He pasado un mes con el iPhone 17 Pro y ha confirmado mis sospechas sobre la nueva línea de iPhone de Apple

En mi función como editor de teléfonos de TechRadar, tengo la suerte de tener acceso a muchos de los mejores teléfonos cuando salen al mercado, y el iPhone 17 Pro es el último dispositivo inteligente de gama alta que ha llegado a mi escritorio.

Llevo poco más de un mes utilizando el nuevo y mejor iPhone de Apple, y puedo afirmar con total seguridad que el revuelo que ha causado está justificado: el iPhone 17 Pro es un dispositivo brillante y versátil, con un diseño llamativo, un rendimiento de cámara estelar y una impresionante duración de la batería, mientras que iOS 26 está madurando poco a poco hasta convertirse en el paquete de software más intuitivo que Apple ha lanzado jamás.

Pero mi breve experiencia con el iPhone 17 Pro también me ha hecho darme cuenta de una incómoda verdad: ya no necesito pasarme al Pro, y te recomiendo que te preguntes si tú tampoco lo necesitas.

Como escribí tras el lanzamiento de Apple en septiembre, el iPhone 17 estándar podría ser el iPhone con la mejor relación calidad-precio de la historia, y nuestra reseña del iPhone 17 confirmó que esa afirmación es cierta. Por lo tanto, cuando llegue el momento de devolver este iPhone 17 Pro de prueba y comprar mi propio iPhone con mi propio dinero, voy a "rebajar" mi compra al iPhone 17 normal. Permítanme explicarles por qué.

Cerrar la brecha

iPhone 17 en Sage Green (Image credit: Jacob Krol/Future)

La razón principal es la tan esperada (y, francamente, muy atrasada) mejora de la pantalla del iPhone 17. El último modelo básico no solo cuenta con una frecuencia de actualización de 120 Hz, sino que también incorpora la tecnología de pantalla ProMotion de Apple, que ajusta dinámicamente esa frecuencia de actualización entre 1 y 120 Hz, dependiendo de lo que suceda en la pantalla. Esto ayuda a preservar la duración de la batería del teléfono y permite que la pantalla esté siempre encendida, mientras que la frecuencia completa de 120 Hz ofrece una experiencia de desplazamiento mucho más fluida en comparación con el iPhone 16.

Apple también ha reducido los biseles de la pantalla del iPhone 17, lo que facilita un panel Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas que supera al del iPhone 16. En cuanto a la pantalla, el iPhone 17 es idéntico al iPhone 17 Pro, y ¿qué función utilizamos más en nuestros teléfonos que cualquier otra?

De acuerdo, de acuerdo, ese último comentario ha sido un poco sarcástico, pero centrémonos en el chipset del iPhone 17, donde el modelo básico de Apple obtiene resultados similares.

Sí, el chipset A19 del teléfono es menos potente que el chipset A19 Pro del iPhone 17 Pro sobre el papel, y este último es más eficiente gracias al sistema de refrigeración por cámara de vapor exclusivo del Pro. Pero, en realidad, solo los jugadores móviles empedernidos y los editores de vídeo 4K notarán la diferencia. De hecho, el A19 es más potente que el A18 Pro del año pasado, y describimos ese chipset como «un demonio de la velocidad» en nuestra reseña del iPhone 16 Pro.

Las diferencias tangibles

Podrás jugar a juegos AAA durante más tiempo en el iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Reconozco mi derrota en cuanto a la duración de la batería. Como se puede leer en nuestra reciente comparación de la duración de la batería, el chipset A19 Pro, junto con la batería más grande de 4252 mAh o 5088 mAh del iPhone 17 Pro y Pro Max, respectivamente, proporciona a los teléfonos Pro y Pro Max de Apple más de 15 y 17 horas de duración de la batería, respectivamente, mientras que el iPhone 17 alcanza entre 12 y 13 horas.

Otras ventajas evidentes del iPhone 17 Pro son su cámara teleobjetivo de 48 MP y la compatibilidad con códecs de vídeo profesionales como ProRes RAW. El iPhone 17, con sus cámaras principal y ultra gran angular de 48 MP, iguales a las del Pro, es un impresionante dispositivo para tomar fotos a diario, pero no es uno de los mejores teléfonos con cámara, mientras que el iPhone 17 Pro sí lo es.

Todo esto quiere decir que el iPhone 17 Pro se siente más «pro» que cualquier otro iPhone anterior, y lo digo en sentido literal. Es un teléfono diseñado para usuarios avanzados y fotógrafos móviles serios que transfieren con frecuencia archivos grandes (el Pro puede transferir hasta 10 Gbps) o que necesitan desesperadamente la duración adicional de la batería que ofrece ese chipset más eficiente. Yo no soy uno de esos usuarios, y apostaría a que el 90 % de la población que compra iPhones tampoco lo es.

El iPhone 17 Pro cuenta con un formidable sistema de cámara de tres lentes. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Es cierto que me encanta tomar fotos con el teleobjetivo del Pro, y me entristecerá dejarlo atrás cuando cambie al iPhone 17. Pero esa característica por sí sola no justifica, en mi opinión, el sobreprecio de 300 dólares/300 libras/600 dólares australianos que exige el nuevo y mejor iPhone de Apple.

Y si eso suena como una diferencia de precio mayor de lo habitual, es porque lo es. Una ventaja menos mencionada del iPhone 17 es que Apple ha eliminado la capacidad de almacenamiento de 128 GB para todos los modelos de iPhone 17 de este año, pero ha mantenido el precio inicial de su modelo básico (799 dólares/799 libras/1399 dólares australianos). Por su parte, el precio inicial del iPhone 17 Pro aumentó en 100 dólares/100 libras esterlinas/200 dólares australianos, hasta alcanzar los 1099 dólares/1099 libras esterlinas/1999 dólares australianos.

En otras palabras, hay una diferencia de 100 dólares/100 libras esterlinas/200 dólares australianos entre los iPhones de este año que no existía entre el iPhone 16 y el iPhone 16 Pro, lo que hace que el iPhone 17 Pro sea aún más difícil de vender a los compradores ocasionales.

iPhone 17 en Sage Green (Image credit: Jacob Krol/Future)

Les dejo con este resumen: además de la pantalla y las dos cámaras traseras mencionadas anteriormente, el iPhone 17 también cuenta con la misma cámara selfie de 18 MP, el mismo botón de acción personalizable, el mismo botón de control de la cámara, la misma cubierta de pantalla Ceramic Shield 2 resistente a los rayones y todas las mismas funciones del software iOS 26 (incluida la nueva interfaz Liquid Glass) que el iPhone 17 Pro.

Este último teléfono te ofrecerá una cámara teleobjetivo de 48 MP, mayor duración de la batería, una cámara de refrigeración por vapor, velocidades de transferencia de archivos más rápidas, la posibilidad de grabar en 4K a 120 fps y en ProRes RAW, y hasta 1 TB de almacenamiento interno (o 2 TB en el iPhone 17 Pro Max). Estas mejoras te costarán, como mínimo, 300 dólares/300 libras/600 dólares australianos y, como máximo, 700 dólares/700 libras/1400 dólares australianos.

¿Te parecen que valen tanto? Si es así, echa un vistazo al resumen de las mejores ofertas del iPhone 17 Pro. Pero si, como yo, puedes vivir sin un teleobjetivo y esos otros adornos emblemáticos, te recomiendo que consideres el iPhone 17, más barato este año.

