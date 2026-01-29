El iPhone 18 podría ser una ganga en comparación con el Galaxy S26: nuevos informes indican que Apple "absorberá" los costos de la crisis de la memoria RAM, a diferencia de Samsung

El Galaxy S26 podría costar mucho más que el Samsung Galaxy S25

Según se informa, Samsung aumentará el precio de algunos modelos Galaxy S26.

Probablemente, esto se deba al aumento de los costos de la memoria.

Por el contrario, Apple aparentemente absorberá los costos para mantener los precios del iPhone 18 iguales a los del iPhone 17.

¿Eres de los que está esperando el próximo lanzamiento de Apple y Samsung, pero estás preocupado por los precios? De ser así, llegaste al lugar indicado, pues tenemos noticias.

Ya que, aunque no es de extrañar que Samsung vaya a subir los precios de la serie Galaxy S26, es posible que Apple no lo haga con la línea iPhone 18.

Según los datos de los distribuidores suecos a los que ha tenido acceso WinFuture, Samsung podría subir el precio inicial del modelo básico del Galaxy S26 en casi 200 € (aproximadamente 240 $ / 175 £ / 340 AU$). Aunque, al menos aparentemente, obtendrías el doble de almacenamiento por tu dinero, ya que, según se informa, Samsung abandonaría el modelo de 128 GB y lanzaría el Galaxy S26 con 256 GB.

A modo de referencia, el Samsung Galaxy S25 tiene un precio inicial de 799 dólares/799 libras esterlinas (sin versión de 128 GB disponible en Australia), pero si se desea 256 GB, el precio asciende a 859 dólares/859 libras esterlinas/1399 dólares australianos. Aun así, incluso este último precio es bastante más bajo de lo que parece que podría costar el Samsung Galaxy S26.

En cuanto al Samsung Galaxy S26 Plus, el precio inicial es el mismo que el del año pasado, lo que significaría 999 dólares/999 libras esterlinas/1699 dólares australianos si eso también es válido para otras regiones. Pero, curiosamente, si eliges una configuración de 512 GB, aparentemente pagarás 230€ (alrededor de 275$ / 200£ / 390 AU$) más que por el Samsung Galaxy S25 Plus con esa configuración.

Sin embargo, hay mejores noticias para el Samsung Galaxy S26 Ultra, ya que el precio inicial de este será aparentemente casi 100 € (alrededor de 120$ / 85£ / 170 AU$) menos que el precio inicial de 1299$ / 1249£ / 2149 AU$ del Samsung Galaxy S25 Ultra.

Un enfoque diferente

Estos cambios en los precios, y en particular las subidas, se deben casi con toda seguridad al aumento del precio de la memoria RAM y la memoria flash. Pero, aunque los precios de la memoria afectarán a todo el sector, parece que Apple podría absorber los costos para aumentar su cuota de mercado.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

A few quick thoughts on Apple/iPhone memory price hikes:1. The 1Q26 LPDDR price hikes mentioned in the news are pretty close to what I’ve heard. NAND flash increases, however, are a bit lower.2. iPhone memory pricing is now negotiated quarterly instead of every six months, so…January 27, 2026

Esto es según el analista Ming-Chi Kuo, quien afirma que el plan actual de Apple es, como mínimo, mantener sin cambios los precios iniciales de estos teléfonos, por lo que parece que las versiones con mayor capacidad de almacenamiento podrían experimentar un aumento de precio.

Aun así, eso significaría que el iPhone 18 costaría a partir de 799 dólares/799 libras esterlinas/1399 dólares australianos, el iPhone 18 Pro, 1099 dólares/1099 libras esterlinas/1999 dólares australianos, y el iPhone 18 Pro Max, 1199 dólares/1199 libras esterlinas/2149 dólares australianos. Sería una gran noticia, sobre todo porque estos teléfonos no son precisamente baratos.

Por supuesto, por ahora nos tomamos todo esto con cautela, pero al menos en lo que respecta a la serie Samsung Galaxy S26, muy pronto sabremos cuánto cuestan estos teléfonos, ya que las filtraciones apuntan a un lanzamiento el 25 de febrero.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.