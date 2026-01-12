El nuevo Motorola edge 70 y los moto buds bass llegaron oficialmente a México

¡La espera terminó! Motorola presentó en México el nuevo motorola edge 70 y los moto buds bass, dos nuevos lanzamientos que combinan diseño premium, alto rendimiento, durabilidad avanzada y experiencias potenciadas por IA, pero eso no es todo, así que no te pierdas ningún detalle a continuación.

El edge 70 se posiciona como el smartphone más delgado de su categoría, mientras que los moto buds bass refuerzan el ecosistema moto things con audio de alto impacto y gran autonomía.

Lo que tienes que saber del motorola edge 70

Grosor: 99 mm (el más delgado de su categoría)

Cámaras: triple sistema de 50 MP (principal + ultra gran angular/macro + frontal)

Inteligencia artificial: moto ai con funciones de fotografía, productividad y creatividad

Batería: 4800 mAh con tecnología de silicio y carbono

Procesador: Snapdragon® 7 Gen 4

Sistema operativo: Android 16 desde el primer día

motorola edge 70: el smartphone ultradelgado más avanzado de su categoría

El motorola edge 70 presenta un diseño ultradelgado con un acabado inolvidable. El dispositivo se siente casi sin peso en la mano, lo que facilita su sujeción mientras lees en la cama o sales a correr por la mañana. Su perfil delgado también es crucial para la estética innovadora del dispositivo. Con una estructura de aluminio de calidad aeronáutica y un acabado inspirado en el nailon, el motorola edge 70 es moderno a la par que cálido y transmite una confianza natural. Además, causa una impresión duradera gracias a sus tonos seleccionados por Pantone con detalles de color alrededor de las lentes de la cámara, un nuevo aspecto para la familia edge.

Resistencia y durabilidad de nivel superior

Además de su apariencia, el perfil ultradelgado del dispositivo también es resistente. Ya sea en una excursión por el desierto o bajo un diluvio, este nuevo edge se adapta a climas y elementos extremos con protección contra el agua IP68 e IP69,8 estándares de durabilidad de grado militar y Corning Gorilla Glass 7i.

Al ser el único teléfono ultradelgado con tres cámaras de alta resolución de 50 MP,3,10 los usuarios tienen más historias que contar con el motorola edge 70. Los consumidores notarán una mayor claridad y más detalles en sus fotos, obtendrán imágenes sin desenfoque gracias al OIS y lograrán colores y tonos realistas en el dispositivo gracias a los colores y tonos de piel validados por Pantone. Para su próxima foto, los usuarios pueden confiar en un hardware de cámara excepcional como la:

Cámara principal de 50 MP con grabación de vídeo 4K y 3 veces más cobertura HDR;12

Lente ultra gran angular + macro de 50 MP10 para un campo de visión de 120°, que permite incluir más elementos en cada foto;

Cámara frontal de 50 MP que produce selfies y fotos de grupo impresionantes;

Sensor de luz 3 en 1 dedicado para una mejor sensibilidad a la luz y una exposición adecuada.

Estas imágenes se acentúan con moto ai y su Photo Enhancement Engine (motor de mejora de fotos), que añaden mayor precisión y exactitud. Los consumidores pueden aprovechar funciones basadas en IA como Signature Style para aplicar un ajuste preestablecido a sus fotos y conseguir un aspecto coherente, obtener movimientos nítidos con Action Shot o utilizar Group Shot para asegurarse de que todos tengan los ojos abiertos.

Además de imágenes brillantes, moto ai también ayuda a los usuarios a recibir respuestas a preguntas urgentes y a generar imágenes personalizadas. Lo hace capturando los detalles cotidianos que los usuarios quieren recordar y conservando los momentos inolvidables que no quieren olvidar. La función Next Move entiende lo que hay en la pantalla del usuario y lo ayuda a buscar información o a actuar al instante. Ofrece opciones para activar Playlist Studio2 y crear una lista de reproducción personalizada basada en la pantalla, o utilizar Image Studio13 para convertir la imaginación en imágenes, stickers, avatares y fondos de pantalla. Los usuarios también pueden utilizar funciones avanzadas como “Ponme al día”, “Presta atención” y “Recuerda esto” para mejorar la productividad y guardar información importante.

