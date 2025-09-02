Algunos propietarios de Google Pixel 10 están reportando problemas con la carga inalámbrica

Se están reportando problemas con la carga inalámbrica del Pixel 10.

Los problemas parecen estar relacionados con cargadores antiguos.

Hasta ahora, Google no se ha pronunciado al respecto.

Es una realidad, el lanzamiento de un nuevo smartphone suele venir con problemas iniciales, por ejemplo, los reinicios aleatorios del iPhone 16 o más recientemente, los reportes sobre los problemas con la carga inalámbrica de los dispositivos Pixel 10 de Google.

El equipo de 9to5Google ha recopilado varias de las quejas, entre las que se incluyen problemas como la lentitud de la carga y el hecho de que la carga se inicia y luego se detiene al cabo de unos minutos o unos segundos.

Puedes leer algunos de los informes en este hilo de Reddit, que se centra específicamente en el Pixel Stand 2, lanzado junto con el Pixel 6. Es difícil saber cuál es el alcance de estos problemas, pero hay muchos usuarios frustrados.

El equipo de 9to5Google ha podido reproducir algunos de los problemas que se han reportado en línea, pero no todos, y no observamos ningún problema con la carga inalámbrica durante las pruebas que realizamos para nuestra reseña del Google Pixel 10.

Nuevos estándares, nuevos problemas

Varios modelos de Pixel 10 parecen estar afectados, incluido el Pro. (Image credit: Blue Pixl Media)

Parece que estos errores pueden afectar a todos los modelos Pixel 10, incluidos el Google Pixel 10 Pro y el Google Pixel 10 Pro XL. Si existe una conexión entre los informes, es posible que todos ellos estén relacionados con dispositivos de carga inalámbrica más antiguos.

La serie Pixel 10 incorpora una mejora en la carga inalámbrica, con compatibilidad con Qi2 y un nuevo perfil de potencia magnética (MPP), lo que se traduce en una experiencia Android similar a MagSafe, con imanes que se utilizan para alinear los teléfonos y los cargadores.

Es posible que los dispositivos de carga más antiguos no funcionen correctamente con los nuevos estándares, por lo que los usuarios no están viendo un rendimiento de carga inalámbrica fluido, aunque esto no es algo que Google haya mencionado.

Por el momento, Google no ha respondido a las quejas, pero les mantendremos informados si eso ocurre. Es posible que una solución de software pueda resolver algunos de estos problemas con el hardware de carga inalámbrica más antiguo.