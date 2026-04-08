Ya está disponible una nueva actualización para el Google Pixel, que incluye una solución para un molesto error que provocaba el bloqueo de los juegos

Correcciones de fallos y elementos que faltaban

Google Pixel 10 in Lemongrass against a bubbly backsplash
Google Pixel 10 (Crédito de imagen: Philip Berne / Future)
  • Ya está disponible la actualización de abril de 2026 para los dispositivos Google Pixel
  • Incluye varias correcciones de errores, entre ellas las relacionadas con los bloqueos de aplicaciones de juegos y de banca
  • No hay nuevas funciones; para esas, probablemente tendrás que esperar hasta junio

Ya está disponible la última actualización de Google Pixel, pero esta versión de abril de 2026 es mucho más pequeña que la de marzo. El mes pasado, Google lanzó una actualización de Pixel con nuevas funciones, pero este mes solo incluye correcciones de errores.

Aun así, algunas de estas correcciones solucionan errores que podían resultar muy molestos, como los que provocaban fallos en ciertos juegos, aplicaciones bancarias y en Quick Share durante la transferencia de archivos.

Además de solucionar varios bloqueos, esta actualización de abril de 2026 también corrige un problema por el que el menú de Copia de seguridad no aparecía en los ajustes del sistema en determinadas condiciones, y otro problema por el que la barra de búsqueda rápida a veces no aparecía en la pantalla de inicio en determinadas condiciones.

Google Pixel 10 Pro XL in Porcelain against a blue background with a green neon Android figurine in the background

Google Pixel 10 Pro XL (Image credit: Philip Berne / Future)

Vale la pena descargarlo

Por lo tanto, si has experimentado alguno de estos errores, deberías descargar esta actualización lo antes posible para solucionarlos. Pero incluso si no has tenido estos problemas, suele ser una buena idea instalar actualizaciones como esta, ya que podrían evitar que estos errores se repitan en el futuro y también podrían solucionar otros problemas no mencionados.

La actualización se lanzará a partir de hoy, pero se trata de un lanzamiento por fases, por lo que es posible que no tengas acceso a ella hasta dentro de una semana aproximadamente. Solo mantente atento a tu teléfono para ver cuándo aparece.

Y si te estás preguntando cuándo llegará la próxima gran actualización para los Pixel, con nuevas funciones, deberías fijarte en junio, ya que es cuando esperamos ver Android 17.

James Rogerson

James is a freelance phones, tablets and wearables writer and sub-editor at TechRadar. He has a love for everything ‘smart’, from watches to lights, and can often be found arguing with AI assistants or drowning in the latest apps. James also contributes to 3G.co.uk, 4G.co.uk and 5G.co.uk and has written for T3, Digital Camera World, Clarity Media and others, with work on the web, in print and on TV.

