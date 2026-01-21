Esta función oculta del iPhone te permite grabar y transcribir, pero aún no es tan buena como la grabadora de voz de Android

En la década de 1980, grababa las entrevistas telefónicas conectando una grabadora a la parte posterior de mi teléfono analógico mediante una pequeña ventosa negra. Hoy en día, prácticamente todas mis entrevistas se realizan a través de Zoom o Google Meet; pero, aunque ambos permiten grabar y transcribir, por comodidad sigo prefiriendo grabar con mi iPhone y, últimamente, utilizo una función poco conocida de Notas.

Aunque algunos de ustedes quizá conozcan la función de grabación de los mejores iPhones (oculta bajo el icono del clip "Adjunto"), quizá no sepan que, desde iOS 18, Notas también es capaz de transcribir automáticamente la conversación. Incluso cuando realizo una entrevista en vídeo, coloco el iPhone cerca de mi computadora portátil y dejo que grabe la conversación de audio mientras hablo libremente y no me distraigo demasiado (ni distraigo a mi interlocutor) tecleando frenéticamente.

Durante las entrevistas en persona, Notas es un gran respaldo para mis apuntes y, con Apple Intelligence, también puede producir rápidamente un resumen de la conversación: recientemente redujo una grabación de 29 minutos a tres párrafos. Eso puede ser útil, aunque, para mis propósitos, necesito la conversación completa para poder encontrar todas las citas jugosas.

(Image credit: Future)

Con todo el texto disponible en pantalla, puedo tocar cualquier palabra para saltar a ese momento exacto de la conversación. Esto es fundamental, ya que la transcripción no siempre es 100 % precisa. Y hay otra razón crucial para revisar la grabación.

Si hay un aspecto en el que las capacidades de transcripción de Note fallan de manera significativa, es en la identificación de los interlocutores; básicamente, no lo hace.

Esto es un problema cuando se entrevista a una sola persona, y aún peor cuando se trata de un grupo pequeño. Obviamente, siempre puedo volver a escuchar el audio y etiquetarlo yo mismo. De hecho, esto es exactamente lo que hago cuando grabo con la aplicación Notas del iPhone. Por eso, cuando puedo, elijo otra herramienta y plataforma móvil de grabación y transcripción.

(Image credit: Future)

La grabadora de voz gratuita de Android está disponible en prácticamente todos los teléfonos Android modernos, incluidos los mejores teléfonos Google Pixel, la línea Samsung Galaxy S25 y los plegables como mi Galaxy Z Fold 7.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

No solo la grabación es tan precisa, si no más, que la de Notas de iPhone, sino que además puede identificar a varios interlocutores. Es cierto que esos interlocutores no tienen nombre, se llaman «Interlocutor 1», «Interlocutor 2», «Interlocutor 3», etc., pero la grabadora de voz mantiene la coherencia y me facilita el escaneo de la transcripción y la búsqueda de citas y detalles clave de cualquiera de mis temas. Además, al igual que en Notas, puedo tocar cualquier palabra para reproducir esa parte de la grabación y verificar la transcripción y mis notas.

(Image credit: Future)

Además, al igual que Notes, mi Galaxy Z Fold 7 puede utilizar Galaxy AI para resumir la grabación. Se trata de un resumen más organizado y completo.

No todo el mundo tiene más de un teléfono, y mucho menos una plataforma en la que confiar, y para la mayoría de la gente, apuesto a que la transcripción de iPhone Notes será suficiente. Además, espero que Apple añada la identificación de temas y mejore sus capacidades de resumen con IA en iOS 27. Al menos eso espero.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.