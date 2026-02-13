¿Cansado de los retrasos de Liquid Glass y Siri? iOS 26.3 ahora te permite cambiar a Android con solo cuatro toques

La actualización iOS 26.3 de Apple facilita el cambio a Android

Es el resultado de la intensa presión ejercida por la UE

La actualización también incluye correcciones de privacidad y seguridad

Lo último que Apple quiere es que cambies de iOS a Android, pero con todos los problemas que ha traído consigo iOS 26, desde los fiascos del diseño Liquid Glass hasta los retrasos en las funciones de Siri, es posible que te estés preguntando si es el momento de pasarte al sistema operativo de Google. Si es así, hay buenas noticias, ya que la actualización iOS 26.3 de Apple acaba de facilitar el abandono definitivo de iOS.

En concreto, iOS 26.3 ha añadido una nueva opción a la aplicación Ajustes llamada Transferir a Android. La encontrarás en Ajustes > General > Transferir o restablecer el iPhone > Transferir a Android. Lo único que tienes que hacer es colocar tu iPhone junto a tu dispositivo Android, conectar los dos productos mediante un código QR y permitir que comience la transferencia.

Esto configura una transferencia fluida de tus archivos, aplicaciones, fotos, mensajes y mucho más a tu nuevo teléfono Android (aunque los datos de salud, los productos emparejados a través de Bluetooth y los elementos protegidos no se transferirán).

En el pasado, cambiar de un sistema a otro podía acarrear posibles contratiempos, y es posible que tuvieras que hacer una copia de seguridad manual de tus archivos para garantizar que la transferencia se realizara correctamente. Ahora, Apple se encarga de todo por ti, así que solo tienes que pulsar un botón y dejar que se inicie el proceso.

Apple no es la única empresa que ha simplificado mucho este procedimiento, ya que Google también ha hecho que el cambio a iOS sea relativamente sencillo. Sea cual sea la forma en que quieras realizar la transferencia, ahora debería ser mucho menos complicado.

Más que un simple cambio de Android

¿Por qué está sucediendo esto ahora? En pocas palabras, la Unión Europea (UE) está presionando a grandes empresas como Apple y Google para que faciliten a los usuarios el cambio entre sus productos. La UE ha demostrado que no teme imponer multas cuantiosas a las grandes empresas tecnológicas, por lo que Apple ha decidido ponerse en regla antes de que se impongan nuevas sanciones.

iOS 26.3 ofrece mucho más que el cambio a Android. Si tu iPhone tiene un módem C1 o C1X, iOS 26.3 ofrece una nueva forma de ocultar tus datos de ubicación a los operadores. También contiene una amplia gama de parches y correcciones de seguridad que pueden hacer que tu dispositivo sea más resistente a las vulnerabilidades.

La actualización iOS 26.3 se sometió a pruebas beta durante las vacaciones y ahora está disponible para el público en general. Si quieres instalarla, tendrás que abrir la aplicación Ajustes y dirigirte a General > Actualización de software, esperar a que encuentre la actualización iOS 26.3 y, a continuación, pulsar para instalarla.

