La nueva función secreta de WhatsApp borrará los mensajes una vez que los hayas leído, y podría llegar pronto a iOS y Android
Quémalo después de leerlo
- WhatsApp está probando una nueva función de mensajes que desaparecen
- Es posible que elimine los mensajes después de que se hayan leído, y no solo tras un tiempo determinado
- La función se está probando tanto en iOS como en Android
Si quieres poder enviar un mensaje de WhatsApp a alguien desde tu iPhone y que desaparezca después de que lo haya leído, estás de suerte, ya que parece que WhatsApp está probando actualmente esta función con la intención de lanzarla en el futuro.
Al menos eso es lo que indica una nueva filtración de WABetaInfo. En su blog, WABetaInfo afirma que WhatsApp está trabajando en una nueva función que eliminará los mensajes en iOS una vez que hayan sido leídos. Esa podría ser una buena forma de proteger tu privacidad si no quieres que ciertos mensajes permanezcan.
Los mensajes que desaparecen ya existen en WhatsApp, pero son mucho más limitados en su versión actual. En este momento, puedes configurar los mensajes para que desaparezcan después de que haya pasado un período de tiempo específico: 24 horas, siete días o 90 días. Sin embargo, esta es una opción un tanto «bruta», ya que no toma en cuenta si los mensajes realmente se han leído antes de que se borren.
La nueva actualización cambia eso. Agrega una opción «después de leer» en la configuración del temporizador de mensajes que te permitirá indicarle a WhatsApp que borre tus mensajes una vez que el destinatario los haya visto, no solo cuando expire un temporizador predefinido. Eso te da más flexibilidad y garantiza que el destinatario del mensaje realmente tenga la oportunidad de leer lo que enviaste antes de que desaparezca.
Desaparece en 60 segundos
WABetaInfo describe este cambio como algo que aporta «un nuevo nivel de privacidad a los mensajes que desaparecen». Y aunque ahora es necesario que los usuarios hayan leído el mensaje que les has enviado, sigues pudiendo controlar cuánto tiempo espera WhatsApp después de eso antes de eliminar los mensajes, con opciones que incluyen cinco minutos, una hora o 12 horas. Sin embargo, los mensajes que no se lean desaparecerán después de 24 horas, independientemente de la configuración que elijas.
Curiosamente, el temporizador del remitente y el del destinatario no tienen que estar sincronizados entre sí. WABetaInfo indica que, si configuras el temporizador en cinco minutos, por ejemplo, el mensaje se eliminará de tu propio dispositivo una vez transcurrido ese tiempo. Pero si la persona al otro lado no lo abre durante varias horas, seguirá estando disponible en su teléfono. Tan pronto como lo abra, comenzará el temporizador de cinco minutos.
WhatsApp comenzó a probar este temporizador ampliado para los mensajes que desaparecen en abril de 2026, pero en ese momento se limitaba a los dispositivos Android. Ahora, se está expandiendo también a iOS. El hecho de que se esté probando en los dos principales sistemas operativos implica que podría estar cerca de su lanzamiento.
Dicho esto, no hay noticias sobre cuándo podría estar disponible esta función. WABetaInfo no tiene información sobre la fecha de lanzamiento y no hay declaraciones oficiales de WhatsApp, así que tendremos que esperar a ver cuándo llega.
Aun así, esta función podría ser una incorporación interesante, tanto si ya utilizas los mensajes que desaparecen y quieres tener más control, como si nunca los has probado pero sientes curiosidad por saber cómo pueden proteger tu privacidad. Mantente atento para obtener más información sobre la fecha oficial de lanzamiento.
- Alex BlakeFreelance Contributor