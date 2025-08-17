Son las 7 de la mañana y estoy a punto de salir cuando recibo un mensaje de texto de mi novia: "Por favor, revisa la ropa en la secadora y, si todavía está húmeda, vuelve a ponerla". Ella todavía está durmiendo en la cama y no ha tocado su teléfono. Anoche programó el mensaje en su iPhone para que se enviara esta mañana. Enciendo la secadora y me voy al trabajo.

Programar mensajes es una función muy popular de la que cada vez oigo hablar a más gente, y es una herramienta sorprendentemente útil que va mucho más allá de recordar a tu pareja que termine la colada. Puedes programar un mensaje de texto desde un iPhone o un teléfono Android, y te mostraré cómo encontrar la función en la aplicación Mensajes.

Se me ocurren 13 situaciones en las que podría ser útil programar un mensaje de texto para más tarde. ¡Por favor, comparte tus sugerencias favoritas en los comentarios! Esta función es nueva para la mayoría de nosotros, por lo que aún quedan ideas útiles por descubrir.

Cómo programar un mensaje de texto

Tanto el iPhone como Android pueden programar mensajes de texto para más tarde. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Programar un mensaje para más tarde no podría ser más fácil. Tanto en el iPhone como en Android, utilizarás la misma aplicación: Mensajes. Primero, empieza a escribir un mensaje de texto al destinatario que elijas, como de costumbre.

A continuación, busca el signo «+» junto al cuadro de texto donde escribes tu mensaje. Tanto el iPhone como Android tienen el mismo signo +. En el iPhone, selecciona «Enviar más tarde» entre las opciones que aparecen. En Android, selecciona «Programar envío» del mensaje.

Imágen 1 de 4 Enviar más tarde en el iPhone (Crédito de la imagen: Philip Berne / Future) Choose your time to Send Later (Crédito de la imagen: Philip Berne / Future) Schedule send on Android (Crédito de la imagen: Philip Berne / Future) Choose your time and year to Schedule send (Crédito de la imagen: Philip Berne / Future)

Cuándo programar un mensaje de texto

El iPhone te sugerirá automáticamente las 9 de la mañana para enviar tu mensaje, pero si pulsas sobre esa hora, podrás elegir la fecha y la hora que prefieras, con hasta un año de antelación.

En Android, te sugiere las 8:00, las 13:00 o las 18:00, pero puedes elegir cualquier hora en el futuro, y me refiero a CUALQUIER hora. Programé un mensaje de texto para mí mismo en el año 2100. ¿Mi mensaje para mi yo futuro? Hola.

Yo enviándome un mensaje de texto desde el más allá. (Image credit: Future)

Cortesía de zona horaria

No debes enviar mensajes de texto a cualquier hora de la noche. Yo suelo tener mi teléfono en modo vibración, pero mucha gente recibe notificaciones ruidosas. Y algunas personas simplemente no pueden resistirse a leer un mensaje tan pronto como lo reciben.

Si te encuentras en otra zona horaria o envías mensajes a horas en las que los destinatarios están durmiendo, quizá te convenga programar el mensaje para una hora más adecuada. Los teléfonos Samsung Galaxy incluyen las 8 de la mañana como atajo común para programar mensajes.

El recordatorio de la ropa mojada

¿Está mojada la ropa sucia? ¿Dejaste la cena en la olla de cocción lenta? ¿Tu hijo se olvida de ponerse los calcetines? Programa un mensaje de texto para recordárselo en el momento adecuado. Ni siquiera tienes que mover un dedo para enviarlo.

Automatizar Feliz aniversario

¿Olvidas los cumpleaños? Programa un mensaje de texto ahora mismo. Lo que cuenta es la intención, pero ellos no necesitan saber cuándo se te ocurrió. De hecho, programa algunos mensajes para los próximos cumpleaños y ahórrate un montón de problemas.

Creación de divertidas imágenes con IA para las próximas 12 felicitaciones de cumpleaños. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

No envíes mensajes de texto a un estudiante durante la clase.

Tengo algo que decirle a mi hijo lo antes posible, pero no quiero olvidarlo y tampoco quiero animarlo a que use el teléfono en la escuela. En lugar de enviarle un mensaje de texto a las 10 de la mañana durante la clase de inglés, programaré ese mensaje para el final de su jornada escolar. Sus maestros lo agradecerán, estoy seguro.

Lo decidiré cuando hablemos de esto

Ok, todos tenemos personas difíciles en nuestras vidas con las que necesitamos mantenernos en contacto. Con los mensajes programados, puedo decidir cuándo iniciar una conversación o cuándo evitarla.

¡Hola, equipo! Es su jefe quien les escribe

¡Es hora de reunir a las tropas! Un mensaje de texto ingenioso de un líder querido puede ser un buen comienzo para una campaña ajetreada, pero hay que tener cuidado. La mayoría de la gente no quiere más trabajo en su vida.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Son las 5 en punto en algún momento

¿Quieres salir después del trabajo? No quiero olvidarme de hacer planes, pero también quiero salir de la oficina y coger el primer tren. Programaré un mensaje para mis amigos como si fuera Pedro Picapiedra soplando el silbato al final del día.

Papá, tómate las pastillas y apaga la tele

¿Cuidas de alguien, o te preocupas por alguien, que necesita un empujoncito? Puedes programar un mensaje personal para ayudarle a recordar tareas importantes o simplemente para recordarle que se cuide.

Estuve en reuniones todo el día, por eso estoy bronceado

No estoy diciendo que debas faltar al trabajo e irte a la playa mientras hace buen tiempo, pero unos cuantos mensajes bien programados como «Hola, me han llamado para una reunión con Ventas» o «¿En qué punto están esos informes TPS?» le darán a tu jefe la impresión de que estás trabajando, aunque quizá no sea así.

Apuesto a que dentro de un año ya no estarás bailando salsa

¿Alguna vez has hecho una apuesta a largo plazo, pero a muy largo plazo? Una vez le aposté a mi papá que Starlight Express, de Andrew Lloyd Weber, permanecería en Broadway durante al menos 10 años. Podría haber programado un mensaje de texto en ese momento para que se enviara 10 años después, preguntando: «¿Sigue en cartelera la versión Choo Choo de Cats?». Lamentablemente, no es así.

(Image credit: Future)

Tengo 30 años, tú tienes 30 años, ¿quieres casarte?

¿Hiciste un pacto con un amigo en la prepa de que si ninguno de los dos se había establecido para cuando cumplieran 30 años, se volverían a juntar? Puedes programar un mensaje de texto ahora mismo para enviarlo en ese cumpleaños, aunque falten unos años. Tanto si lo dices en serio como si no, es una forma divertida de volver a conectar.

Ve al gimnasio, grandulón

Claro, existen aplicaciones de recordatorios y calendarios, pero un mensaje de texto atraviesa las barreras de notificaciones que bloquean otras distracciones. Puedes enviarte un mensaje para ir al gimnasio a las 7 p. m. después de cenar, o recordarte que debes beber un vaso de agua nada más despertarte por la mañana.

¿Hola, futuro? ¡Es tu pasado enviándote un mensaje para decirte que eres INCREÍBLE!

Eres lo suficientemente bueno, eres lo suficientemente inteligente...

¿Por qué un mensaje de texto que te envías a ti mismo tiene que ser urgente o autoritario? Envíate un recordatorio de que eres una buena persona. Programa una autoafirmación para decirte que todo va a salir bien, porque eres lo suficientemente bueno, eres lo suficientemente inteligente y, maldita sea, ¡le caes bien a la gente!