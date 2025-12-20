Comparé las cámaras del OnePlus 15 y del iPhone 17 Pro durante mis vacaciones, y sinceramente no puedo decidir cuál prefiero

El OnePlus 15 ha llegado a los mercados mundiales con una enorme batería de 7300 mAh y una notable frecuencia de actualización de 165 Hz, pero se ha hablado menos de su conjunto de tres lentes en la cámara trasera.

A continuación analizaré sus especificaciones técnicas, pero el OnePlus 15 tiene, sobre el papel, un hardware fotográfico similar al del iPhone 17 Pro de Apple, a pesar de costar 200 dólares/250 libras menos (en realidad, su precio se acerca más al del iPhone 17 básico, que no tiene una cámara con teleobjetivo digna de mención).

Para ver cómo se compara este desconocido con nuestra actual elección como el mejor teléfono con cámara del mercado, me llevé ambos dispositivos a Praga para realizar una comparativa fotográfica entre ambos. Y la lucha fue más reñida de lo que pensaba.

Especificaciones

A continuación se muestra una comparación entre ambos teléfonos en cuanto a las especificaciones de la cámara:

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 OnePlus 15 iPhone 17 Pro Lente gran angular: 50MP, 0.64-inch, ƒ/1.8 (24mm) 48MP. 0.78-inch, ƒ/1.78 (24mm) Lente Telephoto: 50MP, 0.36-inch, ƒ/2.8, 3.5x optical zoom (80mm) 48MP, 0.39-inch, ƒ/2.8, 4x optical zoom (100mm) Lente ultra gran angular: 50MP. 0.34-inch, ƒ/2.0 (16mm) 48MP. 0.39-inch, ƒ/2.2 (13mm) Lente de selfie: 32MP (21mm, ƒ/2.4) 18MP (ƒ/1.9)

El OnePlus 15 tiene tres cámaras traseras de 50 MP: una lente gran angular, una ultra gran angular y un teleobjetivo con zoom óptico de 3,5x, mientras que el iPhone 17 Pro tiene tres cámaras traseras de 48 MP, una de las cuales es un teleobjetivo con zoom óptico de 4x.

Ambos teléfonos ofrecen un zoom adicional de «calidad óptica» (7x para el OnePlus y 8x para el iPhone), pero lo hacen mediante un recorte del sensor en lugar de distancias focales fijas, por lo que he dado prioridad a sus distancias de zoom óptico reales en la sección «teleobjetivo» que figura a continuación.

También cabe destacar que ambos teléfonos, por defecto, capturan imágenes en tamaños de archivo más pequeños de lo que sugieren sus grandes sensores. El OnePlus 15 tiene un valor predeterminado de 12 MP, mientras que el iPhone 17 Pro tiene un valor predeterminado de 24 MP.

Como señala mi colega Jamie en su explicación de las especificaciones fotográficas del iPhone 17: "El iPhone 17 Pro tiene un valor predeterminado de 24 MP para lograr un equilibrio entre el detalle y el tamaño del archivo, utilizando un proceso denominado "pixel binning", en el que se combinan cuatro píxeles en uno más grande para mejorar la calidad de la imagen. El sensor principal de 48 MP aprovecha esta ventaja combinando los datos de una captura completa de 48 MP y una captura de 12 MP con pixel binning para crear una imagen final de 24 MP, que ofrece una buena combinación de nitidez y brillo".

Lo mismo ocurre con el OnePlus 15 y su configuración predeterminada de 12 MP. El teléfono utiliza los datos adicionales de su sensor de 50 MP para producir una imagen más nítida y que se puede recortar. Una vez más, he dado prioridad a estos ajustes de disparo predeterminados para ambos teléfonos en la comparación que se muestra a continuación.

En cuanto a sus respectivas cámaras para selfis, el OnePlus 15 cuenta con una lente de 32 MP, mientras que el iPhone 17 Pro tiene una lente "Center Stage" de 18 MP. Esta última utiliza el seguimiento del sujeto para mantenerte automáticamente en el encuadre, y también te permite cambiar entre los modos retrato y paisaje, dependiendo del número de sujetos que haya en el encuadre.

