Motorola expande su familia g con los nuevos: moto g67, moto g17 y moto g17 power
Motorola amplía su portafolio con el lanzamiento de moto g67, moto g17 y moto g17 power, tres smartphones que comparten una misma filosofía: ofrecer un equilibrio sólido entre rendimiento, fotografía, batería de larga duración y una experiencia Android optimizada, pensada para distintos estilos de uso.
Desde pantallas amplias y sonido envolvente hasta cámaras de alta resolución con tecnología Sony y procesadores MediaTek, la nueva familia moto g busca cubrir las necesidades tanto de creadores de contenido como de quienes buscan un dispositivo confiable para el uso diario.
moto g67: rendimiento fluido y pantalla AMOLED de 120 Hz
El moto g67 integra el procesador MediaTek Dimensity 6300 de 6 nm, acompañado de hasta 12 GB de RAM con RAM Boost y opciones de 128 o 256 GB de almacenamiento, ampliables mediante microSD. Su desempeño está pensado para una experiencia ágil en multitarea, apps exigentes y entretenimiento continuo.
Uno de sus principales diferenciadores es su pantalla Extreme AMOLED de 6.8 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz, protegida por Corning® Gorilla® Glass 7i y certificación MIL-STD-810H, lo que refuerza su durabilidad. En el apartado multimedia, ofrece altavoces estéreo con Dolby Atmos®, entregando una experiencia audiovisual envolvente.
En fotografía, el moto g67 cuenta con una cámara principal de 50 MP con sensor Sony LYTIA 600, ultra gran angular de 8 MP y cámara frontal de 32 MP, con soporte para grabación en 2K y funciones como Night Vision y Ultra-Res. Todo se complementa con una batería de 5200 mAh y carga TurboPower de 30 W.
moto g17: equilibrio para el uso diario
El moto g17 está impulsado por el procesador MediaTek Helio G81 Extreme, acompañado de 4 GB de RAM física más RAM Boost y almacenamiento de 128 o 256 GB, también ampliable. Esta configuración permite un desempeño estable para redes sociales, consumo multimedia y tareas cotidianas.
Su pantalla LCD FHD+ de 6.7 pulgadas ofrece una visualización clara y cómoda, protegida por Gorilla Glass 3. En audio, incorpora altavoces estéreo con Dolby Atmos, reforzando la experiencia al ver videos o escuchar música.
En cámaras, el moto g17 integra un sensor principal de 50 MP Sony LYTIA™ 600, ultra gran angular de 5 MP y cámara frontal de 32 MP, con herramientas como Night Vision, Modo Pro y compatibilidad con Google Fotos para edición y organización de contenido. Su batería de 5200 mAh con carga TurboPower de 18 W completa una propuesta enfocada en la confiabilidad diaria.
moto g17 power: autonomía extendida para jornadas largas
Diseñado para quienes priorizan la duración de la batería, el moto g17 power eleva la apuesta con una batería de 6000 mAh, pensada para largas sesiones de uso, edición, streaming o consumo de contenido, junto con carga TurboPower de 30 W.
Este modelo también integra el MediaTek Helio G81 Extreme, con configuraciones de hasta 8 GB de RAM física más RAM Boost y 256 GB de almacenamiento, ampliable vía microSD. Su pantalla FHD+ de 6.7 pulgadas, el audio estéreo con Dolby Atmos® y su diseño con resistencia IP64 refuerzan su enfoque en durabilidad y entretenimiento.
En fotografía, mantiene el sensor Sony LYTIA 600 de 50 MP, cámara ultra gran angular de 5 MP y frontal de 32 MP, junto con funciones de captura rápida, visión nocturna y edición desde Google Fotos, orientadas a creadores y usuarios activos.
Con esta nueva generación, Motorola refuerza su propuesta en la gama media al ofrecer dispositivos con procesadores MediaTek, pantallas amplias, cámaras versátiles y baterías de gran capacidad. Ya sea priorizando fluidez visual, equilibrio diario o autonomía extendida, moto g67, moto g17 y moto g17 power se presentan como opciones sólidas para quienes buscan un smartphone confiable, completo y preparado para acompañar el ritmo del día a día.