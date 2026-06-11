El nuevo gesto de Siri con IA de iOS 27 podría causar una gran confusión al romper con 15 años de tradición del iPhone, pero estoy seguro de que me adaptaré

La IA de Siri incorporará un nuevo gesto en iOS 27

Este gesto sustituirá al ya consolidado del Centro de notificaciones

Esto rompe con 15 años de memoria muscular y puede resultar difícil acostumbrarse

Cuando Apple presentó la IA de Siri en su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) el 8 de junio, era comprensible que quisiera que su asistente virtual mejorado con IA se convirtiera en una parte fundamental de la vida cotidiana de las personas. Pero al hacerlo, parece que la empresa ha dado un paso que podría molestar a una parte importante de su base de usuarios.

Esto se debe a que activar Siri AI implica un nuevo gesto: deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de tu iPhone. Bueno, es nuevo para Siri, ya que antes deslizar el dedo hacia abajo en la pantalla de iOS abría el Centro de Notificaciones. Eso significa que los usuarios de los mejores iPhones podrían sentirse frustrados y confundidos después de actualizar a iOS 27.

El Centro de Notificaciones de iOS es donde ves e interactúas con todas las alertas de tu iPhone. Apple ha utilizado el gesto de deslizar hacia abajo para el Centro de Notificaciones desde 2011, lo que significa que hemos tenido 15 años de entrenamiento para reforzar este gesto. Habrá que acostumbrarse a que la IA de Siri se haga cargo de este movimiento de deslizamiento, si es que realmente llega a la versión final de iOS 27.

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El Centro de Notificaciones no ha desaparecido por completo: en iOS 27, podrás abrirlo deslizando hacia abajo desde la esquina superior izquierda de la pantalla. Afortunadamente, ese gesto no lo utiliza ninguna otra función de iOS, así que no nos quedaremos con una cascada de trastornos en la memoria muscular. Pero sigue siendo algo con lo que mucha gente no estará familiarizada.

Un nuevo orden

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Aunque entiendo el deseo de Apple de dar el mayor protagonismo posible a la IA de Siri, preveo que cometeré muchos errores al deslizar el dedo por el lugar equivocado hasta que me acostumbre a la nueva disposición. Al fin y al cabo, tengo un iPhone desde los tiempos del iPhone 3GS, lo que significa que llevo 15 años completos deslizando el dedo hacia abajo para acceder al Centro de notificaciones. Deshacerse de ese tipo de hábito no siempre es fácil.

Además, deslizar hacia abajo desde la esquina superior izquierda es una acción completamente nueva, ya que ninguna otra función ocupa ese espacio actualmente. No es que esté acostumbrado a interactuar con ese lado de la pantalla por experiencia previa.

Aun así, si hay algo que he aprendido de Apple es que sus gestos son increíblemente intuitivos y se pueden aprender con muy poco esfuerzo. Cuando salió el iPhone X en 2017 y cambió no solo un gesto, sino toda la forma de usar iOS, solo me tomó un día o dos sentirme completamente cómodo con la nueva disposición. Cruzo los dedos para tener la misma suerte esta vez.

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Y además, si la IA de Siri resulta ser tan impresionante como Apple dio a entender en la WWDC, estaré feliz de tenerla en un lugar tan destacado en mi iPhone. El Centro de Notificaciones no va a desaparecer, solo tiene que dejarle espacio al nuevo integrante del equipo.

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