¡Es oficial! El nuevo vivo X300 Pro ya está disponible en preventa

¿Eres de los que estaba esperando adquirir el nuevo vivo X300 Pro, el dispositivo que encabeza el regreso de la serie X a México? De ser así, te tenemos noticias increíbles pues este 26 de noviembre inicio oficialmente la preventa en "vivoshop".

vivo X300 Pro llegará al país el 2 de diciembre con distribución nacional, sin embargo, a partir de ahora y hasta el 1 de diciembre, podrán acceder a beneficios exclusivos con esta preventa.

(Image credit: vivo)

X300 Pro es el lanzamiento más esperado de vivo

Basado en tres décadas de investigación óptica y desarrollo tecnológico propio, vivo X300 Pro introduce un sistema de imagen de siguiente generación con la arquitectura de telefoto más avanzada nuevamente codiseñado con ZEISS. Contará con Dimensity 9500, diseñado con MediaTek para mejorar rendimiento, IA y fotografía, además del nuevo OriginOS 6 y vivo Office Kit, que facilitan la productividad y la conexión entre dispositivos con diferentes sistemas operativos.

La preventa de vivo X300 estará disponible del 26 de noviembre 19:00 hrs al 1 de diciembre de 2025 donde podrás obtener hasta 2 años de garantía contra robo, así como 50% de descuento en la compra del kit de fotografía, y hasta meses sin intereses disponibles como beneficios exclusivos.