Ya está disponible una nueva actualización para el Google Pixel, que incluye una solución para un molesto error que provocaba el bloqueo de los juegos
Correcciones de fallos y elementos que faltaban
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Join the club
Get full access to premium articles, exclusive features and a growing list of member rewards.
- Ya está disponible la actualización de abril de 2026 para los dispositivos Google Pixel
- Incluye varias correcciones de errores, entre ellas las relacionadas con los bloqueos de aplicaciones de juegos y de banca
- No hay nuevas funciones; para esas, probablemente tendrás que esperar hasta junio
Ya está disponible la última actualización de Google Pixel, pero esta versión de abril de 2026 es mucho más pequeña que la de marzo. El mes pasado, Google lanzó una actualización de Pixel con nuevas funciones, pero este mes solo incluye correcciones de errores.
Aun así, algunas de estas correcciones solucionan errores que podían resultar muy molestos, como los que provocaban fallos en ciertos juegos, aplicaciones bancarias y en Quick Share durante la transferencia de archivos.
Además de solucionar varios bloqueos, esta actualización de abril de 2026 también corrige un problema por el que el menú de Copia de seguridad no aparecía en los ajustes del sistema en determinadas condiciones, y otro problema por el que la barra de búsqueda rápida a veces no aparecía en la pantalla de inicio en determinadas condiciones.El artículo continúa a continuación.
Vale la pena descargarlo
Por lo tanto, si has experimentado alguno de estos errores, deberías descargar esta actualización lo antes posible para solucionarlos. Pero incluso si no has tenido estos problemas, suele ser una buena idea instalar actualizaciones como esta, ya que podrían evitar que estos errores se repitan en el futuro y también podrían solucionar otros problemas no mencionados.
La actualización se lanzará a partir de hoy, pero se trata de un lanzamiento por fases, por lo que es posible que no tengas acceso a ella hasta dentro de una semana aproximadamente. Solo mantente atento a tu teléfono para ver cuándo aparece.
Y si te estás preguntando cuándo llegará la próxima gran actualización para los Pixel, con nuevas funciones, deberías fijarte en junio, ya que es cuando esperamos ver Android 17.
Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.
James is a freelance phones, tablets and wearables writer and sub-editor at TechRadar. He has a love for everything ‘smart’, from watches to lights, and can often be found arguing with AI assistants or drowning in the latest apps. James also contributes to 3G.co.uk, 4G.co.uk and 5G.co.uk and has written for T3, Digital Camera World, Clarity Media and others, with work on the web, in print and on TV.
- Antonio QuijanoEditor