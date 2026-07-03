Probé Clean Up en iOS 27, y la herramienta de edición de imágenes de Apple basada en IA por fin vale la pena usarla, pero hay una salvedad importante

Para ser una empresa que se enorgullece de ofrecer hardware y software pulidos y que funcionan bien, Apple falló con su herramienta original "Clean Up", impulsada por IA.

Esta función de Apple Intelligence no solo llegó casi un año después de que Samsung y Google lanzaran herramientas similares, sino que, según todas las opiniones, era objetivamente peor para eliminar objetos no deseados de las imágenes que las de esos rivales de renombre. El año pasado comparamos Clean Up con Galaxy AI y descubrimos que la primera «se queda muy por debajo de lo esperado, mientras que la herramienta de Samsung sí logra realmente lo que se propone». ¡Ay!

Pero Apple ha prometido arreglar las cosas en iOS 27. En la WWDC 2026, la empresa anunció que Clean Up será más rápido y más eficaz en la próxima actualización de software de tu iPhone; por eso, puse a prueba esa afirmación comparando la versión de Clean Up tal como está en iOS 26 con la versión de Clean Up tal como está en la beta para desarrolladores de iOS 27 (si te interesa probar una versión preliminar de iOS 27 por ti mismo, aquí te explicamos cómo descargar la beta para desarrolladores de iOS 27) .

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Antes de pasar a las comparaciones de imágenes, una nota importante: "Clean Up" funciona mejor en iOS 27 porque es capaz de utilizar los potentes modelos Foundation de Apple cuando es necesario. Digamos, por ejemplo, que quieres eliminar un obstáculo de tu rostro; tu iPhone empleará una versión de "alta calidad" de "Clean Up" que recurre a los servidores Private Cloud Compute de Apple para acceder a estos modelos Foundation. Pero no lo hace todo el tiempo.

Para pequeños retoques, tu iPhone utiliza una versión "Rápida" de "Clean Up" que emplea los modelos de IA integrados en el dispositivo de Apple para completar tu solicitud, tal como lo hace en iOS 26 (aunque no bajo esta denominación de "Rápida"). Esta versión es (¡sorpresa!) más rápida que la alternativa de "Alta calidad", pero tampoco es tan eficaz para eliminar objetos.