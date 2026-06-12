5 formas en que Apple está haciendo que las cuentas para niños en el iPhone sean más seguras, flexibles y fáciles de administrar en iOS 27

Las cuentas para niños en los dispositivos de Apple no son una novedad, pero en la WWDC 2026, Apple dio un gran paso adelante en materia de seguridad infantil al anunciar varias funciones nuevas y rediseñadas que los padres pueden utilizar para proteger a sus hijos.

Sin embargo, estas funciones no sacrifican la flexibilidad, ya que los padres podrán personalizar la experiencia y el acceso de sus hijos según sus necesidades y preferencias.

Estas funciones y mejoras se lanzarán con iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27 a finales de este año, y las detallamos a continuación.

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1. Solicitar permiso para navegar

(Image credit: Apple)

Apple ya había resuelto el problema de que los niños descargaran aplicaciones y realizaran compras dentro de las mismas con la función "Pedir permiso para comprar", que exige la aprobación de los padres para cualquier acción de ese tipo. Pero ahora, la empresa está incorporando una herramienta similar para Internet llamada "Pedir permiso para navegar".

Con esto, si decides activarla, tu hijo tendrá que obtener el permiso de los padres antes de navegar por sitios nuevos en Safari. Así, en lugar de simplemente bloquear el contenido inapropiado, puedes ir un paso más allá y otorgar permiso solo para sitios específicos.

2. Apps permitidas

(Image credit: Apple)

Cuando configures por primera vez una cuenta para niños, podrás personalizar exactamente a qué aplicaciones preinstaladas tendrá acceso el niño.

Podrás elegir aplicaciones específicas, las que Apple considera «imprescindibles» o un conjunto recomendado. Así, si alguna vez quieren acceder a otras aplicaciones, primero necesitarán el permiso de los padres.

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Esto, en esencia, amplía la función «Pedir permiso para comprar» a las aplicaciones que ya están en el teléfono, lo que te brinda un control total.

3. Comunicación controlada

(Image credit: Apple)

Apple también está facilitando a los padres el control de con quién pueden hablar sus hijos a través de Mensajes, FaceTime y la aplicación Teléfono, exigiendo que los niños pidan permiso antes de hablar con cualquier persona nueva.

Además, "Seguridad en las comunicaciones" —una herramienta que ya difumina la desnudez cuando se detecta en Mensajes y en las llamadas de FaceTime— pronto también bloqueará el contenido sangriento y violento cuando se detecte en imágenes y videos compartidos.

4. Tiempo permitido

(Image credit: Apple)

Con "Límites de tiempo", los padres podrán establecer límites de tiempo para tipos específicos de aplicaciones, como "entretenimiento", "juegos" y "redes sociales", con límites diferentes para cada categoría. Además, la función incluye recomendaciones basadas en estudios de expertos que ofrecen sugerencias sobre cuánto tiempo deben fijarse los límites según la edad del niño.

Además, podrás establecer horarios diarios para restringir las aplicaciones a las que el niño tiene acceso en determinados momentos del día.

5. Un rediseño de Tiempo en Pantalla

(Image credit: Apple)

La interfaz de Tiempo de uso también se está rediseñando para ofrecer una visión general de un vistazo sobre cuánto tiempo pasa un niño en su dispositivo y qué aplicaciones utiliza con más frecuencia.

Desde Tiempo de uso, también podrás ajustar el acceso a las aplicaciones con un solo toque, lo que facilitará la gestión y el ajuste de los límites de tiempo de uso.

Hemos publicado un análisis en profundidad sobre el nuevo rediseño de Tiempo de uso de Apple en otra sección de TechRadar, por si te interesa saber más.

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