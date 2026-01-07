CES 2026: motorola edge 70 - diseño ultradelgado, potencia equilibrada y experiencia visual de alto nivel

Noticias
Por publicado
Moto edge 70
(Crédito de imagen: Motorola)

Otra de las sorpresas de Motorola durante el CES 2026 fue la llegada del nuevo moto edge 70, un dispositivo que integra un diseño ultradelgado de 5.99 mm de grosor y un peso de 159 gramos, combinando estética y resistencia gracias a su certificación IP68/IP69 y estándar militar MIL-STD-810H.

Pero eso no es todo, pues estará disponible en colores PANTONE Bronze Green, PANTONE Lily Pad y PANTONE Gadget Grey, que refuerzan su enfoque en el diseño premium.

En el apartado de rendimiento, el dispositivo opera con Android 16 y está impulsado por el procesador Snapdragon 7 Gen 4, acompañado por opciones de 8 GB o 12 GB de memoria RAM LPDDR5X y almacenamiento interno de 256 GB o 512 GB uMCP.

La batería de 4800 mAh con tecnología de silicio-carbono admite carga rápida TurboPower de 68 W y carga inalámbrica de 15 W. En audio, cuenta con bocinas estéreo duales con Dolby Atmos® y dos micrófonos integrados.

En conectividad, el motorola edge 70 es compatible con redes 5G, 4G, 3G y 2G en una amplia variedad de bandas, además de ofrecer servicios de localización como GPS, Glonass, Galileo y sensores avanzados para una experiencia completa.

Dentro de la caja se incluyen un cargador TurboPower de 68 W, cable USB-C a USB-C, funda protectora, película protectora, herramienta SIM, guías y un empaque con fragancia distintiva.

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor