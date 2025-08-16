Ya se nos ha dado un breve vistazo oficial del Google Pixel 10 Pro Fold.

Se rumorea que el Pixel 10 Pro Fold volverá a tener la clasificación IP68.

Sería el primer teléfono plegable en alcanzar este estándar.

Los teléfonos Pixel 10 se presentarán el 20 de agosto.

¿Si pudieran mencionar algo que sin duda le hace falta a los diferentes smartphones plegables del mercado, qué sería? Sin duda, para muchos la clasificación IP68, así que si tu respuesta fue la misma, esto te interesa.

Ya que si bien estamos contando pacientemente los días que faltan para la gran presentación del Google Pixel 10 el 20 de agosto, antes del evento de lanzamiento hay un rumor de que el Pixel 10 Pro Fold será el primer teléfono plegable en salir al mercado con la clasificación IP68 de protección contra el polvo y el agua.

Esto proviene de WinFuture, en un artículo en el que se presentan la mayoría de los detalles técnicos del teléfono, y es la clasificación IP68 lo que realmente destaca. Ningún otro dispositivo plegable del mercado puede igualarlo, ni siquiera el Samsung Galaxy Z Fold 7 con clasificación IP48.

Un teléfono con clasificación IP68 está completamente protegido contra la entrada de polvo y también es hermético: la definición exacta depende del teléfono y del fabricante, pero lo habitual es que pueda sobrevivir durante 30 minutos en agua a una profundidad de 1,5 metros (casi cinco pies).

El Google Pixel 9 Pro Fold ofrece protección IPX8, al igual que otros plegables como el Motorola Razr 50 Ultra: esto significa un alto nivel de impermeabilidad, pero no garantiza que no vayan a entrar motas de polvo y suciedad en la carcasa.

Un rumor recurrente

Por supuesto, un teléfono plegable con una pantalla flexible y una bisagra presenta algunos retos muy específicos a la hora de protegerlo del polvo y el agua, y será toda una hazaña si Google ha conseguido que el Pixel 10 Pro Fold cumpla con los estándares requeridos.

Dado que hemos oído el mismo rumor de fuentes independientes en junio y julio, cada vez parece más probable que Google haya logrado esa hazaña, y va a ser uno de los principales argumentos de venta del teléfono, además de cualquier otra mejora que nos ofrezcan.

Otro dato interesante de este informe es que el almacenamiento se actualizará de UFS 3.1 a UFS 4.0. No supondrá una gran diferencia, pero sí un aumento de la velocidad, lo que debería hacer que el teléfono plegable sea más ágil en general.

Por supuesto, cubriremos el lanzamiento del Pixel 10 Pro Fold y los demás teléfonos de la serie en directo el 20 de agosto, y esperamos que Google ofrezca una retransmisión en directo de algún tipo, para que puedas verlo desde cualquier parte del mundo.