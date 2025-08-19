Las filtraciones de última hora sobre el Pixel 10 apuntan a un soporte de carga, información sobre precios y "lanzamientos secretos"

Google ya ha mostrado algunos de los productos que se pueden esperar.

Han aparecido una serie de nuevas filtraciones sobre el Pixel 10.

Tenemos pruebas de rendimiento, precios y accesorios.

También podría haber algunas "sorpresas".

Estamos a poco menos de 24 horas de pasar de las filtraciones y rumores a información oficial del Google Pixel 10, pero mientras esperamos, llegó una avalancha de filtraciones de última hora.

Hay mucho que repasar: en primer lugar, Android Authority ha detectado anuncios de minoristas que mencionan un cargador mejorado de 67 W para los teléfonos Pixel 10, además de un nuevo soporte de carga «Pixelsnap» para la carga inalámbrica.

Hay que remontarse a 2021 para encontrar la última vez que Google lanzó un soporte de carga inalámbrica para sus Pixel, por lo que se trata de una novedad muy bienvenida. También se han visto fundas oficiales con imanes incorporados, aunque parece que podrían ser un poco más caras que antes.

A continuación, Android Headlines tiene información sobre los precios para Europa y México, aunque no difiere de varias filtraciones anteriores: los precios de estos nuevos teléfonos parecen coincidir con los de sus equivalentes Google Pixel 9, lo que significa un precio inicial de 799 dólares/799 libras esterlinas/1349 dólares australianos para el Pixel 9 estándar, y luego subiendo a partir de ahí.

Secretos guardados... tal vez

@jimmyfallon is officially hosting #MadeByGoogle and he wants to tell you all about it. - YouTube Watch On

Como ya sabemos por los avances oficiales que ha publicado Google, Jimmy Fallon, de la televisión, será el anfitrión del evento de lanzamiento previsto para mañana, y en un clip recién publicado podemos escuchar a Fallon animando a la gente a sintonizar para ver varios lanzamientos de productos, incluidos, al parecer, algunos que son «secretos».

Esperamos cuatro teléfonos Google Pixel 10, el Pixel Watch 4 y los Pixel Buds 2a, todos ellos presentados en los avances mencionados anteriormente. Tendremos que ver si estos son los dispositivos «secretos» a los que se refiere Fallon, o si hay aún más en camino.

Por último, se han filtrado en Internet más pruebas de rendimiento del Google Pixel 10 Pro XL, según Notebookcheck. Al igual que en las pruebas de rendimiento anteriores que hemos visto, el rendimiento no parece ser de primera categoría, pero nunca es prudente dar demasiada importancia a estas primeras cifras.

Por supuesto, os informaremos de todos los anuncios que se hagan mañana, y podréis seguirlos en línea. Todo comenzará a las 10:00 a. m. PT / 1:00 a. m. ET / 6:00 p. m. BST, es decir, el 21 de agosto a las 3:00 a. m. AEST para Australia.