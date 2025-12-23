Otro rumor afirma que el iPhone 18 no se lanzará hasta principios de 2027, mientras que el iPhone 18 Pro podría sufrir cambios mínimos en su diseño

El iPhone 17, que se lanzó en septiembre de 2025

El iPhone 18 podría estar a punto de entrar en producción en masa.

Esto coincidiría con el lanzamiento previsto para principios de 2027.

El iPhone 18 Pro podría presentar cambios mínimos en su diseño.

¿Recuerdas que te habíamos compartido que en 2026 posiblemente cambiaría el calendario de lanzamiento del iPhone? Parece que un nuevo rumor respalda esta noticia, pues afirma que el iPhone 18 se presentaría en los primeros meses, pero del 2027.

Esta información proviene del conocido informante Fixed Focus Digital (a través de MacRumors), quien afirma que la producción en masa del iPhone 18 está a punto de comenzar. Esto lo sitúa algo por detrás de la producción del iPhone 18 Pro y coincide con un lanzamiento en 2027.

Si estas predicciones son correctas, tendremos el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y, muy posiblemente, el iPhone Air 2 en septiembre de 2026, el mes tradicional en el que aparecen los nuevos iPhones, y el iPhone 18 llegará al año siguiente.

También se espera que aparezcan el iPhone 17e y el iPhone 18e, en 2026 y 2027 respectivamente, y probablemente en primavera en Estados Unidos; marzo parece la apuesta más segura por el momento. Se trata de un cambio significativo, que se está llevando a cabo con la esperanza de vender más iPhones.

Cambios mínimos en el diseño

iPhone 17 Pro (Image credit: Apple)

Hablando del iPhone 18 Pro, la misma fuente también afirma que los cambios en el diseño exterior no serán tan significativos como muchos predicen. Se ha hablado, por ejemplo, de una cámara selfie bajo la pantalla para los modelos Pro.

Según este rumor, eso no va a suceder, y si la producción del iPhone 18 Pro y Pro Max ya está en marcha, eso sugiere que los cambios de diseño serán mínimos. Recuerda que el iPhone 17 Pro y el Pro Max también introdujeron una actualización estética bastante sustancial.

Otros rumores sugieren que el iPhone 18 básico podría recibir una mejora de la memoria RAM, mientras que todo apunta a que finalmente veremos aparecer el iPhone plegable en algún momento del próximo año, muy posiblemente en septiembre.

Sin duda, sería una medida audaz por parte de Apple cambiar el calendario de lanzamiento del iPhone insignia estándar, que siempre se ha anunciado en septiembre u octubre desde que se presentó el iPhone 4 en junio de 2010, así que tendremos que esperar a ver si da sus frutos.

