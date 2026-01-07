CES 2026: motorola edge 70 - diseño ultradelgado, potencia equilibrada y experiencia visual de alto nivel
Otra de las sorpresas de Motorola durante el CES 2026 fue la llegada del nuevo moto edge 70, un dispositivo que integra un diseño ultradelgado de 5.99 mm de grosor y un peso de 159 gramos, combinando estética y resistencia gracias a su certificación IP68/IP69 y estándar militar MIL-STD-810H.
Pero eso no es todo, pues estará disponible en colores PANTONE Bronze Green, PANTONE Lily Pad y PANTONE Gadget Grey, que refuerzan su enfoque en el diseño premium.
Su pantalla Extreme AMOLED de 6.7 pulgadas ofrece una experiencia visual avanzada con compatibilidad HDR10+, colores validados por Pantone, cobertura del 100% del espacio DCI-P3, tasa de actualización de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 4500 nits, pensada para un consumo multimedia envolvente.
En el apartado de rendimiento, el dispositivo opera con Android 16 y está impulsado por el procesador Snapdragon 7 Gen 4, acompañado por opciones de 8 GB o 12 GB de memoria RAM LPDDR5X y almacenamiento interno de 256 GB o 512 GB uMCP.
El sistema de cámaras incorpora un sensor principal de 50 MP con tecnología Ultra Pixel, enfoque all-pixel, apertura f/1.8 y estabilización óptica de imagen. Se complementa con una cámara ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 120°, enfoque automático y capacidades macro, además de una cámara frontal de 50 MP. En video, permite grabación en 4K UHD a 30 fps y cámara lenta en Full HD de hasta 240 fps. Incluye múltiples funciones fotográficas y de video, así como herramientas de edición integradas en Google Photos.
La batería de 4800 mAh con tecnología de silicio-carbono admite carga rápida TurboPower de 68 W y carga inalámbrica de 15 W. En audio, cuenta con bocinas estéreo duales con Dolby Atmos® y dos micrófonos integrados.
En conectividad, el motorola edge 70 es compatible con redes 5G, 4G, 3G y 2G en una amplia variedad de bandas, además de ofrecer servicios de localización como GPS, Glonass, Galileo y sensores avanzados para una experiencia completa.
Dentro de la caja se incluyen un cargador TurboPower de 68 W, cable USB-C a USB-C, funda protectora, película protectora, herramienta SIM, guías y un empaque con fragancia distintiva.