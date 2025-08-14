Los rumores del Pixel 10 no paran, aún cuando todo estamos a pocos días de su lanzamiento oficial el 20 de agosto.

Uno que me llamó la atención es que el próximo Pixel estándar podría tener una cámara telefoto.

Soy un gran fan de las cámaras telefoto, por eso tiendo a usar iPhones Pro o teléfonos Pixel en lugar de sus versiones estándar, que carecen de cámaras con zoom óptico. Pero, aunque he hablado con entusiasmo del iPhone 16 Pro Max, que es mi teléfono principal del día a día, tener este tipo de modelos Pro implica un costo extra y, a menudo, elementos de diseño que no siempre me gustan tanto como los de sus versiones estándar. El iPhone 16 Pro Max, por ejemplo, es un poco grande para usarlo cómodamente con una sola mano.

Aun así, valoro más una cámara telefoto que una ultra gran angular, lo que probablemente me ponga en minoría, pero significa que muchos teléfonos premium estándar no me atraen tanto; el Samsung Galaxy S25 (y sus predecesores) es una excepción, principalmente por su trío de cámaras traseras.

La idea de un Pixel estándar con tres cámaras traseras, incluyendo una telefoto, definitivamente llama mi atención.

Sé que el Google Pixel 9 Pro ofrece un teléfono del tamaño del Pixel 9 pero con cámara telefoto, aunque es considerablemente más caro que la versión estándar. Así que, si Google logra darle al Pixel 10 una cámara telefoto manteniendo su precio alrededor de $799 / £799 / AU$1,349, podríamos tener un Android de gama alta de entrada (sí, sé que suena raro) que compita mejor con el Galaxy S25.

Dado que prefiero la experiencia de Pixel Launcher sobre Android en lugar de la interfaz One UI de Samsung, junto con las herramientas inteligentes que distinguen a los Pixel y el procesamiento de imagen que hace Google, probablemente recomendaría rápidamente un Pixel 10 con cámara telefoto.

Superando a Apple

Sin embargo, aquí hay una visión más amplia: si el rumor sobre la cámara telefoto se hace realidad, significaría que, de las tres grandes marcas de teléfonos (al menos en lo que se conoce como Occidente), Apple sería la única que tendría un teléfono premium estándar sin cámara telefoto.

Hasta ahora, los rumores apuntan a que el iPhone 17 mantendrá la configuración de doble cámara trasera de sus predecesores.

Aunque llevo suficiente tiempo escribiendo sobre smartphones para saber que siempre habrá personas que comprarán los modelos estándar del iPhone sin importar qué, para quienes están indecisos, que Apple se quede atrás frente a Google podría hacer que algunos salgan del “jardín amurallado” de Cupertino.

Como resultado, podríamos ver que Apple vuelva a la mesa de diseño para el iPhone 18 en 2026 y, finalmente, le añada un trío de cámaras traseras. Por supuesto, eso es especulación lejana, y Apple siempre se ha movido a su propio ritmo.

Pero siento que las cosas empiezan a cambiar: los Pixel de Google integran la IA de forma muy fluida y la Galaxy AI de Samsung tampoco se queda atrás, lo que sirve para atraer a más personas hacia Android; especialmente considerando que Apple Intelligence no tuvo un gran comienzo el año pasado y, en cierto modo, parece ir un paso atrás frente a las capacidades de IA de los teléfonos Android rivales.

Incluso si esto no llega a suceder, me alegra que los Pixel estándar tengan más capacidades de cámara, ya que con demasiada frecuencia siento que ofrecen mucho pero se ven opacados por sus versiones Pro. La próxima semana sabremos exactamente qué tiene preparado Google para sus Pixels de próxima generación, así que no olvides regresar a TechRadar para enterarte.