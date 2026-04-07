El iPhone Fold podría estar experimentando "problemas", pero al menos hemos visto nuevas unidades de prueba
El cronograma de producción en masa está en riesgo.
- Al parecer, han surgido problemas en el desarrollo del iPhone Fold.
- Esto podría significar retrasos en el lanzamiento, aunque, según se informa, el teléfono ya ha entrado en la fase de producción de prueba.
- También hemos visto maquetas que supuestamente muestran el "tamaño final" del iPhone Fold.
Ya se empezaba a generalizar el consenso de que veríamos el iPhone Fold a finales de este año, pero aunque ese era probablemente el plan de Apple, ahora parece que existe la posibilidad de que la fecha de lanzamiento del teléfono se retrase.
Según un informe de Nikkei Asia (a través de Apple Insider ), una persona familiarizada con el asunto afirmó: "Es cierto que han surgido más problemas de los esperados durante la fase inicial de producción de pruebas [del iPhone Fold], y se necesitará tiempo adicional para resolverlos y realizar los ajustes necesarios".
Llegaron a la conclusión de que "la situación actual podría poner en riesgo el cronograma de producción en masa", lo cual no es concluyente en cuanto a si habrá o no un retraso, pero sin duda parece probable . Y dado que se esperaba que el iPhone Fold llegara en septiembre, esto podría significar que ahora se retrase hasta 2027.
Ya en producción
Dicho esto, el filtrador chino Instant Digital (a través de MacRumors) afirma que el iPhone Fold ya ha entrado en producción de prueba en Foxconn, lo que sugiere que el desarrollo no está muy lejos. Sin embargo, es posible que Instant Digital se base en información antigua y que los problemas mencionados hayan surgido durante esta producción de prueba.
Ahora mismo es difícil decirlo, pero aunque todo esto podría significar que no veremos oficialmente el iPhone Fold hasta más tarde de lo esperado, ya hemos podido echarle un vistazo no oficial, o al menos a una unidad de prueba, compartida por Sonny Dickson.
Exclusive First Dummies of what the final size of the iPhone Fold, iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max will look like. pic.twitter.com/X9P9uBK12pApril 7, 2026
La imagen superior muestra el primer teléfono plegable de Apple junto a maquetas del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, para que puedas hacerte una idea de cómo se comparan sus tamaños. A juzgar por esto, parece que el iPhone Fold no tendrá una pantalla mucho más grande que la del iPhone 18 Pro Max, y también podemos ver que, como ya se rumoreaba, parece tener una cámara de doble lente.
Curiosamente, no se ve el anillo MagSafe a pesar de estar presente en las maquetas del iPhone 18 Pro, pero las unidades de prueba a menudo carecen de detalles, por lo que eso no significa necesariamente que MagSafe no se vaya a incluir en el producto final.
En cuanto a cuándo veremos ese producto, nuestra mejor estimación sigue siendo septiembre, junto con los teléfonos iPhone 18 Pro. Algunas filtraciones anteriores sugerían que el iPhone Fold podría anunciarse en septiembre, pero no enviarse antes de octubre, lo cual, con los problemas que se comentan hoy, parece aún más probable. Y no podemos descartar un retraso aún mayor, pero por ahora tenemos la esperanza de verlo este año.
