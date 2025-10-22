¿Qué es lo que vuelve rosado a tu iPhone 17 Pro? Podríamos saber ya la respuesta y te decimos cómo limpiarlos

Si crees en los informes e imágenes de Reddit , hay algunos iPhone 17 Pro Naranja Cósmico que inexplicablemente se están volviendo rosas. No hay muchos casos reportados, pero los suficientes como para que algunos ya hayan acuñado el término "Colorgate ".

Es divertido tener una nueva "puerta" para considerar, pero ¿qué pasa si hay una explicación científica simple para estos posibles cambios de color y la respuesta nos ha estado mirando a la cara desde una de las páginas de soporte de Apple todo el tiempo?

Primero, analizamos el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max aquí y aún no hemos experimentado decoloración. Ni siquiera el problema de los rayones ha llegado a los nuevos iPhones, pero el revuelo en torno a este nuevo problema es tal que vale la pena investigarlo.

Comencemos retrocediendo para comprender el acabado del iPhone 17 Pro (y 17 Pro Max), el proceso mediante el cual está hecho y en qué se diferencia del acabado de titanio de la línea iPhone 16 Pro.

El titanio es un metal más pesado y resistente que el aluminio, y al anodizarse (un proceso electroquímico), adquiere un acabado liso y no poroso. El aluminio anodizado, en cambio, produce un acabado poroso que puede impregnarse con un tinte especial que impregna esos poros y luego se sella de forma específica.

Esas diferencias en los materiales y el proceso mediante el cual se fabrica el chasis del iPhone 17 Pro permiten los colores más intensos del iPhone 17 Pro y 17 Pro Max: naranja cósmico y azul profundo.

Como anécdota, el Naranja Cósmico ha resultado ser el color más popular, lo que podría explicar la cantidad de informes. Pero ¿cómo podría ese encantador naranja desvanecerse a un rosa rojizo casi igual de atractivo?

Curiosamente, podría encontrarse una respuesta parcial en esta publicación de 2013 sobre productos de acabado PF de Mark Jazefowicz, vicepresidente de servicios técnicos de Reliant Aluminum Products. En ella, Jazefowicz escribe:

El aluminio anodizado en color se utiliza ampliamente como material en la industria de dispositivos médicos. Desde mangos de herramientas hasta bandejas, estos dispositivos de uso repetido se someten a tratamientos de limpieza y esterilización regulares, y es vital que se conserve su acabado original.

Hoy en día se utilizan varios tipos de métodos de esterilización, pero aquellos que incorporan inyección de peróxido de hidrógeno son particularmente difíciles de mantener para un acabado anodizado de color, ya que la decoloración o decoloración significativa generalmente ocurre después de solo unos pocos ciclos de esterilización.

Entonces, según Jazefowicz, el peróxido de hidrógeno, una sustancia química que se usa a veces para decolorar el cabello, no es compatible con el acabado del color del aluminio anodizado.

Si necesitáramos más pruebas, solo tenemos que mirar la propia guía de Apple para la limpieza del iPhone.

Sí, el alcohol isopropílico al 70 % está bien, al igual que una toallita con alcohol etílico al 75 %. Incluso las toallitas desinfectantes Clorox funcionan bien si se usan con cuidado. Pero la frase es clarísima: "No uses productos que contengan lejía ni peróxido de hidrógeno".

Apple no explica aquí por qué nunca deberías usar esos solventes, pero basándonos en la información de ese artículo de hace más de una década, podemos adivinar por qué.

Es cierto que esto no es del todo una prueba irrefutable. Desconocemos la composición exacta del tinte Naranja Cósmico de Apple ni su proceso de sellado. Se han producido avances en los tipos de tintes y "recubrimientos anódicos" que pueden ayudar, al menos en el equipo quirúrgico de aluminio anodizado, a evitar la decoloración incluso al exponerse al peróxido de hidrógeno.

Sin embargo, dado que Apple recomienda no usar peróxido de hidrógeno para limpiar el iPhone, podríamos suponer que la decoloración podría ser al menos una de las preocupaciones.

Apple, por cierto, no ha comentado sobre la controversia hasta el momento. Pero quizás sus páginas de soporte hablen por sí solas.

¿Será por esto que los colores de los mejores iPhones se están desvaneciendo? Quizás. Las publicaciones de Reddit no describen el uso de peróxido de hidrógeno. La mayoría se queja de la exposición al sol, y se sabe que el aluminio anodizado se decolora con algunas luces ultravioleta.

Dicho de otra manera, nada es concluyente, pero existe una posibilidad considerable de que alguien, en algún lugar, haya estado limpiando su nuevo iPhone 17 Pro Max edición Cosmic Orange con la solución equivocada.