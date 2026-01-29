El nuevo RedMagic 11 Air hace su debut global

REDMAGIC, líder mundial en tecnología para videojuegos, presenta hoy el REDMAGIC 11 Air, la última evolución de su serie Air de smartphones para videojuegos.

Con un diseño ultradelgado, un rendimiento de primera categoría, un sistema de refrigeración avanzado y una autonomía que dura todo el día, el 11 Air establece un nuevo punto de referencia en cuanto a lo que puede lograr un dispositivo ligero para videojuegos.

Equipado con el Qualcomm Snapdragon 8 Elite, el chip para juegos RedCore R4, una batería de 7000 mAh y un sistema de refrigeración activa de última generación, el 11 Air ofrece una experiencia de juego fluida, imágenes vívidas y mejoras inteligentes basadas en IA tanto para juegos como para el uso diario.

Diseño ultradelgado que redefine los juegos ligeros

El REDMAGIC 11 Air es el smartphone más delgado y ligero de la serie REDMAGIC Air, un 12 % más delgado y un 10 % más ligero que el 11 Pro, al tiempo que mantiene un agarre cómodo y ergonómico para sesiones de juego prolongadas. Su diseño industrial de última generación combina sutiles curvas con una estética transparente para juegos y una iluminación RGB envolvente, lo que da como resultado un aspecto distintivo e inconfundible. A pesar de la completa actualización del hardware interno, el 11 Air conserva el perfil delgado del 10 Air, lo que demuestra que los juegos de alto rendimiento ya no requieren sacrificar la portabilidad o la elegancia.

Rendimiento de primera categoría y optimización avanzada para juegos

(Image credit: RedMagic)

Equipado con el Snapdragon 8 Elite y combinado con hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, el 11 Air ofrece una velocidad, eficiencia y capacidad multitarea excepcionales. En comparación con el Snapdragon 8 Gen 3 del 10 Air, la nueva plataforma permite una experiencia de juego más fluida, tiempos de carga más rápidos y un rendimiento más constante bajo cargas de trabajo exigentes.

Como complemento al SoC, REDMAGIC integra su motor de programación a nivel de sistema CUBE patentado con el chip para juegos RedCore R4, un procesador dedicado optimizado para juegos, con el fin de ofrecer mejoras avanzadas en el rendimiento:

Superresolución y velocidad de fotogramas: mejora los juegos de 60 fps a 144 fps, lo que mejora la claridad visual

y garantiza un movimiento ultrafluido.

Representación de imágenes: mejora el color, el contraste y los detalles, y admite filtros estilizados para una experiencia de juego cinematográfica.

Optimización háptica: funciona con el motor lineal del dispositivo para ofrecer vibraciones 4D inmersivas, que responden a señales del juego como pasos y disparos.

Control de audio e iluminación: sincroniza la iluminación RGB con el audio del juego, creando un entorno de deportes electrónicos totalmente inmersivo.

Más allá de las mejoras en las funciones, el sistema perfecciona cuatro dimensiones fundamentales del rendimiento. El SoC está diseñado para minimizar la reducción de frecuencia y mantener la estabilidad del brillo de la pantalla, lo que permite un rendimiento de alto nivel más constante durante un uso prolongado.

La predicción inteligente de la carga mantiene velocidades de fotogramas estables, minimizando las caídas durante el juego intenso, mientras que el consumo de energía se optimiza durante las escenas menos exigentes para prolongar la duración de la batería.

Al mismo tiempo, la fidelidad visual se mantiene constantemente alta, con detalles nítidos y una reproducción de colores vibrantes que se conservan incluso durante sesiones de juego prolongadas, lo que ofrece una experiencia más fluida y con mayor capacidad de respuesta que supera claramente al 10 Air.

Avance en refrigeración activa en un diseño ultradelgado

El REDMAGIC 11 Air redefine la gestión térmica en los smartphones de diseño delgado al introducir la refrigeración activa en un chasis compacto y ligero:

Primero en la serie Air: ventilador de enfriamiento turbo. Basándose en los avances técnicos del 10 Air, el 11 Air cuenta con el primer ventilador turbo de enfriamiento activo de la serie Air. El ventilador compacto pero potente de 24 000 RPM, con aletas altas y bajas escalonadas, maximiza el flujo de aire y disipa el calor de manera eficiente, lo que garantiza un rendimiento estable y constante incluso durante sesiones de juego prolongadas y de alta intensidad.

Cámara de vapor 4D Ice-Steps patentada: la cámara de vapor ultragruesa mejorada ofrece una mejora del 40 % en la eficiencia de la difusión del calor, gracias a un espacio de vapor un 40 % mayor. Su exclusiva estructura escalonada «Ice-Steps» amplía la superficie utilizando cavidades internas irregulares, lo que crea canales de vapor más grandes que aceleran la dispersión del calor y minimizan la formación de puntos calientes. Este diseño avanzado da como resultado temperaturas más bajas del dispositivo y un rendimiento sostenido bajo cargas pesadas.

Este sistema de refrigeración ICE mejorado garantiza que el 11 Air se mantenga fresco, receptivo y confiable durante sesiones de juego prolongadas, al tiempo que conserva su diseño ultradelgado. En comparación con el 10 Air, este sistema de refrigeración de última generación representa un avance significativo tanto en eficiencia térmica como en rendimiento sostenido, lo que demuestra que el diseño ligero ya no requiere sacrificar la refrigeración de nivel insignia.

