ASUS y AMD se unen para regalar Crimson Desert a los gamers

¿Quieres disfrutar de Crimson Desert? Esta es la oportunidad que estabas deseando, pues Asus y AMD anunciaron una nueva promoción para consentir a los gamers de corazón y a los que esperan con emoción Crimson Desert.

¿De qué se trata? En terminos simples, al adquirir una nueva laptop ASUS Republic of Gamers (ROG) o ASUS TUF con procesadores AMD Ryzen hasta el 25 de abril del 2026 podrás canjear códigos para descargar el esperado Crimson Desert.

Recordemos que Crimson Desert es un juego de acción y aventuras de mundo abierto de Pearl que ofrece combates intensos centrados en el cuerpo a cuerpo y una narrativa profunda impulsada por la historia. Los jugadores controlan a Kliff, un mercenario que recorre el continente fantástico de Pywel, devastado por la guerra, y se ve envuelto tanto en batallas a gran escala como, en algunos casos, en encuentros sobrenaturales.

Adquiere tu laptop ASUS antes del 25 de abril del 2026 y canjea tu código de Crimson Desert hasta el 23 de mayo del 2026 en la página oficial.

Las laptops participantes son:

ROG Flow Z13 (2025)

ASUS TUF Gaming A14 (2026)

ASUS TUF Gaming A14 (2025)

ROG Strix G16 (2025)

ROG Strix G18 (2025)

Los productos AMD calificados son:

AMD Ryzen 9 9950X3D

AMD Ryzen 9 9900X3D

AMD Ryzen 7 9850X3D

AMD Ryzen 7 9800X3

AMD Radeon RX 9070 XT

AMD Radeon RX 9070

¿Cómo canjear?

Compra: Adquirir un producto participante en distribuidores autorizados en México. Verificación: Instalar el componente en el equipo y descargar la herramienta de verificación en AMDRewards.com. Juega: Recibir el código de canje para plataformas como Steam.