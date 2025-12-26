¿Deslizar las aplicaciones ahorra batería en tu teléfono? La respuesta no es lo que crees

Aunque nuestros teléfonos tienen baterías más grandes y sistemas de energía más inteligentes, seguimos obsesionados con aprovechar hasta la última gota de carga. ¿He traído el cargador portátil? ¿Dónde está el cable? ¿Alguien tiene uno de repuesto? Algunos días parece que mantener el teléfono con vida es un trabajo a tiempo completo.

Por eso se difunden tan fácilmente los mitos relacionados con las baterías. Prometen resultados rápidos y una sensación de control. Ya hemos analizado si se debe cargar al 100 %, pero hay otro mito que se resiste a desaparecer: que cerrar todas las aplicaciones abiertas ahorra batería.

¿Es eso cierto? Y si no lo es, ¿qué es lo que realmente ayuda? Hablé con expertos para averiguarlo.

El mito

Al deslizar hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla en iOS, se abre el selector de aplicaciones, donde puedes cerrar aplicaciones deslizando hacia arriba sobre su vista previa (Image credit: Apple)

La creencia es sencilla. Si todas esas aplicaciones están «abiertas», deben estar agotando activamente la batería. Y eliminarlas deslizándolas con el dedo resulta productivo y satisfactorio. Es como si estuvieras ordenando tu teléfono y aliviando su carga de trabajo.

Probablemente ya conozcas el proceso para cerrar aplicaciones. En los iPhones, deslizas el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla (o haces doble clic en el botón de inicio en el iPhone 8 y anteriores) y, a continuación, deslizas el dedo hacia arriba sobre la aplicación para eliminarla y cerrarla. En Android, deslizas el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla, mantienes pulsado y sueltas, y luego deslizas el dedo hacia arriba sobre la aplicación.

Es fácil entender por qué se ha arraigado esta creencia. La interfaz hace que esas aplicaciones parezcan estar ahí, todas funcionando a la vez, consumiendo silenciosamente mucha energía. Por eso, borrarlas parece una especie de mantenimiento. Pero el funcionamiento de los teléfonos modernos es muy diferente de lo que la mayoría de la gente imagina.

Lo que dicen los expertos

"Forzar el cierre de las aplicaciones no ayuda a la batería", me dice Steven Athwal, director ejecutivo y fundador de la empresa de tecnología reacondicionada The Big Phone Store. "Sí, es un truco muy extendido, pero se utiliza mal".

Athwal explica que, cuando se fuerza el cierre de una aplicación y luego se vuelve a abrir, el teléfono tiene que volver a cargarla desde cero. "Esto consume energía del procesador y la memoria RAM, lo que afecta a la batería". En otras palabras, cerrar y volver a abrir una aplicación puede consumir más energía que simplemente dejarla suspendida en segundo plano.

TL;DR No es necesario cerrar constantemente la mayoría de las aplicaciones. De hecho, esto puede consumir más energía. En su lugar, reduce el brillo y desactiva la actualización en segundo plano y los permisos de ubicación

Porque, como dice Athwal, tu teléfono ya sabe lo que está haciendo. "Los teléfonos actuales cuentan con la tecnología necesaria para congelar estas aplicaciones en segundo plano, por lo que, en realidad, se consume más energía al volver a abrirlas que si se mantuvieran abiertas".

Ritesh Chugh, profesor asociado Ritesh Chugh, experto en sociotecnología de la Universidad Central de Queensland (Australia), explica lo que ocurre entre bastidores. "Tanto iOS como Android suspenden las aplicaciones inactivas en la memoria, lo que significa que las aplicaciones dejan de utilizar el procesador y la batería hasta que las vuelves a abrir, por lo que mantenerlas abiertas no suele suponer un consumo adicional de energía".

Añade que ambos sistemas operativos tienen sistemas integrados —Doze y App Standby en Android, y Modo de bajo consumo, Energía adaptativa y Suspensión automática en Apple— que reducen la actividad en segundo plano sin que los usuarios tengan que intervenir.

(Image credit: Apple)

Entonces, si cerrar las aplicaciones normalmente no ayuda, ¿por qué tanta gente cree que sí lo hace? En parte porque los teléfonos más antiguos gestionaban las aplicaciones en segundo plano de forma menos eficiente. Y en parte porque no es un mito total. Hay excepciones.

«No se aplica a ciertas aplicaciones», dice Athwal. «Las aplicaciones de GPS, videollamadas y verificación de datos se ejecutan constantemente en segundo plano, incluso si las minimizas. Desliza estas aplicaciones para detener el consumo de batería».

Chugh está de acuerdo en que vale la pena hacerlo si algo no funciona correctamente. "Cerrar aplicaciones es útil principalmente en algunas situaciones, como cuando una aplicación se congela, agota la batería o sigue utilizando datos o la ubicación en segundo plano".

Qué hacer en su lugar

Por lo tanto, cerrar las aplicaciones no es perjudicial. Simplemente no es el truco habitual para ahorrar batería que mucha gente cree. Y hay hábitos mucho más eficaces.

"Fíjate en el brillo de la pantalla, está acabando con tu batería", afirma Athwal. "Activa el brillo automático o, si puedes, simplemente bájalo". También recomienda desactivar la actualización en segundo plano y limitar el acceso a la ubicación solo a las aplicaciones que realmente lo necesitan.

(Image credit: Future)

Chugh afirma que los pequeños hábitos constantes son los que marcan la mayor diferencia. «Utilizar Wi-Fi en lugar de datos móviles siempre que sea posible, activar el modo de ahorro de batería y desactivar el GPS, el Bluetooth y el 5G cuando no sean necesarios son medidas que pueden prolongar la vida útil del teléfono entre cargas».

La temperatura puede ser otro enemigo inesperado. "Medidas sencillas como mantener el teléfono alejado del calor o el frío extremos, ya que las baterías se degradan más rápidamente por encima de los 35 °C o por debajo de los 0 °C, también pueden ayudar a que la batería dure más tiempo y se mantenga en buen estado con el paso del tiempo", explica. Un consejo útil ahora que ha llegado el invierno para nosotros, pobres almas del hemisferio norte.