Compatibilidad de iOS 27 y iPadOS 27: requisitos confirmados de los dispositivos para las nuevas actualizaciones de software de Apple
Estos son los requisitos del dispositivo para iOS 27 y iPadOS 27
Apple presentó iOS 27 en la WWDC 2026 el 8 de junio, pero no todos los iPhone serán compatibles con la nueva actualización de software cuando se lance a finales de este año.
A pesar de ofrecer uno de los mejores soportes de software de la industria, Apple suele dejar de lado a algunos modelos de iPhone al lanzar una nueva versión de iOS —por ejemplo, el iPhone XR, el iPhone XS y el iPhone XS Max no pueden ejecutar iOS 26— y parece que la empresa seguirá con esta tendencia en 2026.
Lista de dispositivos compatibles con iOS 27
Aquí está la lista completa de compatibilidad para iOS 27:
- iPhone SE (2020)
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone SE (2022)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
Teniendo en cuenta el esperado iPhone 18 y sus modelos hermanos, iOS 27 será compatible con unos 34 modelos de iPhone, lo que supone una impresionante demostración de compatibilidad de software por parte de Apple.
Además, es poco probable que algún iPhone compatible con iOS 27 se quede sin la actualización, ya que Apple suele lanzar las nuevas versiones de iOS para todos los modelos de una sola vez (toma nota, Samsung).
Sin embargo, vale la pena señalar que, aunque los modelos más antiguos como el iPhone 12, el iPhone 13 y el iPhone 14 serán compatibles con iOS 27, las funciones de Apple Intelligence como Clean Up y Live Translation seguirán estando limitadas al iPhone 15 Pro y modelos más recientes.
Lista de dispositivos compatibles con iPadOS 27
En cuanto a los iPad, Apple ha confirmado que el iPad de 10,2 pulgadas (2020), el iPad Air de 10,5 pulgadas (2019) y el iPad mini de 7,9 pulgadas (2019) no serán compatibles con iPadOS 27.
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A continuación se muestra la lista completa de compatibilidad con iPadOS 27:
- Modelos de iPad de 2021 en adelante (a partir de la 9.ª generación)
- Modelos de iPad Air de 2020 en adelante (a partir de la 4.ª generación)
- Modelos de iPad Pro de 2018 en adelante (a partir de la 3.ª generación)
- Modelos de iPad mini de 2021 en adelante (a partir de la 6.ª generación)
Nota al margen: casi todos los modelos de iPad están disponibles en varios tamaños y en configuraciones solo con Wi-Fi y Wi-Fi + celular, por lo que, para facilitar la lectura, he agrupado los modelos anteriores en categorías por fecha.
Como se mencionó, no se espera que iOS 27 ni iPadOS 27 salgan al mercado hasta septiembre, pero si te interesa probar una versión preliminar del primero, enfocada a desarrolladores, aquí te explicamos cómo descargar la beta para desarrolladores de iOS 27.
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- Axel MetzPhones Editor