El Oppo Find X9 Ultra se inspira en mi cámara Hasselblad favorita, y creo que es el teléfono más bonito de 2026 hasta ahora

Oppo ha dado un primer adelanto de su último teléfono insignia, el Find X9 Ultra

Su diseño se inspira directamente en la Hasselblad X2D

Entre sus características más destacadas se incluyen dos cámaras de 200 MP y un zoom de 10x

Ya he tenido la oportunidad de probar a fondo el Oppo Find X9 Ultra antes de su presentación oficial el 21 de abril —no te pierdas mi análisis detallado sobre las prestaciones de su cámara para esa fecha—, pero, en los días previos al lanzamiento, se me ha permitido compartir un primer vistazo a este teléfono insignia con cámara, y creo que es impresionante.

Aunque soy parcial: el diseño del Find X9 Ultra está directamente inspirado en la larga colaboración de Oppo con Hasselblad, y específicamente en una de mis cámaras favoritas de todos los tiempos, la increíble Hasselblad X2D 100C II (un modelo profesional de formato medio de 100 MP que encabeza mi lista de cámaras deseadas).

No se trata de un teléfono genérico como la mayoría de los demás modelos, sino de uno con un clásico acabado de cuero y un elegante borde metálico que refleja la luz, con detalles en naranja. Realmente se siente como una pequeña Hasselblad, y tampoco se queda atrás en cuanto a la cámara.

El artículo continúa a continuación.

Dado el énfasis en el rendimiento de la cámara, no se puede pasar por alto el enorme módulo de la cámara, que es quizás el único inconveniente del diseño. Sin embargo, el resultado son cuatro lentes que abarcan distancias focales de 14 a 230 mm. Esto es lo que Oppo ha revelado hasta ahora.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Future / Tim Coleman)

¿El mejor teléfono con cámara de todo el mercado?

El año pasado probé el Oppo Find X8 Ultra y me pareció que superaba a sus rivales más recientes, el iPhone Pro Max y el Galaxy Ultra, en cuanto al rendimiento de la cámara; ojalá este modelo, exclusivo para China, estuviera disponible a nivel mundial.

Su sucesor no es una simple actualización, según la escasa información que podemos revelar hasta ahora, por lo que cabe esperar que se distancie aún más de otros teléfonos insignia con cámara y se consolide como uno de los mejores teléfonos con cámara.

Oppo ha compartido un video en su canal de YouTube (ver más abajo) que comienza con un destello de dicha cámara Hasselblad y luego revela el «Hasselblad Master Camera System» del Find X9 Ultra, que contará con un teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 10x que supera al del Galaxy S23 Ultra y dos cámaras de 200 MP.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El avance confirma que el conjunto de cámaras abarca distancias focales de 14 a 230 mm, con una apertura máxima de f/1.5-3.5.

Something Ultra This Way Comes | OPPO Find X9 Ultra - YouTube Watch On

También habrá un kit "Earth Explorer" —inspirado en una versión de edición limitada de la Hasselblad X2D II— y un teleobjetivo opcional de 400 mm, que superará el alcance del zoom óptico de 10x del teléfono.

También podemos echar un vistazo al Find X9 Ultra en otro color, naranja, seguido del eslogan final del avance: "Tu próxima cámara".

El avance sin duda despierta el interés de los fanáticos de las cámaras, y estoy ansioso por compartir más con ustedes cuando se revele el teléfono por completo en poco más de una semana; si les gusta la tecnología de las cámaras de los teléfonos, vale la pena echarle un vistazo al Find X9 Ultra.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.