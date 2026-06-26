El nuevo realme 16 5G promete cambiar la forma en que te tomas selfies

¡Atención! El nuevo realme 16 5G llegó oficialmente a México, ¿estás listo para vivir una experiencia fotográfica diferente con el primer "Camera Bar con Selfie Mirror de la industria"? Si tu respuesta fue afirmativa no te pierdas todos los detalles a continuación.

Pensado para una generación que busca capturar y compartir cada momento, el realme 16 5G combina innovación en cámara, diseño distintivo y una estructura ligera que brinda comodidad durante todo el día.

El primer Camera Bar con Selfie Mirror para selfies de mayor calidad

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: realme) (Crédito de la imagen: realme) (Crédito de la imagen: realme)

El realme 16 incorpora un Camera Bar horizontal de nivel flagship que se integra de forma elegante y simétrica en la parte trasera del equipo. Dentro de este módulo se encuentra una innovación única: un Selfie Mirror integrado, que permite a los usuarios verse mientras utilizan la cámara principal para tomar selfies con mayor detalle y calidad.

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Gracias a esta función, es más fácil ajustar encuadres, expresiones y ángulos, aprovechando toda la potencia de las cámaras traseras para obtener fotografías más nítidas y profesionales. El resultado es una experiencia fotográfica más intuitiva y creativa para capturar momentos individuales o compartirlos con amigos.

Además de aportar funcionalidad, el diseño horizontal mejora la distribución del peso del dispositivo. Su estructura permite una experiencia más cómoda durante sesiones de gaming, consumo de contenido y uso prolongado, ofreciendo un agarre más equilibrado y confortable.

Inspirado en el movimiento de la luz: Aurora Wings Design

realme 16 5G incorpora el nuevo Aurora Wings Design, inspirado en el movimiento de la luz y el aire. Gracias a un innovador proceso de textura degradada, partículas en tonos dorados, azules y brillantes crean un efecto visual dinámico que cambia sutilmente según el ángulo desde el que se observe.

Para quienes prefieren una estética más discreta y elegante, el dispositivo también estará disponible en Air Black, ofreciendo una alternativa clásica y sofisticada.

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Diseño ultraligero con batería para acompañarte todo el día

A pesar de integrar una poderosa batería Titan de 6550 mAh, el realme 16 mantiene un perfil sorprendentemente delgado de apenas 8.1 mm y un peso de solo 183 gramos, ofreciendo una combinación ideal entre autonomía, portabilidad y comodidad.

Este equilibrio es posible gracias a una avanzada arquitectura interna AirCraft que optimiza el espacio disponible y maximiza la capacidad energética sin incrementar el tamaño del equipo. La tecnología de batería de alta densidad energética y una estructura interna optimizada permiten ofrecer una autonomía sobresaliente dentro de un cuerpo compacto.

Complementado con una textura suave al tacto y un recubrimiento antihuellas, el dispositivo brinda una sensación premium y resistente para el uso diario.

Capturando emociones dentro y fuera de la cancha

La llegada del realme 16 5G también coincide con iniciativas que reflejan el compromiso de la marca por acercarse a su comunidad a través de experiencias auténticas. Recientemente, realme celebró la dinámica #YoConMexicoYRealme, inspirada en el espíritu de la Serie realme 16 y diseñada para invitar a los usuarios a demostrar su creatividad y pasión por México.

Como parte de esta iniciativa, Thierry Marcellin Lobatón resultó ganador de una experiencia inolvidable para vivir desde la tribuna el encuentro entre México y Sudáfrica, celebrado el pasado 11 de junio. Una acción que reafirma la filosofía de la marca: transformar la pasión de sus usuarios en momentos reales, memorables y dignos de capturarse.

Porque para realme, las mejores historias no solo se viven, también se comparten.

Diseñado para capturar cada emoción

Con la combinación de su innovador Camera Bar con Selfie Mirror, un diseño ligero y una estética única, el realme 16 5G llega para convertirse en el compañero ideal de quienes buscan expresarse, crear contenido y compartir cada momento con mayor libertad.