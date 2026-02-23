MWC 2026. HONOR prepara un gran despliegue de innovación
Se espera ver mucho del HONOR Robot Phone.
HONOR ha confirmado su esperado evento global de lanzamiento en MWC Barcelona 2026, bajo el lema “Believers in AI Future”. La cita tendrá lugar el 1 de marzo de 2026, de 13:00 a 14:00 CET (6 de la mañana, tiempo de la CDMX), en el Palau de Congressos de Barcelona, donde la marca mostrará avances que buscan redefinir la relación entre humanos y máquinas.
Entre las novedades más destacadas se encuentra el HONOR Robot Phone, un dispositivo que promete abrir nuevas posibilidades en la integración de inteligencia artificial y robótica en la vida cotidiana. Además, la compañía presentará el HONOR Magic V6, su plegable de nueva generación con mejoras en durabilidad, batería y diseño más delgado. La línea de lanzamientos se completa con la HONOR MagicPad 4 y la HONOR MagicBook Pro 14, ampliando su ecosistema de productividad y entretenimiento.
Este despliegue llega tras la introducción del HONOR ALPHA PLAN en MWC 2025, y refuerza la visión de la marca hacia un futuro de sinergia entre humanos y máquinas. Los asistentes también podrán visitar el stand de HONOR en el Hall 3, Stand 3H10, para experimentar de cerca las innovaciones.
El contexto regional es igualmente relevante: según Omdia, HONOR se consolidó en 2025 como el fabricante de mayor crecimiento en Latinoamérica, con un 48% de expansión anual y un récord de 11.8 millones de unidades enviadas, manteniendo crecimiento sostenido desde 2024.
TechRadar México estará presente en Barcelona para dar cobertura directa del evento. Nuestro compañero y editor en jefe, Erik Contreras asistirá al lanzamiento para traer de primera mano todos los detalles de los anuncios de HONOR y compartir impresiones exclusivas sobre las innovaciones que marcarán la pauta en el mercado tecnológico.
