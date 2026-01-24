5 innovaciones que deseo para iOS... que me mantendrán alejado de Android

A lo largo de los años, iOS ha madurado hasta convertirse en un sistema operativo extremadamente capaz, manteniéndose en gran medida fiel a la visión original de «jardín cerrado» de Apple, al tiempo que se ha ampliado para añadir útiles funciones similares a las de Android, como una biblioteca de aplicaciones y una profunda personalización.

Pero ningún sistema operativo es perfecto; si lo fuera, no habría necesidad de las nuevas versiones importantes de iOS que vemos cada año.

Siempre hay mejoras que se pueden hacer, pero en este artículo no me refiero tanto a pequeños ajustes y optimizaciones, sino a cambios más grandes, más atrevidos o simplemente más innovadores que me gustaría ver en iOS.

Es probable que algunos de ellos estén limitados por la tecnología actual, aunque esperemos que no sea por mucho tiempo, mientras que otros simplemente requerirían que Apple decidiera incorporarlos. Pero todo lo que he enumerado a continuación podría suponer una gran diferencia para iOS y para la forma en que lo usas.

1. Integración profunda de la IA

Hasta ahora, Apple va un poco rezagada en lo que respecta a la IA. Sus funciones de Apple Intelligence llegaron más tarde que las de algunos de sus competidores y aún parecen un poco verdes. Pero eso podría cambiar pronto.

Sabemos, por ejemplo, que Apple se ha asociado con Google para ofrecer una renovación de Siri basada en Gemini que, una vez disponible a finales de este año, podría acercar la experiencia de IA en iOS a los estándares de lo que se puede obtener en Android.

Pero esperemos que eso sea solo el comienzo, ya que lo que realmente me gustaría ver es una IA profundamente integrada de forma inteligente en todo el sistema operativo. Un agente de IA que pueda mostrar lo que necesitas, cuando lo necesitas, ofrecer consejos proactivos y tal vez incluso cambiar toda la interfaz según tus necesidades cambiantes.

Se trataría de una IA capaz de realizar cualquier tarea en tu teléfono cuando se le solicite, ya sea pedir la compra desde una aplicación de compras, reenviar entradas para un concierto a un amigo o cualquier otra cosa. Funcionaría dentro y entre todas las aplicaciones, no solo las creadas por Apple, y, lo que es más importante, haría gran parte de su trabajo sin que se le pidiera, anticipándose a tus necesidades antes incluso de que las expresaras.

2. Análisis más detallado de la salud y el estado físico

Hemos oído rumores de que Apple tiene previsto lanzar a finales de este año un servicio Health+ basado en inteligencia artificial y por suscripción, que podría ofrecer consejos de salud, seguimiento de la alimentación y planificación nutricional. Espero que estos rumores sean ciertos y que vaya más allá de lo que ofrecen los servicios de seguimiento de salud y fitness de la competencia.

Lo que realmente quiero es información y sugerencias personalizadas y realmente útiles. Los datos sin procesar están bien, pero decirnos qué hacer con ellos es donde fallan muchos rastreadores de fitness: o no ofrecen ninguna sugerencia, o sus sugerencias son obvias, vagas o generales.

Lo que quiero de una futura versión de iOS es que nos ofrezca información más parecida a la que podríamos obtener de un entrenador personal, un nutricionista o incluso un médico (aunque, por supuesto, no recomendaría confiar en ninguna IA o tecnología por encima de un médico real).

Quiero consejos y sugerencias que sean lo suficientemente claros como para ser fáciles de poner en práctica, lo suficientemente personalizados como para marcar una diferencia real en nuestra salud y estado físico, y lo suficientemente reflexivos como para que no sean cosas que hayamos oído un millón de veces antes o que hayamos descubierto por nuestra cuenta.

3. Límites adecuados de las aplicaciones

Ya existe una forma de limitar el uso de aplicaciones en iOS, con "Límites de aplicaciones", que te permite establecer límites de tiempo para el uso diario de aplicaciones específicas o de tipos específicos de aplicaciones. Esto puede resultar útil si quieres pasar menos tiempo con el teléfono o, simplemente, perder menos tiempo en aplicaciones específicas.

Excepto, por supuesto, que cuando alcanzas ese límite de tiempo, solo se necesitan unos pocos toques para ignorar el límite del día y seguir desplazándote, navegando, publicando o cualquier otra cosa que estuvieras intentando limitar.

Por eso me gustaría que en una futura versión de iOS se añadieran límites más estrictos para las aplicaciones, que no se puedan ignorar fácilmente. Me imagino que Apple podría mostrarse reacia a añadir una función que permita a los usuarios bloquear completamente ciertas aplicaciones durante un periodo de tiempo, pero todos somos adultos y esto podría marcar una gran diferencia a la hora de frenar la adicción a los teléfonos inteligentes.

4. Pantalla dividida o imagen en imagen para todas las aplicaciones

iOS ya ofrece la función «imagen en imagen» para algunas aplicaciones, pero se limita principalmente a determinadas aplicaciones de transmisión de video y videollamadas, y no existe un verdadero modo de pantalla dividida en el que se puedan ejecutar dos aplicaciones simultáneamente.

Por supuesto, los iPhones, incluso los más grandes como el iPhone 17 Pro Max, son dispositivos relativamente pequeños, por lo que esto tiene cierto sentido. Pero, precisamente por su mayor tamaño, son lo suficientemente grandes como para que esta función multitarea resulte útil, por lo que me gustaría que se incluyera, de modo que, al igual que en el iPad, se pudiera elegir ejecutar dos aplicaciones juntas en la pantalla del teléfono.

Técnicamente, incluso en el iPad hay algunas limitaciones, ya que los desarrolladores de aplicaciones deben habilitar la función, pero me gustaría que se ofreciera de forma estándar en todas las aplicaciones de iOS.

5. Continuidad total

Los dispositivos Apple ya ofrecen una mejor continuidad que la mayoría de las marcas: puedes usar Handoff para continuar donde lo dejaste en cualquier dispositivo Apple con ciertas aplicaciones. Pero esto no funciona con todo, y puedes usar iPhone Mirroring para ver e interactuar con tu iPhone en la pantalla de tu Mac, pero esto lo coloca en una pequeña ventana del tamaño de un iPhone y no funciona al revés.

Por eso quiero ver una continuidad aún mejor en una futura versión de iOS. Lo ideal sería que Handoff funcionara a la perfección en todas las aplicaciones, incluso en aquellas que no están disponibles de forma nativa en algunos dispositivos Apple. Con eso, no habría necesidad real de duplicar la pantalla, ya que tendrías acceso directo e inmediato a todo lo que estás haciendo en todos los dispositivos.

Puede que esto no sea realista, pero este tipo de continuidad perfecta y completa sería sin duda innovadora y contribuiría en gran medida a mantener a los usuarios dentro del ecosistema de Apple.

