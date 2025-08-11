Om Google Pixel 10 Pro Fold får denna uppgradering, kommer jag rekommendera den framför alla andra vikbara telefoner

Google Pixel 10-serien är nästan här – årets Made by Google-event är planerat till den 20 augusti och vi förväntar oss att få se fullständiga presentationer av Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 Pro XL och Google Pixel 10 Pro Fold.

Vi har såklart redan hört tillräckligt med rykten för att få en ganska bra bild av hur de fyra modellerna kan se ut – och ett av dessa rykten har fångat min uppmärksamhet mer än alla andra tillsammans.

Som vi nyligen rapporterat har det spekulerats i att Google Pixel 10 Pro Fold kan lanseras med IP68-klassning för damm- och vattenskydd.

En IP-klassning – där IP står för ingress protection – anger hur väl en enhet skyddar mot att damm (första siffran) och vatten (andra siffran) tar sig in i chassit.

IP68-klassificeringar är standard för resten av Google Pixel 9-serien, inklusive basmodellen Google Pixel 9. (Image credit: Philip Berne / Future)

IP68 har länge varit standard för flaggskeppstelefoner och innebär att en enhet är helt tät mot damm och kan överleva att bli nedsänkt i sötvatten.

För vikbara telefoner har IP68 hittills varit ouppnåeligt, främst på grund av svårigheten att täta det rörliga gångjärns­mekanismen mot damm.

Som jämförelse har Google Pixel 9 Pro Fold en IPX8-klassning, vilket ger samma skydd mot vatten men inget dammskydd alls.

Närmast en “perfekt poäng” hittills är Samsung Galaxy Z Fold 7 med IP48-klassning, som skyddar mot dammpartiklar större än 1 mm – men det hjälper föga om du spiller mjöl eller kaffepulver på den, eller om du tar med telefonen till en sandstrand som vår skribent Lance Ulanoff gjorde förra året.

En självklar vinnare

Google Pixel 9 Pro Fold lanserades med en IPX8-klassning och erbjuder inget verifierat dammskydd alls. (Image credit: Philip Berne / Future)

För att vara rakt på sak – om Google lanserar Pixel 10 Pro Fold med IP68-klassning, kommer den omedelbart få min rekommendation framför alla andra vikbara telefoner på marknaden.

Google Pixel 9 Pro Fold lanserades till ett startpris på 22 990 kronor, så jag räknar med att Pixel 10 Pro Fold kostar minst lika mycket (om inte mer). I den prisklassen, vad kan vara viktigare än att kunna använda telefonen oftare, i fler miljöer, utan att behöva oroa sig för att skada de interna komponenterna? Användbarhet går alltid först.

Oavsett om vi gillar det eller inte, har vi våra telefoner med oss hela tiden – ingen vill behöva fundera på att lämna mobilen i väskan eller fickan bara för att omgivningen är lite dammig.

En sådan uppgradering skulle dessutom ge Pixel 10 Pro Fold ett rejält lyft i användbarhet och stärka Googles position på marknaden för vikbara telefoner.

Samsung Galaxy Z Fold 7 klarar gräs, men en sandstrand? Tja, oklart. (Image credit: Peter Hoffmann)

Den första Google Pixel Fold undgick hård teknisk granskning främst för att den var den första bredare tillgängliga konkurrenten till Samsungs Galaxy Z Fold-serie. Men det håller inte för alltid – serien har hittills kämpat med underdimensionerade chipset och något nedslående kameror, och måste förnya sig för att hänga med sin koreanska konkurrent.

En IP68-klassning skulle kunna ge en rejäl kompensation om Pixel 10 Fold inte lyckas ta igen på prestanda och kamera, samtidigt som det ger fans och recensenter något konkret att peka på som en tydlig fördel jämfört med Galaxy Z Fold 7.

Även om vår lista över de bästa vikbara telefonerna kanske lyfter fram en annan modell i topp, kommer Pixel 10 Fold få min personliga rekommendation om detta rykte stämmer. Vi får svaret den 20 augusti.

Om du vill läsa mer om Google Pixel 10 Pro Fold, kan du kolla in vår lista på tre uppgraderingar vi tycker den behöver för att tas på allvar mot Samsung Galaxy Z Fold 7.