrir una nueva era para los teléfonos plegables… si el precio es el correcto

Es el año de los teléfonos plegables. Aunque los avances en el mundo de los teléfonos planos seguramente traerán algo de emoción en 2026, si me preguntan, los avances más interesantes e innovadores en la historia de los teléfonos inteligentes de este año vendrán de los plegables.

Esto ya se ha demostrado en los pocos días de 2026 que hemos vivido hasta ahora: el Samsung Galaxy TriFold está proyectando una larga sombra sobre el mundo tecnológico antes de su fecha de lanzamiento no anunciada en Estados Unidos, y los rumores sobre el iPhone Fold y sus posibles especificaciones avanzan a buen ritmo.

Sin embargo, ninguna de estas noticias ha captado mi atención tanto como el Motorola Razr Fold, el primer teléfono plegable tipo libreta de la marca. Tras una breve pero intensa avalancha de rumores y filtraciones desde principios de año, Motorola ha anunciado oficialmente el nuevo dispositivo en el CES 2026, y ya parece muy interesante.

El Motorola Razr Fold es el primer teléfono plegable tipo libro de la marca (Image credit: Motorola / Future)

El Motorola Razr Fold viene con una pantalla exterior de 6.56 pulgadas y una pantalla interior de 8.09 pulgadas, la pantalla plegable más grande de cualquier teléfono plegable. También cuenta con un sistema de triple cámara con el trío habitual de cámaras principal, ultra gran angular y teleobjetivo 3x.

La renovada serie Razr se ha labrado su reputación ofreciendo una sólida experiencia de teléfono plegable Android a precios más bajos que la competencia, con un enfoque particular en superar a Samsung. Por ejemplo, el Motorola Razr 2025 (vendido como Razr 60 en otros mercados) tiene un precio inicial de 699,99 dólares/799,99 libras esterlinas, superando al Galaxy Z Flip 7, que cuesta 1099 dólares/1049 libras esterlinas/1799 dólares australianos.

Por supuesto, Samsung sigue estando a la cabeza en cuanto a rendimiento del hardware y, en mi opinión, calidad de fabricación. Pero para algunos usuarios, el precio es el único factor importante.

Tras el lanzamiento del Galaxy Z Fold 7 a un precio de venta al público de casi 2000 dólares, escribí que la creciente brecha entre los teléfonos plegables y los teléfonos insignia podría permitir el crecimiento de un mercado de teléfonos plegables de gama media. Este año llegará la octava generación de teléfonos Samsung Galaxy Z Fold y la cuarta generación de teléfonos Google Pixel Pro Fold, y a medida que la tecnología madura, creo que estamos llegando a un punto en el que los consumidores aceptarán características ligeramente menos avanzadas si esto conlleva un precio más razonable.

Por lo tanto, espero que el Razr Fold continúe la tendencia marcada por los teléfonos plegables Razr y se convierta en una alternativa de gama media en el mercado de los teléfonos plegables. Aún no tenemos información sobre el precio del nuevo teléfono, pero me gustaría que rondara los 1499 $ / 1499 £ / 2199 AU$.

Sin una continuación del OnePlus Open (en la imagen) en camino, el Razr Fold podría impulsar un nuevo mercado de gama media para los teléfonos plegables. (Image credit: Future)

A este precio, ligeramente inferior al precio de lanzamiento del OnePlus Open, creo que el Razr Fold podría catalizar un aumento del interés por los teléfonos plegables entre los observadores entusiastas que podrían sentirse desanimados por los elevados precios de las opciones convencionales (Honor y Oppo ofrecen sus teléfonos plegables a precios razonables, pero no están disponibles en Estados Unidos). Espero que los fabricantes de teléfonos tomen nota y empiecen a planear versiones más baratas de sus modelos plegables insignia. He utilizado muchos teléfonos plegables y toda esa experiencia me ha demostrado que la idea de que los teléfonos plegables son una herramienta de productividad necesariamente superior es algo que quizá debamos dejar de lado.

En realidad, creo que la mayoría de los usuarios utilizamos los teléfonos plegables exactamente para lo mismo que los teléfonos normales, solo que son más grandes y, por lo tanto, mejores. Leer artículos, ver vídeos, jugar a videojuegos... todo esto suele ser más cómodo en la pantalla interna. Para ser sinceros, la multitarea suele ser un uso secundario: no se puede hacer mucho en una pantalla de 8 pulgadas, y Motorola puede aprovechar esto posicionando el Razr Fold como el plegable para el usuario ocasional.

Sin embargo, ya sabemos que Motorola no está escatimando en hardware con el Razr Fold, lo que podría dificultar alcanzar un precio tan modesto. Moto no es ajena al lanzamiento de productos de gama alta y, como señala nuestra reseña del Razr Ultra 2025, el teléfono más caro de la marca cuesta más que el Galaxy Z Flip 7, más que el Galaxy S25 Ultra, de hecho. Es muy posible que Motorola vea el Razr Fold como una alternativa de gama alta al Galaxy Z Fold 7, en lugar de como un competidor de gama media.

El Motorola Razr Ultra 2025 cuesta más que su rival de Samsung, pero no creo que esa sea la estrategia adecuada para el Razr Fold. (Image credit: Philip Berne / Future)

Pero si me preguntas, sería una oportunidad perdida. Motorola no es el tipo de marca que puede liderar la carga en el segmento de precios superiores a los 2000 dólares; sería más sensato dejar eso a Samsung, de la que los clientes esperan precios más elevados. Los mayores éxitos de Motorola en el sector de la telefonía móvil residen en la relación calidad-precio, y creo que eso es lo que debería perseguir con el Razr Fold, tanto por el bien del incipiente mercado de los teléfonos plegables de gama media como por su propio bien.

Así pues, dado que ya sabemos que el Razr Fold vendrá equipado con dos enormes pantallas LTPO y una sólida gama de cámaras, no tiene sentido buscar ahorros en ese aspecto. Lo que busco ahora son los elementos de hardware internos que podrían reducir el precio en unos pocos puntos porcentuales: me encantaría que el Razr Fold se lanzara con un chipset de segunda categoría y 12 GB de RAM fijos si eso significa reducir el gasto necesario.

En cualquier caso, es probable que las decisiones de diseño del Razr Fold ya estén confirmadas, así que lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Nada de lo anterior quiere decir que el Razr Fold sea un fracaso si se lanza a un precio similar o superior al de los teléfonos de Samsung y Google (me alegra especialmente que sea compatible con el lápiz óptico y tenga rechazo de la palma de la mano, para todos los que tomamos notas y hacemos garabatos), pero me preocupa que Motorola no pueda competir sin experiencia ni una buena relación calidad-precio como argumentos de venta (una preocupación compartida por un reciente artículo de opinión de Android Authority).

En cualquier caso, el Razr Fold seguramente se convertirá en uno de los mejores teléfonos Motorola en el momento de su lanzamiento, y yo estaré deseando que tenga alguna peculiaridad o cualidad especial que lo haga digno de aparecer también en nuestra guía de los mejores teléfonos plegables. No te pierdas las actualizaciones de ambas guías.

