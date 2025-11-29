Google Messages podría recibir pronto tres útiles actualizaciones, incluido un cambio en Gemini

Se han detectado tres posibles cambios en Google Messages en el código beta.

Entre ellos se incluyen un icono más grande para Google Gemini y un nuevo texto para compartir la ubicación.

También hay una nueva opción "Abrir" al guardar archivos multimedia.

¿Cuál es tu aplicación de mensajería favorita? Sin duda, una pregunta que hace unos años tendría una respuesta muy sencilla, pues siendo sinceros, las opciones no eran muchas, afortunadamente para nosotros, hoy la historia es diferente y opciones como Google Messages se esfuerzan por seguir mejorando, y esta en particular, pronto podría recibir tres cambios que la mejorarían de forma pequeña pero útil.

Nos hemos enterado de ellos gracias a Android Authority, que detectó estos cambios en el código de una versión beta reciente. Ninguno de estos ajustes está activo todavía, pero su presencia en el código sugiere que podrían llegar pronto.

En primer lugar, hay un cambio en lo que ocurre cuando se guarda un archivo multimedia compartido, como una foto. En este momento, al guardarlo, solo aparece un mensaje emergente para confirmar que se ha guardado, pero es posible que pronto ese mensaje incluya una opción «Abrir» en la que se puede hacer clic y que permite abrir el archivo.

Puede que se trate de una incorporación poco relevante, ya que el usuario ya estará viendo el archivo, pero abrirlo en otra aplicación podría darle la seguridad de que realmente se ha guardado. En el siguiente video se puede ver cómo se vería y funcionaría.

Géminis y compartir la ubicación

A continuación, se avecina un posible cambio en Gemini, ya que el ícono para iniciar Gemini podría ser mucho más grande.

En este momento, es un pequeño ícono flotante en la esquina inferior derecha de la pantalla, y su posición aparentemente seguirá siendo la misma después del cambio, solo que no será tan pequeño. No está claro por qué Google haría esto, pero tal vez la empresa espera que así la gente utilice más Gemini. Y para aquellos que ya lo utilizan mucho, un botón más grande podría ser más fácil de pulsar, por lo que podría considerarse una pequeña mejora.

Imágen 1 de 2 El tamaño actual del botón (izquierda) y el botón más grande (derecha) (Crédito de la imagen: Google / Android Authority) The current text (left) and the possible new text (right) (Crédito de la imagen: Google / Android Authority)

Por último, Google podría cambiar el texto de la opción para compartir la ubicación. En este momento, si presionas el signo más a la izquierda del cuadro de entrada de texto, una de las opciones que verás se llamará «Ubicación», pero Android Authority ha descubierto que esto podría cambiarse a «Ubicación única».

Es de suponer que esto se debe a que se quiere dejar más claro que solo se compartirá la ubicación actual, en lugar de la ubicación continua. Pero, para complicar aún más las cosas, el sitio web también ha descubierto que, en el código, la opción se describirá como «enable_live_location_sharing_extension», donde la palabra «live» (en vivo) hace que parezca algo continuo. Por lo tanto, no está claro si habrá más cambios además del texto.

Por supuesto, no hay garantía de que estos cambios se materialicen, ya que por ahora Google solo los está probando. Pero si se lanzan, esperamos que sea pronto.