Lente gran angular

Imágen 1 de 10 OnePlus 15 con 1x (Crédito de la imagen: Future) The iPhone 17 Pro at 1x (Crédito de la imagen: Future) The OnePlus 15 at 1x (Crédito de la imagen: Future) The iPhone 17 Pro at 1x (Crédito de la imagen: Future) The OnePlus 15 at 1x (Crédito de la imagen: Future) The iPhone 17 Pro at 1x (Crédito de la imagen: Future) The OnePlus 15 at 1x (Crédito de la imagen: Future) The iPhone 17 Pro at 1x (Crédito de la imagen: Future) The OnePlus 15 at 1x (Crédito de la imagen: Future) The iPhone 17 Pro at 1x (Crédito de la imagen: Future)

Comencemos con el lente gran angular, que es el lente principal que la mayoría de las personas usarán todos los días. En casi todas las fotos, se puede apreciar la diferencia entre el enfoque adoptado por el motor DetailMax de OnePlus y el motor Photonic de Apple.

Antes del lanzamiento del OnePlus 15, OnePlus puso fin a su larga colaboración con Hasselblad, y su nuevo motor DetailMax Engine, desarrollado por la propia empresa, se centra supuestamente en ofrecer imágenes «claras y reales» en lugar de recurrir a trucos de posprocesamiento.

Esa declaración de intenciones se refleja en las imágenes anteriores. El OnePlus 15 captura los entornos tal y como se ven en la vida real: las fotos son brillantes, detalladas y naturales. En ocasiones, ese enfoque hace que las imágenes parezcan frías y no tan «bonitas» como podrían ser, pero es cierto que Praga estaba fría y lluviosa los días que la visité.

El iPhone 17 Pro adopta el enfoque contrario. Apple da prioridad al estilo sobre el realismo, ocasionalmente calentando las cosas con más saturación, por lo que las fotos tienen una calidad casi amarillenta (el «pastel de chimenea» checo parece más tostado en el iPhone).

Personalmente, me gusta este enfoque el 90 % de las veces, pero a veces puede hacer que los tonos de piel parezcan bastante antinaturales o «sobrecalentar» una escena brillante (véase la primera imagen de la plaza de la Ciudad Vieja).

En esencia, entonces, el iPhone 17 Pro tiene un contraste muy marcado entre las sombras y las luces, mientras que el OnePlus 15 mantiene las cosas tal y como son en la realidad.

Curiosamente, las imágenes del callejón son muy similares, por lo que ninguno de los dos teléfonos se compromete totalmente con su mantra de procesamiento en todos los escenarios.

Imágen 1 de 2 OnePlus 15 con 1x (Crédito de la imagen: Future) The iPhone 17 Pro at 1x (Crédito de la imagen: Future)

En cuanto a estas fotos nocturnas (también tomadas con objetivos gran angulares a 1x), se pueden apreciar una vez más los diferentes enfoques en cuanto al brillo.

Para ser justos con Apple, OnePlus exagera el brillo de las lámparas (no era tan brillante en el barco), pero el agua y la pintura de los barcos se ven mucho más detalladas.

Telephoto

Imágen 1 de 6 OnePlus 15 con 3.5x (Crédito de la imagen: Future) The iPhone 17 Pro at 4x (Crédito de la imagen: Future) The OnePlus 15 at 3.5x (Crédito de la imagen: Future) The iPhone 17 Pro at 4x (Crédito de la imagen: Future) The OnePlus 15 at 3.5x (Crédito de la imagen: Future) The iPhone 17 Pro at 4x (Crédito de la imagen: Future)

Todo lo anterior vuelve a ser válido para los teleobjetivos tanto del OnePlus 15 como del iPhone 17 Pro (tenga en cuenta que aquí he utilizado las opciones de zoom óptico fijo, de ahí la ligera diferencia en la distancia focal).

Con la excepción de la foto del paisaje urbano (tomada a través de la ventana de un hotel), el procesamiento de Apple aumenta considerablemente el contraste, lo que funciona bien para algo como una vidriera, pero no tanto para una foto exterior de la fachada de un restaurante.

En las siguientes fotos de un acordeonista y una pareja de bailarines de polka, ambos teléfonos manejan bastante bien los sujetos en movimiento, aunque el iPhone 17 Pro gana en detalle (amplíe la imagen de la chaqueta de tweed y los guantes negros del protagonista).

Imágen 1 de 4 OnePlus 15 con 3.5x (Crédito de la imagen: Future) The iPhone 17 Pro at 4x (Crédito de la imagen: Future) The OnePlus 15 at 3.5x (Crédito de la imagen: Future) The iPhone 17 Pro at 4x (Crédito de la imagen: Future)

Lente ultra gran angular