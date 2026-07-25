Adiós a los SMS y a las llamadas telefónicas: Microsoft está convirtiendo las claves de acceso en el método de autenticación predeterminado para las empresas

A partir del 1 de septiembre de 2026, las claves de acceso se convertirán en la opción predeterminada para Entra ID

Microsoft dejará de ofrecer la autenticación por SMS o llamada telefónica a partir del 1 de febrero de 2027

Las víctimas son más propensas a abrir correos electrónicos de phishing generados con ayuda de IA

Microsoft confirmó sus planes de convertir las claves de acceso en el método de autenticación predeterminado o preferido para Entra ID a partir del 1 de septiembre de 2026, y ha anunciado cambios adicionales en la autenticación de cuentas con el objetivo de combatir los ataques sofisticados.

Unos meses más tarde, a partir del 1 de febrero de 2027, la empresa también dejará de proporcionar sus propios códigos de autenticación por SMS y llamadas de voz para Entra ID, con la esperanza de que los usuarios empresariales adopten por completo el inicio de sesión sin contraseña.

Si bien las claves de acceso no prometen detener totalmente los ataques, hacen que los intentos de phishing sean mucho menos efectivos, ya que los atacantes necesitarían tener acceso al dispositivo de las víctimas para poder entrar.

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Microsoft sigue impulsando el uso de claves de acceso

Aunque la empresa podría dejar de ofrecer soporte para sus propios métodos de autenticación mediante SMS y llamadas telefónicas, las claves de acceso no serán el único método de inicio de sesión tras el cambio. Windows Hello para empresas (biometría) y las llaves de seguridad FIDO2 seguirán estando disponibles, por ejemplo.

«La era de la IA exige una autenticación más sólida y resistente al phishing», reza un aviso de la empresa al que tuvo acceso Windows Latest. «Estamos convirtiendo las claves de acceso en la experiencia de autenticación predeterminada en Microsoft Entra para ayudar a los clientes a adoptar la IA de manera segura y a gran escala».

Aunque la IA no ha mejorado exactamente la capacidad de los ataques para burlar los métodos de autenticación tradicionales, sí los ha hecho más convincentes. Según la propia información de la empresa, la tasa de clics en los correos electrónicos de phishing es del 54 % en las campañas asistidas por IA, en comparación con solo el 12 % en las convencionales.

Dado que más personas abren enlaces maliciosos, los efectos se agravan, de ahí el impulso para mejorar la seguridad en general.

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De cara al futuro, el plan sugerido por Microsoft para las organizaciones afectadas incluye identificar a los usuarios que aún utilizan la autenticación por SMS o voz, planificar una implementación de claves de acceso en toda la empresa y mantener a los trabajadores al día.

«Los SMS y la voz han cumplido bien su propósito, llevando la autenticación multifactorial a miles de millones de usuarios que, de otra manera, no la habrían tenido», concluyó Microsoft, al tiempo que declaró que «el entorno de amenazas ha evolucionado más allá de sus capacidades».

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