¿Deberías actualizar a iOS 26? Apple está animando a los usuarios de iOS 18 a actualizar, pero muchos dudan por estas tres razones

Apple ha comenzado a animar a los usuarios de iOS 18 a actualizar a iOS 26.

Muchas personas se muestran reacias por diversas razones.

Afortunadamente, la mayoría de estos problemas son temporales o se pueden solucionar.

Por lo general, es recomendable actualizar tu iPhone a la última versión del sistema operativo, ya que así obtendrás todas las últimas funciones y parches de seguridad a medida que estén disponibles. Apple está intentando que los usuarios de iOS 18 hagan precisamente eso y actualicen sus dispositivos a iOS 26, pero algunos se muestran reticentes por varias razones importantes.

La gente empezó a notar el nuevo mensaje de actualización de Apple hace aproximadamente un día. En la aplicación Ajustes, la nota de Apple recomienda iOS 26 por las nuevas funciones que incorpora, como el rediseño de Liquid Glass, Apple Intelligence, la función de filtrado de llamadas en la aplicación Teléfono y mucho más.

Si eres usuario de iOS 18, el aviso de iOS 26 aparece ahora en la parte superior de la página de Actualización de software, con las actualizaciones de iOS 18 (si están disponibles) situadas debajo. Esto supone un cambio con respecto al orden anterior, en el que iOS 26 aparecía debajo de iOS 18 en la lista de actualizaciones, y sugiere que Apple está intentando impulsar aún más a los usuarios hacia iOS 26.

Sin embargo, no todo el mundo está entusiasmado con iOS 26, y estamos viendo un par de razones principales que se alegan.

Por qué algunos usuarios se muestran reacios a actualizar

(Image credit: Apple)

La decisión de Apple de promocionar iOS 26 de forma más destacada sugiere que muchos usuarios se han negado a actualizar hasta ahora. Al revisar las redes sociales, una de las quejas más notables se refiere a la duración de la batería en iOS 26, que según muchos usuarios es peor que en iOS 18.

La falta de almacenamiento es otra de las razones, ya que descargar e instalar una nueva versión de iOS requiere mucho espacio en el iPhone. Para iOS 26, los requisitos de almacenamiento pueden oscilar entre 5 GB y 15 GB. Si no tienes suficiente espacio disponible, tendrás que borrar archivos o seguir con iOS 18 hasta que lo tengas.

Y hay otra cuestión que mucha gente ha citado como motivo para saltarse iOS 26: Liquid Glass. La renovación de la interfaz acristalada de Apple ha dividido a los fans de la marca, y muchos se quejan de sus problemas de legibilidad y de los adornos del diseño. En iOS 26, Liquid Glass ocupa un lugar destacado, por lo que es difícil escapar de él (aunque no imposible) si no te gusta el nuevo aspecto.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¿Deberías actualizar?

(Image credit: Apple)

Aunque muchas de estas quejas son válidas, es importante señalar que no afectan a todo el mundo de la misma manera. Las quejas sobre Liquid Glass han sido muy sonoras, pero no todo el mundo detesta el nuevo diseño, y muchas personas han manifestado su satisfacción con la nueva dirección de iOS.

Además, muchos de los problemas de batería que conlleva la actualización del iPhone son temporales (y llevan años existiendo, no solo en iOS 26). Cuando actualizas tu iPhone, el nuevo sistema operativo necesita indexar todos tus archivos. Eso requiere un trabajo adicional por parte del chip de silicio de Apple, lo que a su vez agota la batería más rápidamente. Una vez completada la indexación, el uso de la batería debería volver a la normalidad en la mayoría de los casos. Pero si sigues teniendo problemas, hay otros consejos que puedes probar.

Por otra parte, el espacio de almacenamiento se puede liberar de varias maneras, ya sea eliminando aplicaciones grandes que ya no uses o descargando archivos a uno de los mejores servicios de almacenamiento en la nube. Apple también sugiere que puedes actualizar iOS conectando tu iPhone a una Mac con un cable si necesitas más espacio para la actualización.

Si todavía utilizas iOS 18, quizá te interese actualizar a iOS 26 para mantener tu iPhone al día y protegido contra vulnerabilidades. No hay duda de que iOS 26 ha recibido muchas críticas, pero sus peculiaridades, aunque muchas de ellas son temporales, merecen la pena por lo que obtienes a cambio.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.