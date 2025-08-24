La versión beta pública 3 de iOS 26 mejora los tiempos de apertura de las aplicaciones

Esto hace que el uso de las aplicaciones resulte mucho más rápido y ágil

Sin embargo, el ajuste no hace que el contenido de las aplicaciones se cargue más rápido

¡La tercera versión beta pública de iOS 26 de Apple finalmente llegó con algunos cambios y ajustes para tu iPhone! ¿Estás listo para conocer los detalles?

Lo primero que debes saber es que hay un cambio que realmente me ha llamado la atención y que ha hecho que mi iPhone funcione mucho más rápido.

Una vez que hayas descargado la beta pública 3 de iOS 26, probablemente notarás el cambio casi de inmediato: ahora, abrir y cerrar aplicaciones es mucho más rápido que antes, ya que las aplicaciones cobran vida en tu pantalla tan pronto como las tocas. En lugar de esperar a que llenen tu pantalla, aparecen casi al instante. El video más abajo en esta página muestra la velocidad en acción.

En términos objetivos, probablemente solo haya una pequeña diferencia en los tiempos de apertura y cierre de las aplicaciones entre iOS 18 y la tercera beta de iOS 26, tal vez solo unos milisegundos. Sin embargo, en la práctica, el cambio se nota claramente. Me encanta la rapidez con la que puedo sumergirme en mis aplicaciones sin tener que esperar a que termine la animación en iOS 26.

En momentos en los que necesito empezar rápidamente, como abrir la aplicación de la cámara para capturar un momento único, por ejemplo, la nueva animación es una verdadera bendición. Pero esos momentos son relativamente raros, y he descubierto que la principal ventaja es simplemente la sensación de mayor rapidez que ahora tengo con mi iPhone. Es un cambio pequeño, pero significativo.

El pequeño inconveniente

Dicho esto, cabe señalar que es posible que no notes las ventajas en todo momento. Esto se debe a que el cambio afecta a la velocidad con la que se carga el contenedor de una aplicación y se llena la pantalla, pero en realidad no hace que el contenido de la aplicación se cargue más rápido.

Por lo tanto, si una aplicación está mal optimizada o tarda mucho tiempo en mostrar cualquier contenido en la pantalla, es probable que la última versión beta pública de iOS 26 no la haga parecer más rápida. Eso significa que las mejoras pueden variar, dependiendo de las aplicaciones que más uses.

Aun así, si tus aplicaciones están bien diseñadas y cargan rápidamente sus funciones internas, realmente empezarás a notar la mejora cuando iOS 26 llegue al mercado el próximo mes.

Actualizaciones como esta demuestran que, a veces, los pequeños ajustes pueden marcar más la diferencia que las nuevas funciones o los cambios grandes y llamativos. Sin duda, ese es el caso aquí, y las animaciones de carga rápida de las aplicaciones podrían ser uno de mis ajustes favoritos de iOS 26 hasta ahora.