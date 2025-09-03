Cómo ver el evento "Awe dropping" de Apple el 9 de septiembre: prepárate para el iPhone 17, los AirPods 3 y mucho más

Como te compartimos anteriormente, Apple tiene todo listo para su próximo evento el 9 de septiembre, y los rumores indican que veremos sus nuevos iPhones —algo habitual en la presentación de septiembre de Apple—. Pero eso no es todo, ya que también se esperan nuevos modelos de Apple Watch, con la posibilidad de que también veamos nuevos AirPods.

Y apostaría sin dudarlo a que oiremos hablar de nuevas funciones de Apple Intelligence, algunas de las cuales probablemente vendrán recién salidas de la caja con los nuevos dispositivos.

TechRadar estará presente en el evento, por lo que les ofreceremos nuestras reacciones y análisis en tiempo real, así como las noticias y opiniones del resto del equipo. Así que no dejen de visitar nuestra página web.

¿Cómo ver la impresionante presentación del iPhone 17?

El evento "Awe dropping" de Apple comenzará a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST del martes 9 de septiembre; es decir, a las 3:00 a. m. del 10 de septiembre para quienes se encuentren en la zona horaria AEST.

Al igual que el año pasado, la presentación se llevará a cabo en el Teatro Steve Jobs en Apple Park, donde nuestro editor general Lance Ulanoff y el editor jefe de noticias de EE. UU. Jacob Krol estarán presentes para informar sobre el evento.

La página de YouTube de Apple (véase más arriba) dedicada al evento ya está activa, así que puedes dirigirte allí para registrarte en la transmisión en vivo y recibir notificaciones cuando comience.

Pero si no tienes tiempo para prestar toda tu atención a la transmisión en vivo, no te pierdas el TikTok de TechRadar, donde encontrarás vídeos de todos los anuncios más emocionantes o las características y acontecimientos más interesantes de la presentación.

Qué esperar del evento de Apple en septiembre