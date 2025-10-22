Los "username" de WhatsApp finalmente llegarán para mejorar tu privacidad. Prepárate para reservar el tuyo pronto

WhatsApp está trabajando en una nueva función muy esperada: el nombre de usuario.

La última versión beta te permite reservar un nombre de usuario para ti.

Se espera que esta función se implemente de forma más amplia próximamente.

Como sabemos, WhatsApp se promociona como un servicio de mensajería privada, sin embargo, es algo que se cuestiona muy a menudo, ya que tiene una debilidad evidente en materia de seguridad: hay que dar el número de teléfono al añadir personas a la agenda de contactos.

Eso brinda a personas poco escrupulosas la oportunidad de utilizar tu número para enviar spam y realizar otras acciones no deseadas.

WhatsApp ha dedicado años a trabajar en una solución en forma de nombres de usuario, que te permitirían elegir un nombre seleccionado por ti mismo en lugar de tu número. Y según los detectives de WABetaInfo, WhatsApp te permitirá reservar un nombre de usuario antes de que el sistema entre en funcionamiento, lo que te garantizará que puedas utilizar el nombre que desees. Las últimas novedades sugieren que esta nueva función podría estar a la vuelta de la esquina.

Curiosamente, la posibilidad de reservar un nombre de usuario de WhatsApp fue mencionada por primera vez por WABetaInfo en relación con una actualización previa de Android a principios de octubre de 2025. Sin embargo, la última versión beta se suma a ese trabajo, y WABetaInfo sostiene que los esfuerzos continuos del desarrollador en esta función sugieren que "el lanzamiento podría estar al caer".

Con la última versión beta, WhatsApp aparentemente ha perfeccionado el proceso de reserva de nombres de usuario, con el objetivo de "proporcionar a los usuarios una experiencia más fluida y optimizada desde el principio". La actualización está disponible como parte del programa de pruebas de WhatsApp en Google Play Store, por lo que puedes probarla por ti mismo.

¿Cómo se puede reservar un nombre de usuario?

(Image credit: WABetaInfo)

No parece que la posibilidad de reservar un nombre de usuario esté aún ampliamente disponible, aunque las capturas de pantalla de WABetaInfo sugieren que estará disponible próximamente.

Aunque el sitio web no explica cómo se podrá reservar un nombre de usuario, las capturas de pantalla proporcionadas por WABetaInfo sugieren que podría encontrarse en la página de perfil de WhatsApp, bajo el encabezado «Nombre de usuario».

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Al elegir un nombre de usuario, debes cumplir con las reglas de WhatsApp, que especifican que un nombre no puede contener elementos de sitios web (como «www.» o «.com»), debe contener al menos una letra y no puede duplicar un nombre de tu lista de contactos. Cada nombre de usuario también debe ser único y no debe entrar en conflicto con el de ningún otro usuario.

Además, tendrás la opción de añadir una clave de nombre de usuario, que es un código que los contactos nuevos deben introducir para poder enviarte mensajes utilizando tu nombre de usuario. Esto debería evitar que personas desconocidas te envíen mensajes de texto y solicitudes de mensaje no deseados.

Estate atento a las actualizaciones de WhatsApp, ya que se espera que la función de reserva de nombres de usuario se lance pronto de forma más amplia. Cuando eso ocurra, podrás disponer de una forma mejor de contactar con otras personas, al tiempo que preservas mejor tu privacidad.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.