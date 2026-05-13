El iPhone Ultra podría convertirse en un éxito inesperado, ya que una nueva encuesta sugiere que millones de seguidores de Apple podrían comprar un teléfono plegable

Una nueva encuesta sugiere que un iPhone plegable podría tener una popularidad sorprendente

Según la encuesta, el 14% de los usuarios de iPhone mencionan los «nuevos conceptos de teléfono» como su principal motivo para cambiar de dispositivo

Esto podría traducirse en millones de clientes potenciales para un iPhone plegable

A pesar de que las empresas de teléfonos inteligentes llevan años fabricando teléfonos plegables, este segmento del mercado nunca ha despegado de verdad a lo grande. Pero con Apple a punto de entrar en la contienda en septiembre, el gigante de Cupertino podría cambiar las reglas del juego de manera significativa, y una nueva encuesta parece respaldar esa idea.

Según un estudio de CNET, hasta un 14 % de los usuarios de iPhone en EE. UU. considera que un «nuevo concepto de teléfono» sería el principal motivo para cambiar de dispositivo. CNET explicó específicamente que esto abarca ideas como los teléfonos plegables o con tapa, lo que posiblemente incluiría el próximo iPhone Ultra.

Ahora bien, el 14 % puede no parecer mucho, pero recordemos que estamos hablando de una de las marcas de teléfonos inteligentes más populares del planeta.

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Los últimos resultados financieros de Apple muestran que, en los tres meses hasta el 28 de marzo de 2026, la empresa obtuvo casi 57 mil millones de dólares en ingresos solo con el iPhone. Aunque Apple no informa cuántas unidades individuales abarcó esa cifra, un estudio de analistas de IDC estimó que el número de iPhones vendidos en 2025 fue de 247,4 millones.

En otras palabras, incluso si solo el 14 % de los usuarios de iPhone se actualiza al iPhone Ultra plegable, eso representa una enorme cantidad de personas —y un aumento masivo de ingresos para Apple, considerando que se rumorea que el dispositivo costará más de 2000 dólares.

¿Te comprarías un iPhone plegable?

Una maqueta del iPhone Ultra. (Image credit: Unbox Therapy)

Curiosamente, la propia CNET no pareció quedar muy impresionada con los resultados de la encuesta. El medio argumentó que estos mostraban que «los usuarios de teléfonos inteligentes no están lo suficientemente impresionados por las nuevas funciones y conceptos como para plantearse cambiar de teléfono», y señaló que «solo» el 13 % de los usuarios de teléfonos inteligentes en general se siente atraído por los nuevos diseños.

Pero si tenemos en cuenta las enormes cifras que estamos manejando, incluso un 1 % es una cifra considerable. También vale la pena recordar que, dado su precio desorbitado, es comprensible que la mayoría de los usuarios de iPhone pasen del iPhone Ultra. Con un costo de 2000 dólares o más, nunca verás una encuesta en la que, digamos, el 50 % de los clientes digan que quieren dar el paso.

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¿Y tú? ¿Te tientan los «nuevos conceptos de teléfono» como el iPhone Ultra a gastar dinero en una nueva actualización de iPhone? ¿O prefieres quedarte con diseños más tradicionales? Cuéntanos si considerarías comprar el iPhone Ultra en la encuesta a continuación.

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