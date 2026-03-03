ASUS y AMD se unen para regalar Crimson Desert a los gamers

Laptops ASUS con AMD Ryzen desbloquean la aventura de Crimson Desert

Asus y AMD
(Crédito de imagen: Asus y AMD)

¿Quieres disfrutar de Crimson Desert? Esta es la oportunidad que estabas deseando, pues Asus y AMD anunciaron una nueva promoción para consentir a los gamers de corazón y a los que esperan con emoción Crimson Desert.

¿De qué se trata? En terminos simples, al adquirir una nueva laptop ASUS Republic of Gamers (ROG) o ASUS TUF con procesadores AMD Ryzen hasta el 25 de abril del 2026 podrás canjear códigos para descargar el esperado Crimson Desert.

Adquiere tu laptop ASUS antes del 25 de abril del 2026 y canjea tu código de Crimson Desert hasta el 23 de mayo del 2026 en la página oficial.

Las laptops participantes son:

  • ROG Flow Z13 (2025)
  • ASUS TUF Gaming A14 (2026)
  • ASUS TUF Gaming A14 (2025)
  • ROG Strix G16 (2025)
  • ROG Strix G18 (2025)

Los productos AMD calificados son:

  • AMD Ryzen 9 9950X3D
  • AMD Ryzen 9 9900X3D
  • AMD Ryzen 7 9850X3D
  • AMD Ryzen 7 9800X3
  • AMD Radeon RX 9070 XT
  • AMD Radeon RX 9070

¿Cómo canjear?

  1. Compra: Adquirir un producto participante en distribuidores autorizados en México.
  2. Verificación: Instalar el componente en el equipo y descargar la herramienta de verificación en AMDRewards.com.
  3. Juega: Recibir el código de canje para plataformas como Steam.
Antonio Quijano