Además, con el motorola edge 70, los usuarios pueden disfrutar de una increíble duración de la batería y un perfil ultradelgado, gracias a su revolucionaria tecnología de batería de silicio y carbono. La enorme batería de 4800 mAh14 permite a los usuarios maximizar el tiempo de uso de su dispositivo con hasta 38 horas de uso mixto y hasta 29 horas de reproducción continua de vídeo.15 Cuando llega el momento de recargar, el dispositivo ofrece a los usuarios la posibilidad de elegir entre la carga por cable TurboPower de 68 W16 o la carga inalámbrica TurboPower de 15 W17 para un aspecto más elegante. Además de su eficiencia, el dispositivo también cuenta con la plataforma móvil Snapdragon 7 Gen 4 para mejorar el rendimiento de la IA, la CPU y la GPU.

Además del dispositivo en sí, el motorola edge 70 también cuenta con un packaging, materiales y componentes duraderos que contribuyen a los objetivos de sostenibilidad de Lenovo Group para un futuro más brillante. Este producto tiene una puntuación ecológica más alta y una huella de carbono reducida en comparación con la generación anterior. Otros hitos incluyen:

Embalaje sin plástico que ofrece impresión con tinta de soja y reciclabilidad total.

Materiales sostenibles con más del 20 % de contenido plástico reciclado postconsumo (PCR), lo que da una segunda vida a los componentes del teléfono.

Batería y eficiencia energética, gracias a las baterías de ánodo de silicio que mejoran la eficiencia energética y a las funciones de cuidado de la batería que ayudan a reducir la carga innecesaria y el estrés térmico. Esto ayuda a maximizar la salud de la batería a largo plazo y a minimizar los residuos electrónicos.

Longevidad y durabilidad gracias a la protección bajo agua IP68/IP69, las certificaciones MIL-STD-810H y el cristal Gorilla Glass 7i en la pantalla.

Las últimas experiencias de software en el motorola edge 70

Los usuarios del motorola edge 70 pueden disfrutar de la última versión de Android desde el primer momento. Con Android 16, los consumidores obtienen más privacidad, seguridad y flexibilidad a la hora de personalizar su dispositivo. También pueden utilizar Circle to Search de Google para buscar al instante cualquier cosa que vean en su teléfono, desde escribir correos electrónicos hasta planificar eventos con Google Gemini.

Motorola amplía la gama moto things con el lanzamiento de los moto buds bass

Los moto buds bass combinan un sonido potente con graves potentes con un rendimiento duradero y una gran resistencia para el uso diario. Aportan un plus de intensidad a las canciones favoritas de los consumidores, creando graves profundos y agudos nítidos. Diseñados para la vida en movimiento, los moto buds bass ofrecen hasta nueve horas de reproducción por carga y hasta 43 horas con el estuche, además de dos horas de reproducción con solo 10 minutos de carga. Cada auricular cuenta con un sistema de triple micrófono con CrystalTalk AI, que ofrece llamadas más claras gracias a la cancelación de eco, la supresión del ruido ambiental y la reducción del ruido del viento. Diseñados con un acabado repelente al agua, los auriculares resisten las salpicaduras, la lluvia y el desgaste diario.

Con un controlador dinámico de 12,4 mm ajustado para mejorar los graves y la certificación Hi-Res Audio, los auriculares ofrecen unos graves potentes y un sonido con calidad de estudio con tres veces más datos que la calidad de un CD estándar para un detalle increíble. Con la cancelación dinámica activa del ruido, que ofrece hasta 50 dB de aislamiento y un rango de cancelación ultraamplio de 4 kHz, los usuarios pueden sumergirse por completo en su música. Además, la ANC adaptativa se ajusta de forma inteligente al entorno del usuario, al tiempo que ofrece la opción de seleccionar manualmente entre diferentes modos de cancelación de ruido para adaptarse a su entorno. El modo de transparencia garantiza que los usuarios puedan seguir siendo conscientes de su entorno cuando lo deseen. Disponibles en los llamativos colores PANTONE Dark Shadow, PANTONE Blue Jewel y PANTONE Posy Green, los auriculares moto buds bass combinan un sonido potente, innovación práctica y diseño contemporáneo con un toque de color vibrante.

Disponibilidad

El motorola edge 70 ya está disponible en México desde $12,999.00 a través de la página oficial de Motorola , Motorola Stores, principales operadores y cadenas departamentales del país.