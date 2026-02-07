Cuatro meses con el iPhone 17 Pro han cambiado la forma en que uso mi teléfono; aún no se sabe si eso es para bien o para mal

Soy usuario de iPhone desde que Apple lanzó el iPhone 5 en 2012, y luego me pasé al 6s en 2015. Normalmente esperaba tres o cuatro años para cambiar a un modelo más nuevo, así que mi siguiente teléfono de Apple fue el iPhone X, seguido del iPhone 13 Pro.

Cada nuevo teléfono fue una revelación, dada la mejora en el rendimiento tras varias generaciones, pero, a pesar de ello, no cambiaron realmente los aspectos fundamentales de cómo utilizaba mi teléfono. De hecho, estaba tan contento con el 13 Pro que no tenía pensado cambiar al iPhone 17, pero me alegro mucho de haberlo hecho.

Por eso, esperaba más o menos lo mismo cuando me cambié al iPhone 17 Pro el pasado mes de septiembre, así que me sorprendió bastante que rompiera la tendencia establecida por sus predecesores. Cuatro generaciones después del iPhone 13 Pro, obviamente esperaba que el rendimiento del iPhone 17 Pro fuera superior, pero lo que no esperaba era que aumentara mi tiempo de uso del teléfono.

He usado mi teléfono para trabajar durante años, pero las mejoras en la velocidad y la duración de la batería del 17 Pro superaron con creces mis expectativas, cambiando la forma en que uso el iPhone para el ocio. Cuatro meses después de empezar a usarlo, mis informes semanales de tiempo de pantalla muestran que casi he duplicado el tiempo que paso con mi teléfono y, sin embargo, solo lo cargo una vez cada dos (a veces tres) días. ¡Y eso es algo que nunca pensé que diría de ningún teléfono!

Una adicción a Apple Arcade

Lo confieso: no soy un jugador y, aunque tengo una suscripción a Apple One desde hace aproximadamente un año, nunca he utilizado la suscripción a los juegos de Apple Arcade incluida en mi iPhone 13 Pro. El único juego al que jugaba habitualmente era Two Dots, y no está en Apple Arcade.

Me tentaba probar Monument Valley, pero teniendo en cuenta el tiempo que pasaba jugando a Two Dots y lo rápido que se agotaba la batería de mi iPhone 13 Pro, no me molesté en hacerlo.

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Ahora que tengo el iPhone 17 Pro, no solo estoy alimentando mi adicción a Two Dots, sino que también estoy jugando a Monument Valley y Hidden Folks. Si no has probado este último, te lo recomiendo encarecidamente, pero me estoy desviando del tema.

Las aplicaciones se cargan más rápido y el tiempo adicional de juego en el teléfono tampoco afecta mucho a la duración de la batería. Aunque sigo sin considerarme un gran jugador (ni en el móvil ni en otros dispositivos), el 17 Pro ha fomentado sin duda mi afición por los videojuegos y ahora me interesa mucho más probar juegos nuevos que antes.

Cómpralo ahora como nunca antes

Puede que suene extraño, pero nunca me ha gustado usar mi teléfono para hacer fotos. Llámame anticuado o raro, pero siempre he llevado conmigo mi cámara DSLR o sin espejo en cualquier salida importante, ya fuera a un concierto, un evento deportivo, un día con amigos, un viaje de fin de semana o unas vacaciones más largas. Solo he usado mis teléfonos anteriores en raras ocasiones, cuando no tenía otra opción y necesitaba hacer una foto.

Bueno, eso ha cambiado con el iPhone 17 Pro. En octubre de 2025 fui a un concierto de James Blunt (no soy fan, pero ¿quién dice que no a una entrada gratis?) armado solo con el teléfono; era la primera vez que dejaba mi Nikon Z8 en casa para ir a un concierto.

El zoom 8x de Apple en condiciones de poca luz: el propio James Blunt parece desorientado debido a los focos, pero todo lo demás no está tan mal (Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

No me convence del todo el zoom 8x de Apple, ya que la calidad de imagen con poca luz me pareció decepcionante, pero los resultados fueron notablemente mejores que los que obtenía con mi iPhone 13 Pro. Las imágenes nocturnas o con poca luz no producen tanto ruido como las que obtenía con mi teléfono anterior y los resultados tampoco parecen excesivamente procesados.

De hecho, desde entonces he dejado mi equipo en casa durante la mayor parte de mis salidas de fin de semana, confiando en el iPhone 17 Pro como mi única cámara y sin arrepentirme ni una sola vez. Al utilizar el modo de disparo en ráfaga oculto del iPhone (para ello, hay que deslizar el botón del obturador hacia la izquierda), puedo incluso dedicarme a la fotografía de fauna y deportes. Aunque los resultados son buenos en algunos casos, encontrar el punto de enfoque exacto en una pantalla táctil es mucho más difícil que en una cámara real, en la que el usuario puede elegir el punto.

Y simplemente continúa

Lo único que sigo sin hacer en mi teléfono es reproducir videos en streaming, ya que la pantalla pequeña no me resulta atractiva. Sin embargo, ahora paso más tiempo navegando por Apple News (que también está incluido en mi suscripción a Apple One) y utilizando otras aplicaciones en el iPhone 17 Pro que no utilizaba en el 13 Pro, pero son la cámara y los juegos los que han tenido un impacto significativo en mi tiempo de pantalla, ¡que ha pasado de poco más de dos horas al día a casi cuatro!

¿Es eso algo bueno? Bueno, quizá no, porque en Internet dicen que lo recomendado para los adultos son dos horas de uso recreativo de la pantalla, pero no se trata de cómo uso el teléfono, sino de lo impresionante que es el iPhone 17 Pro, que me permite hacer mucho más que con cualquier otro teléfono que haya tenido antes.

(Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Para mí, lo mejor es la mejora en la duración de la batería, que sin duda ha influido mucho en que lo use más: saber que no tengo que cargarlo (y aún no he tenido que usar el modo de bajo consumo) me ha hecho utilizarlo más que antes.

¿Tengo alguna queja? Bueno, por muy impresionado que esté con el teléfono, no soy muy fan de Liquid Glass: a pesar de la opción añadida para mejorar el contraste que se introdujo con iOS 26.1, me cuesta un segundo enfocar la vista en los iconos de las aplicaciones y los widgets de mi pantalla de inicio. También me molesta un poco que Apple haya lanzado un teléfono potente sin cumplir sus promesas de mejora de la IA y Siri.