Autonomía de gama alta con separación inteligente de la carga

(Image credit: RedMagic)

A pesar de su diseño delgado y ligero, el REDMAGIC 11 Air alberga una batería de alta capacidad de 7000 mAh, lo que le confiere una autonomía de gama alta. Esto supone un aumento de 1000 mAh con respecto al 10 Air, lo que permite sesiones de juego más largas, streaming prolongado y un uso diario fiable, con recargas rápidas gracias a la carga rápida de 80 W.

La tecnología exclusiva de separación de carga de REDMAGIC permite suministrar energía directamente a la placa base durante el juego, sin pasar por la batería, lo que reduce significativamente la generación de calor y ayuda a preservar la salud de la batería a largo plazo. Junto con la gestión de energía PowerCube AI, el sistema equilibra de forma inteligente el rendimiento y la eficiencia para maximizar el tiempo de funcionamiento y garantizar un uso constante e ininterrumpido en una amplia gama de situaciones.

Imágenes envolventes, audio y controles de precisión

El 11 Air cuenta con una pantalla completa de alta resolución de 2688 x 1216 con biseles ultrafinos y una frecuencia de actualización de 144 Hz, lo que ofrece imágenes más fluidas y con mayor capacidad de respuesta en comparación con el panel de 120 Hz del 10 Air. Los altavoces estéreo duales de alto rendimiento (1012 + 1115K) ofrecen un audio más rico y equilibrado, mientras que el motor lineal del eje X 0809 mejorado proporciona una respuesta háptica precisa y direccional. La resistencia al polvo y al agua IP54 mejora aún más la durabilidad y la fiabilidad.

Los exclusivos gatillos laterales de 520 Hz ofrecen una precisión similar a la de las consolas, mientras que la compatibilidad con juegos verticales amplía las posibilidades de juego. En combinación con el chip RedCore R4, estos controles ofrecen una entrada ultrarrápida y de baja latencia, lo que proporciona a los jugadores competitivos una clara ventaja táctica sobre la generación anterior.

Inteligencia de juego impulsada por IA y productividad diaria Game Space presenta un sólido conjunto de funciones impulsadas por IA diseñadas para mejorar tanto el rendimiento de los juegos como la productividad diaria:

Entrenador táctico: ofrece orientación táctica en tiempo real para MLBB, Free Fire y PUBG MOBILE.

Mora Mouthpiece y control por voz: genera automáticamente comunicaciones dentro del juego y asigna comandos de voz a acciones, lo que permite jugar sin usar las manos.

Entrada inteligente con IA: generación de texto líder en el sector y sensible al contexto para enviar mensajes de forma rápida y precisa.

Actualización de la aplicación Mora: compañero interactivo con nuevos diseños, animaciones de inicio y funciones de chat diarias para una interacción más realista.

Colaboración multipantalla: permite que el teléfono sirva como segunda pantalla para tabletas o computadoras, reflejando las notificaciones y ampliando la productividad.

Compatibilidad con gatillo de juego vertical: amplía las dimensiones del juego al habilitar dos botones superiores en juegos orientados verticalmente.

Estas herramientas basadas en inteligencia artificial, combinadas con el hardware y el software mejorados, ofrecen experiencias más inteligentes y envolventes, lo que diferencia al 11 Air del 10 Air tanto en capacidad como en versatilidad.

Imágenes avanzadas, conectividad y funciones inteligentes para el día a día

El REDMAGIC 11 Air ofrece imágenes mejoradas con IA gracias a su cámara principal de 50 MP (OIS), su lente ultra gran angular de 8 MP y su cámara frontal de 16 MP, que permiten tomar fotos nítidas y detalladas incluso en condiciones de poca luz. Las opciones de conectividad incluyen 5G, Wi-Fi 6, NFC y control inteligente por infrarrojos.

La integración con Google Gemini AI permite la traducción en tiempo real, la entrada asistida por IA y la gestión inteligente de dispositivos. En combinación con el sistema de software REDMAGIC 11.0, el 11 Air ofrece un rendimiento fluido, fiabilidad y productividad que van mucho más allá de los juegos.

Precio y disponibilidad

REDMAGIC se complace en anunciar el precio oficial y la disponibilidad global del tan esperado REDMAGIC 11 Air. El dispositivo se ofrecerá a los siguientes precios de venta recomendados:

El REDMAGIC 11 Air está disponible oficialmente en el sitio web de REDMAGIC y a través de socios seleccionados, lo que permite a los clientes aprovechar las promociones especiales de lanzamiento. Las fechas clave para su disponibilidad son las siguientes:

Swipe to scroll horizontally REDMAGIC 11 Air Precio Phantom (12+256) Transparent Black Mex $10,999 Phantom (16+512) Transparent Black Mex $12,999 Prism (12+256) Transparent White Mex $10,999 Prism (16+512) Transparent White Mex $12,999

Los cupones de venta anticipada estarán disponibles del 5 al 10 de febrero de 2026. El 10 de febrero, los participantes recibirán acceso exclusivo durante un día junto con un regalo de cortesía, lo que les permitirá asegurar sus pedidos antes de la venta global abierta, ya que los dispositivos REDMAGIC suelen agotarse rápidamente.