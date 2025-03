Adiós al retraso Google Pixel 9a: aquí te contamos cuándo podrás comprarlo

Información actualizada: Google finalmente dio la cara ante los comentarios del Pixel 9a, ¿qué dijo? A continuación todos los detalles.

"Los rumores y especulaciones sobre este retraso son falsos. Un componente pasivo en el Pixel 9a no cumplió con nuestros rigurosos estándares de calidad para la longevidad del dispositivo y en lugar de enviarlo, tomamos la difícil decisión de retrasar el on shelf y tomar medidas correctivas en el pequeño número de unidades afectadas".

El Google Pixel 9a se anunció a mediados de marzo, pero Google retrasó casi de inmediato la venta del teléfono, diciéndonos que estaría disponible en algún momento de abril. Por fin tenemos el día exacto en el que el Pixel 9a debería aparecer en las estanterías, y llegará primero a Estados Unidos, Reino Unido y Canadá el 10 de abril. Después, saldrá a la venta en Europa el 14 de abril, seguido de Australia y Asia el 16 de abril.

El nuevo Pixel 9a costará 499 dólares / 499 libras / 849 dólares australianos, y por ese precio, obtendrá 8 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento. El teléfono estará disponible en cuatro colores: Negro obsidiana, Blanco porcelana, Rosa peonía y Lavanda iris. Pude pasar treinta minutos con el nuevo teléfono en una breve vista previa, y espero tener un análisis completo en TechRadar tan pronto como sea posible.

El Pixel 9a se retrasó misteriosamente y Google solo dijo que había un problema de componentes con el teléfono. Rumores recientes han sugerido que el Pixel 9a podría haber tenido problemas con el sobrecalentamiento de la cámara. Esos rumores dicen que el problema se solucionará con una actualización de software, lo que encaja con el corto plazo de este retraso. Desde entonces, Google ha negado por completo que estos rumores se refirieran al Pixel 9a, y puedes leer su comentario completo más arriba.

Si hubiera sido necesario sustituir un componente de hardware, podríamos haber tenido que esperar semanas o incluso meses antes de que el Pixel 9a llegara a las tiendas.

He revisado la mayoría de los mejores teléfonos que puedes comprar y, francamente, el sobrecalentamiento de la cámara es un problema muy común en estos días. He tenido problemas de sobrecalentamiento con mi iPhone 16 Pro, Google Pixel 9 Pro y Samsung Galaxy S25 Ultra que obligaron a apagar los teléfonos durante intensas sesiones fotográficas en exteriores. Es genial que Google haya detectado este problema y, con suerte, el Pixel 9a no tendrá los mismos problemas que esos teléfonos insignia.

Por supuesto, Google no ha confirmado oficialmente ninguna razón específica para el retraso, por lo que solo podemos especular. Esperamos tener un análisis completo del Pixel 9a en TechRadar en breve, y sin duda someteremos la cámara -y cualquier otro componente- a pruebas exhaustivas para asegurarnos de que puede estar a la altura de nuestras intensas expectativas.