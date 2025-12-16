La filtración de iOS 26 revela las 7 mejoras que llegarán a tu iPhone el próximo año: esto es lo que puedes esperar

Se ha filtrado una versión interna de iOS 26.

El código de esta versión hace referencia a todo tipo de funciones y mejoras que podrían estar al caer.

Entre ellas se incluyen Health+, la renovación de la IA de Siri y muchas más.

Como seguramente sabes, Apple está trabajando en iOS 26.3 que actualmente se encuentra en fase beta, sin embargo, parece que la empresa de la manzana mordida está trabajando en funciones y mejoras que están muy avanzadas.

Y gracias a una versión interna filtrada de iOS 26, ahora tenemos una buena idea de cuáles son algunas de esas mejoras.

Tanto MacRumors como Macworld han revisado esta versión (que puede considerarse como una hoja de ruta para iOS 26 en su totalidad) y, en este artículo, detallamos las funciones que han descubierto. Sin embargo, cabe señalar que los planes de Apple podrían cambiar, por lo que el hecho de que algunas cosas parezcan estar en desarrollo ahora no significa que vayan a lanzarse definitivamente.

Dicho esto, aquí tienes siete actualizaciones de software que probablemente recibirá tu iPhone el próximo año.

1. Health+

Apple Health (Image credit: Future)

Health+ es algo de lo que hemos oído hablar desde hace tiempo, pero aquí se vuelve a mencionar. Las filtraciones anteriores sugerían que se trataría de un servicio de suscripción basado en inteligencia artificial, que proporcionaría información más detallada sobre tu salud, junto con «planificación nutricional y sugerencias médicas».

Según esta última filtración, parece que se lanzará en marzo, abril o mayo, y es probable que llegue junto con una versión rediseñada de la aplicación Salud, con un nuevo diseño y un registro simplificado de los datos de salud.

El código de la versión también menciona una función llamada "Gumdrop", que parece estar relacionada con la salud, pero no está claro qué es exactamente.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

2. Siri más inteligente

Siri en un iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Otra característica que ya conocemos es la tan esperada renovación de la IA de Siri, que la propia Apple ya había confirmado anteriormente.

Las filtraciones anteriores sugerían que esta actualización podría llegar alrededor de marzo o abril de 2026, y esta versión de iOS 26 sugiere lo mismo.

No hay muchos detalles nuevos al respecto, pero las filtraciones anteriores apuntan a que esta Siri más inteligente estará impulsada por una versión personalizada del asistente Gemini de Google.

3. Subtítulos en vivo en más idiomas

Los subtítulos en vivo, que proporcionan transcripciones en tiempo real de conversaciones presenciales y audio de aplicaciones, ya existen en iOS, pero esta versión de iOS 26 sugiere que se están preparando más idiomas para ellos.

No especifica qué idiomas, pero menciona la WWDC 2026, por lo que probablemente obtendremos más información allí. Se trata de la conferencia anual de desarrolladores de Apple, que probablemente tendrá lugar en junio del próximo año.

4. Autocompletar datos de tarjetas de crédito

(Image credit: Apple)

Introducir los datos de tu tarjeta de crédito en aplicaciones de terceros pronto podría ser más fácil, ya que esta versión de iOS sugiere que podrás rellenarlos automáticamente utilizando los datos de la tarjeta guardados en iCloud Keychain. En este momento, la mayoría de las aplicaciones de terceros no tienen esta capacidad.

Parece que iCloud Keychain también podría ofrecerte guardar los datos de tu tarjeta de crédito cuando detecte que los has introducido en una aplicación de terceros.

Estas funciones podrían llegar en otoño (es decir, entre septiembre y noviembre), según MacRumors, mientras que Macworld sugiere que estos cambios podrían llegar como parte de iOS 26.4, que, basándonos en lo que ha ocurrido en el pasado, podría llegar un poco antes en el año.

5. Mayor seguridad

La seguridad de iOS también podría mejorar el próximo año, ya que esta versión sugiere que iOS 26.4 incluirá un nuevo sistema de validación que comprobará la validez de tu iPhone antes de permitirte iniciar sesión en tu ID de Apple o iCloud.

Macworld especula que esto podría significar que los dispositivos potencialmente comprometidos, como los que han sido liberados o han sufrido cualquier otra modificación no autorizada, podrían verse bloqueados e impedirles iniciar sesión en los servicios en línea de Apple.

Esto podría ser una mala noticia para cualquiera que haya liberado intencionadamente su dispositivo, pero debería ayudar a garantizar que tus datos permanezcan seguros y protegidos.

6. Mejoras en la aplicación

La aplicación Freeform (Image credit: Apple)

Esta versión de iOS 26 también menciona mejoras en varias aplicaciones, que agruparemos aquí, ya que la mayoría son cambios menores.

Al parecer, la aplicación Freeform incorporará carpetas entre marzo y mayo, la aplicación Journal incluirá avisos de seguimiento aproximadamente en la misma fecha y Apple Wallet podría incorporar notificaciones de pagos pendientes en la WWDC 2026.

También se menciona que «Conexiones» y «Colecciones compartidas» llegarán a la aplicación Fotos en algún momento entre septiembre y noviembre, y que la aplicación Apple TV podría incorporar un «Nivel deportivo», lo que podría significar un nuevo nivel de suscripción con contenido deportivo. Al parecer, esto llegaría en algún momento entre marzo y mayo.

Además, la aplicación Podcasts podría incorporar en algún momento una serie de nuevas funciones, como la posibilidad de traducir una transcripción y pulsar un párrafo traducido para escucharlo en voz alta.

7. Actualizaciones de accesibilidad

(Image credit: Apple)

Además de las mejoras en Live Captions, se han detectado otras mejoras en materia de accesibilidad, como la incorporación de la función «Inclinar para desplazarse» y una nueva versión de Sonidos de fondo (que permite reproducir sonidos ambientales).

También se mencionan los controles del Apple Watch y la función «rebobinar 30 segundos» para Live Listen (una herramienta que permite que tu iPhone actúe como un micrófono que envía sonido a tus AirPods).

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.