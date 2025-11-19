Ya está aquí la próxima versión beta de iOS 26.2, que incluye una nueva y práctica función de AirDrop y un indicio de grandes cambios en el asistente de voz

Ya está disponible la tercera versión beta de iOS 26.2.

Incluye una nueva forma de utilizar AirDrop con personas que no están en tus contactos.

También insinúa la posibilidad de cambiar el asistente de voz predeterminado, aunque por ahora solo en Japón.

¿Te lo perdiste? La tercera versión beta de iOS 26.2 ya está disponible, y aunque la mayoría de los cambios y novedades son menores, hay una función bastante interesante.

Ahora, tal y como ha descubierto MacRumors, podrás utilizar AirDrop para compartir archivos con alguien sin tener que añadirlo primero como contacto ni habilitar AirDrop para todos los que estén cerca. En su lugar, puedes generar un código que, una vez compartido con alguien, os permitirá a ambos intercambiar archivos a través de AirDrop durante 30 días. Así que esto funciona incluso si tienes AirDrop configurado solo para tus contactos.

Si quieres eliminar sus privilegios de AirDrop antes de que pasen los 30 días, o simplemente ver una lista de las personas con las que has compartido dicho código, puedes hacerlo desde Ajustes > General > AirDrop > Gestionar contactos conocidos de AirDrop.

Los demás cambios en esta versión beta de iOS 26.2 son relativamente menores, pero vale la pena conocerlos. Por ejemplo, las aplicaciones médicas de terceros ahora podrán acceder a las notificaciones de hipertensión del Apple Watch, y Apple ha modificado aún más el diseño del nivel en la aplicación Medir, tras haberle dado un cambio de imagen con Liquid Glass en la versión beta anterior.

La mayoría de las demás novedades simplemente proporcionan información sobre los cambios que se añadieron en las versiones beta anteriores. Por ejemplo, ahora hay un texto en la aplicación Recordatorios que aclara que se puede añadir una alarma a un recordatorio si se configura como urgente, ya que la posibilidad de añadir alarmas se añadió en una versión beta anterior de iOS 26.2.

Del mismo modo, ahora se ha añadido una advertencia a la pantalla de configuración de Liquid Glass, que te avisa de que no puedes utilizar la opción "Tintado" añadida anteriormente en combinación con los ajustes de accesibilidad "Reducir transparencia" y "Aumentar contraste".

Un sustituto de Siri exclusivo para Japón

Sin embargo, hay una última cosa que podría ser muy importante, salvo que por ahora se limita a Japón, ya que hay indicios en esta versión beta de que los usuarios japoneses pronto podrán elegir un asistente de voz predeterminado diferente que se podrá activar pulsando prolongadamente el botón lateral.

No está claro por qué esto solo estaría disponible en Japón, pero si Apple lo ampliara al resto del mundo, podría suponer una gran mejora para cualquiera que no sea muy aficionado a Siri.

En cualquier caso, al igual que con las versiones beta anteriores de iOS 26.2, no recomendamos necesariamente descargarla, sobre todo porque la versión final probablemente saldrá muy pronto. Pero si no puedes esperar, aquí te explicamos cómo descargar las versiones beta de iOS.

