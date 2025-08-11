El Google Pixel 10 Pro Fold podría tener una actualización que superaría a cualquier smartphone fold

La serie Google Pixel 10 ya casi está aquí: el evento Made by Google de este año está programado para el 20 de agosto y esperamos ver presentaciones completas de Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 Pro XL y Google Pixel 10 Pro Fold.

Por supuesto, ya hemos escuchado suficientes rumores como para darnos una idea bastante clara de cómo podrían lucir estos cuatro teléfonos, y uno de estos rumores me ha llamado más la atención que todos los demás juntos.

Como informamos recientemente, se ha sugerido que el Google Pixel 10 Pro Fold podría lanzarse con una clasificación de resistencia al agua y al polvo IP68 .

Una clasificación IP (IP significa protección contra entrada) define qué tan bien un dispositivo puede evitar que el polvo (primer número) y el agua (segundo número) ingresen a su chasis.

Las clasificaciones IP68 son estándar en el resto de la línea Google Pixel 9, incluido el modelo base Google Pixel 9. (Image credit: Philip Berne / Future)

Las clasificaciones IP68 han sido durante mucho tiempo estándar para los teléfonos insignia y sugieren que un dispositivo está totalmente sellado contra el polvo y puede sobrevivir a la inmersión en agua dulce.

En el caso de los teléfonos plegables, la certificación IP68 ha permanecido inalcanzable hasta la fecha. Esto se debe a la dificultad de sellar el mecanismo de bisagra móvil contra el polvo.

Como referencia, el Google Pixel 9 Pro Fold tiene una clasificación IPX8, que ofrece la misma protección contra el agua pero ninguna protección contra el polvo.

Lo más cerca que hemos visto un teléfono plegable de una "puntuación perfecta" es el Samsung Galaxy Z Fold 7 , que cuenta con una clasificación IP48 relativamente impresionante que garantiza protección contra polvo de más de 1 mm de diámetro, pero que aún no es tan útil si derramas, por ejemplo, harina o café molido en tu teléfono, o si quieres llevar tu teléfono plegable a una playa de arena como lo hizo nuestro editor general Lance Ulanoff el año pasado.

Sería el mejor de todos

El Google Pixel 9 Pro Fold se lanzó con una clasificación IPX8, sin ofrecer ninguna protección contra el polvo verificada. (Image credit: Philip Berne / Future)

Para ir al grano, si Google envía el Pixel 10 Pro Fold con una clasificación IP68, ganará instantáneamente mi recomendación sobre cualquier otro teléfono plegable del mercado.

El Google Pixel 9 Pro Fold se lanzó con un precio inicial de $1,799 dólares (poco menos de $34 mil pesos) así que esperamos que el Google Pixel 10 Pro Fold cueste al menos lo mismo (o incluso más). Con este precio, ¿qué podría ser más importante que poder usar el teléfono con más frecuencia, en una mayor variedad de entornos, sin temor a dañar sus componentes internos? La usabilidad siempre es lo primero.

Para bien o para mal, nuestros teléfonos están con nosotros todo el tiempo: nadie quiere pensar en sacarlo del bolso o del bolsillo solo porque su entorno está un poco polvoriento.

Una actualización de este tipo también haría maravillas para la usabilidad del Google Pixel 10 Pro Fold, así como para la posición de Google en el mercado de los teléfonos plegables.

El Samsung Galaxy Z Fold 7 aguanta bien la hierba, pero ¿la playa? Lo pensaría dos veces. (Image credit: Peter Hoffmann)

El primer Google Pixel Fold estuvo aislado de demasiado escrutinio técnico en virtud de ser el primer competidor ampliamente disponible de la línea Samsung Galaxy Z Fold, pero eso no durará para siempre: la serie hasta ahora ha tenido problemas con conjuntos de chips de baja potencia y cámaras algo decepcionantes, y necesita innovar para mantenerse al día con su rival coreano.

Una clasificación IP68 podría ofrecer una compensación seria por estas características si el Pixel 10 Fold no logra alcanzarlo, al tiempo que brinda a los fanáticos y revisores algo para señalar como una ventaja clara y objetiva sobre el Galaxy Z Fold 7.

Y aunque nuestra lista de los mejores teléfonos plegables podría incluir un modelo diferente en el primer puesto, el Pixel 10 Fold se llevará mi recomendación personal si este rumor se cumple. Lo sabremos con certeza el 20 de agosto, pero hasta entonces, cuéntanos qué te gustaría ver del Google Pixel 10 Pro Fold en los comentarios.

Para obtener más información sobre el Google Pixel 10 Pro Fold, consulte nuestro resumen de las 3 actualizaciones que necesita para ser tomado en serio frente al Samsung Galaxy Z Fold 7 .