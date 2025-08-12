3 uppgraderingar som Google Pixel 10 Pro Fold behöver för att tas på allvar mot Samsung Galaxy Z Fold 7

Google har meddelat att årets Made by Google-evenemang kommer att äga rum den 20 augusti 2025, där vi förväntar oss att få se fullständiga presentationer av Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 Pro XL och Google Pixel 10 Pro Fold.

Det kommer att läggas mycket fokus på hela Pixel 10-serien, men vi är särskilt nyfikna på vad Google gör med sin nästa generation vikbara telefon, den (troligtvis) kallade Google Pixel 10 Pro Fold.

Marknaden för vikbara telefoner har blivit både mer avancerad och mer konkurrensutsatt (för att inte tala om dyrare) med tiden – Samsung Galaxy Z Fold 7 är kanske det bästa exemplet, med mer kraft och ett högre pris än någon annan vikbar telefon vi har sett hittills.

Med tanke på Galaxy Z Fold 7:s breda tillgänglighet och imponerande specifikationslista, samt den historiska rivaliteten mellan Samsung och Google som världens två främsta Android-tillverkare, är det sannolikt att Pixel 10 Pro Fold får Samsungs senaste vikbara flaggskepp som sin största utmanare.

Om Google vill ha en chans att slå sin koreanska konkurrent krävs det rejäla uppgraderingar. Här är tre förbättringar som Google Pixel 10 Pro Fold behöver för att kunna konkurrera med Samsung Galaxy Z Fold 7.

Bättre vikbara funktioner

Google Pixel 9 Pro Folds ytterskärm används inte alltid till sin fulla potential. (Image credit: Philip Berne / Future)

Vår recension av Google Pixel 9 Pro Fold framhäver Googles senaste vikbara telefon som en kraftfull och trevlig följeslagare, och en av de bästa vikbara telefonerna på marknaden.

Men vi konstaterade också att Pixel 9 Pro Fold saknade kraftfulla funktioner för dubbla skärmar – vid lansering fanns det bara två: en översättningsfunktion för ansikte mot ansikte-samtal och en förhandsvisningsfunktion på framskärmen i kameraappen.

Med ett startpris på 22 990 kronor vill vi att Google Pixel 10 Pro Fold ska ta det ett steg längre. Varför inte några enkla spel som utnyttjar båda skärmarna? Eller en funktion som aktiverar en snygg animerad bakgrund på framskärmen när telefonen är uppvikt?

Det finns också alltid utrymme att utnyttja den inre skärmen bättre – det är osannolikt att Pixel 10 Pro Fold kommer att överträffa Galaxy Z Fold 7 när det gäller ren hårdvaruprestanda, så det är på den intelligenta och intuitiva mjukvarusidan som Google kan vinna.

Kanske kan Google inspireras av Apples kommande iPadOS 26-uppdatering och lägga till några datorinspirerade funktioner i innerdisplayens läge? En nästan kvadratisk 8-tumsskärm är inte den största ytan, men några fritt flytande fönster skulle kunna vara användbara i vissa lägen.

Förbättrade kameror

Samsung Galaxy Z Fold 7 har några av de bästa kamerorna bland alla dagens vikbara telefoner. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Samsung Galaxy Z Fold 7 har de bästa kamerorna på någon vikbar telefon – och det är inte ens särskilt nära. Den 200 MP-sensor som finns i Samsungs senaste bokliknande vikbara modell fångar betydligt mer ljus och information än de nedbantade kamerasystem som ofta används i andra vikbara telefoner.

I jämförelse var kamerorna i Google Pixel 9 Pro Fold en av dess få svagheter. Det är fortfarande en kompetent trio, med en ultravidvinkel och en 5x tele som ger bredd respektive räckvidd, men huvudkameran var nedgraderad från den vanliga Pixel 9, vilket gav mindre livfulla och mindre detaljerade bilder.

Pixel-telefoner är kända för sina kameror och intelligenta bildbehandling, och även om vikbara telefoner har fysiska begränsningar som påverkar kamerorna, har Samsung bevisat att det är möjligt att utrusta en vikbar modell med fantastiska kameror av flaggskeppskvalitet.

En bättre huvudkamera skulle ge Google Pixel 10 Pro Fold en stor boost. Uppgraderingar av ultravidvinkeln och 5x telekameran skulle inte heller skada, och 8K-videokvalitet skulle passa bra tillsammans med Googles AI-drivna Video Boost-funktion och matcha Galaxy Z Fold 7 i upplösning.

En tunnare design

Samsung Galaxy Z Fold 7 är en av de tunnaste vikbara telefonerna som någonsin har gjorts och mäter 4,1 mm vid sin tunnaste punkt. (Image credit: Future / Cas Kulk)

Även om trender på telefonmarknaden går i vågor, har utvecklingen för vikbara telefoner tydligt gått mot tunnare modeller.

De första vikbara modellerna kändes som två vanliga telefoner staplade på varandra när de var hopfällda, men nu är telefoner som Galaxy Z Fold 7 knappt tjockare än en vanlig flaggskeppsmodell när de är stängda och nästan rakbladstunna när de är öppna.

Med 10,5 mm tjocklek hopfälld och minst 5,1 mm uppfälld var Google Pixel 9 Pro Fold inte direkt klumpig – men Galaxy Z Fold 7 tar det längre, med imponerande 8,9 mm hopfälld och bara 4,1 mm på sin tunnaste punkt uppfälld.

Detta fokus på tunnhet är något som kinesiska vikbara modeller länge har lett utvecklingen inom – Honor Magic V3 och Oppo Find N5 är båda kända för just detta.

Det är en trend som Google borde haka på. Pixel-serien ligger efter i prestanda men är fortfarande omtyckt för sin hårdvarudesign – och det är viktigt att den inte halkar efter utvecklingen.

Hedersomnämnande: Ett snabbare chipset

Vi tyckte att Google Pixel 9 Pro Fold saknade lite kraft vid sin lansering. (Image credit: Philip Berne / Future)

Du kanske märker att den här listan inte direkt nämner prestanda eller chipset som en metod för Google att gå om Samsung Galaxy Z Fold 7 – och det är helt enkelt för att det är mycket osannolikt att det sker.

Det fanns en tydlig prestandaskillnad mellan Google Pixel 9 Pro Fold och dess samtida Samsung-konkurrent Galaxy Z Fold 6. Googles Tensor G4 är tillräckligt pålitlig, men långt ifrån den råa hårdvaruprestanda som Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy levererade i Galaxy Z Fold 6.

Som väntat är Galaxy Z Fold 7 ännu kraftfullare, med det överklockade och, får man säga, överdrivet kraftfulla Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy – ett monster till chipset som i princip omdefinierade förväntningarna på Android-prestanda.

Med tanke på att Google historiskt har utrustat även sina bästa Pixel-modeller med något svagare chipset är det knappast troligt att Pixel 10 Pro Fold hinner ikapp på bara en generation.

Med det sagt skulle vi gärna bli motbevisade. En Pixel 10 Pro Fold som matchar eller överträffar Galaxy Z Fold 7 i prestandatester skulle kunna orsaka en verklig omvälvning på marknaden för vikbara telefoner.

Vi får veta allt om Pixel 10 Pro Folds specifikationer på årets Made by Google-evenemang den 20 augusti.